Ўзбекистондаги бир жиҳат қозоғистонлик мураббийни ҳайратда қолдирди: гап боксчилар ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон ёшлар терма жамоаси катта мураббийи Бахит Сарсекбаев Дакардаги ёшлар Олимпиадасидан сўнг ўзбекистонлик мухлисларнинг мағлубиятга учраган боксчиларга кўрсатган юксак қўллаб-қувватловини алоҳида эътироф этди.
- Мураббий Иброҳим Шокиржонов биринчи жангдаёқ ютқазганига қарамай, ватандошлари томонидан танқид қилинмай, аксинча, далда олганини мисол қилиб келтирди.
Қозоғистон ёшлар терма жамоаси катта мураббийи Бахит Сарсекбаев Дакарда ўтказилган ёшлар Олимпиадасида боксчиларнинг натижаларини таҳлил қилиб, Ўзбекистондаги спортчиларга бўлган муносабатни алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, қозоғистонлик мухлислар мағлубиятга учраган ёш боксчиларни кескин танқид қилиш ўрнига, ўзбекистонликлар каби уларни қўллаб-қувватлашни ўрганиши керак.
Мураббий икки мамлакат спортчилари натижаларини таққослар экан, гап фақат медаллар сонида эмас, балки мағлубиятдан кейинги муносабатда ҳам эканини таъкидлади.
«Ўзбекистонда мағлуб бўлган боксчини ҳам қўллаб-қувватлашди»
Sports.kz нашрининг хабар беришича, Қозоғистон ҳам, Ўзбекистон ҳам Дакардаги ёшлар Олимпиадасига уч нафардан боксчи олиб борган. Сарсекбаевнинг айтишича, қозоғистонликлардан икки нафар спортчи финалга чиқиб, яна бири бронза медалини қўлга киритган. Ўзбекистон терма жамоасида эса ҳар икки олтин медални қизлар жамоасига тақдим этган.
Мураббий, айниқса, ўзбекистонлик боксчи Иброҳим Шокиржоновнинг мусобақадаги мағлубиятидан кейин ватанида қандай кутиб олинганига эътибор қаратди. Унинг таъкидлашича, биринчи жангда мағлуб бўлган спортчи кескин танқидга учрамаган, аксинча, мухлислар унга далда бериб, келгуси мусобақаларда омад тилашган.
«Ўзбекистонга эса иккала олтин медални ҳам қизлар олиб берди. Эркаклар терма жамоасидаги ягона умид сифатида кўрилган Иброҳим Шокиржонов биринчи жангнинг ўзида мағлуб бўлди. Лекин уни ватанларида танқид қилишмади, аксинча, қўллаб-қувватлашди, омад тилашди.
Биздачи? Бир боксчи мағлуб бўлса, дарҳол танқид ёмғирига тутамиз. Эртанги куни ўша спортчи ғалаба қозонса, кечаги гаплар дарҳол унутилади. Шунинг учун ёш боксчиларни кўпроқ қўллаб-қувватлашимиз керак», — деди Сарсекбаев.
Унинг бу фикрлари спортда фақат ғалабани эмас, балки мағлубиятдан кейинги муносабатни ҳам тўғри баҳолаш муҳимлигини кўрсатади.
Бибарис Аширбайни ҳам танқид эмас, қўллаб-қувватлаш керак
Қозоғистонлик мураббий ўз юртдоши Бибарис Аширбайнинг натижаларига ҳам тўхталди. Унинг фикрича, ёш боксчи қисқа вақт ичида икки йирик мусобақада иштирок этиб, юқори савиядаги натижани қайд этди.
Аширбай жаҳон чемпионатида ҳам, ёшлар Олимпиадасида ҳам финалгача етиб борди. Сарсекбаев мусобақалар орасидаги вақт камлиги ва иқлимга мослашиш билан боғлиқ қийинчиликларга қарамай, спортчи ўз салоҳиятини намоён эта олганини таъкидлади.
«Иккала мусобақа орасида вақт жуда кам бўлди, иқлимга мослашиш ҳам осон кечмади. Шунга қарамай, у ўзининг бутун салоҳиятини кўрсата олди. У умидли йигит, катталар ўртасида ҳам ўзини намоён қилади, деб ишонаман. Шу боис уни бошқалар билан солиштириш ўрнига, кўпроқ руҳий қўллаб-қувватлашимиз керак», — дея қўшимча қилди мураббий.
Аширбай финалгача қандай йўлни босиб ўтди?
Эслатиб ўтамиз, Бибарис Аширбай 2026 йилда Дакарда ўтказилган ёзги ёшлар Олимпия ўйинларида 70 килограммгача бўлган вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритди.
У финалгача бўлган йўлда бир нечта жиддий рақибни мағлуб этди:
дастлаб Ливия вакили Мохамед Жиҳадни муддатидан олдин мағлубиятга учратди;
чорак финалда Бангладеш боксчиси Ноен Трипуру Жанидан 5:0 ҳисобида устун келди;
ярим финалда мексикалик Хорхе Луис Ньеблас Гутьерресни ҳам 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
12 ноябрь куни бўлиб ўтган финалда эса қозоғистонлик боксчи Буюк Британия вакили Майкл Моэн билан куч синашди. Ҳакамларнинг бўлинган қарорига кўра, Аширбай 1:4 ҳисобида мағлуб бўлиб, Олимпиаданинг кумуш медали билан чекланди.
Ёш спортчи учун мағлубият — якуний ҳукм эмас
Бахит Сарсекбаевнинг мулоҳазаларидаги энг муҳим жиҳат — ёш спортчиларга нисбатан муносабат масаласи. Чунки уларнинг халқаро майдондаги ҳар бир жангидан фақат медал ёки ғалаба кутиш тўғри эмас. Бундай мусобақалар спортчилар учун тажриба орттириш, босим остида ҳаракат қилиш ва ўз имкониятларини синаб кўриш мактабидир.
Бир жангдаги мағлубият эса спортчининг келажакдаги салоҳиятига берилган якуний баҳо бўла олмайди. Аксинча, айнан шундай пайтда мураббийлар, мухлислар ва жамоатчиликнинг қўллаб-қувватлаши ёш боксчининг руҳий тикланишига ёрдам бериши мумкин.
Қизиғи шундаки, қозоғистонлик мураббий бу борада Ўзбекистонни намуна сифатида келтирди. Унинг фикрича, ёш спортчиларни фақат ғалаба қозонганида олқишлаш эмас, мағлуб бўлганида ҳам уларга ишонч билдириш муҳим. Зеро, бугунги мағлубият эртанги катта ғалабаларга олиб борадиган тажрибанинг бир қисми бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…