Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!

·3·Дунё
Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!

Шимолий Кореянинг ёпиқ ва сирли режими атрофида яна бир бор етакчининг саломатлиги билан боғлиқ шов-шувли маълумотлар очиқланди! Сеул миллий разведка агентлиги Ким Чен Иннинг жисмоний ҳолати бўйича махсус ҳисоботини эълон қилиб, Пхеньян раҳбари ўта оғир даражадаги семизликдан азият чекаётганини маълум қилди. Тиббий таҳлилларга кўра, Шимолий Корея етакчисининг вазни нақ 140 килограммга етган ва у жиддий касалликлар хавф гуруҳига киритилган. Хўш, разведка маълумотлари Ким Чен Иннинг ҳаёти ҳақида яна қандай тафсилотларни фош этмоқда ва ҳозирги аҳвол қанчалик хавфли?

140 кг вазн ва юрак-қон томир хавфи

Жанубий Корея махсус хизматлари томонидан тўпланган маълумотларга кўра, Шимолий Корея раҳбарининг тана вазни яна максимал даражага кўтарилган:

  • 140 килограммлик кўрсаткич: Разведка сунъий интеллект ва видеотаҳлил воситалари орқали етакчининг вазни 140 кг атрофида эканини аниқлаган;

  • Ўта оғир семизлик: Бу кўрсаткич тиббиётда юқори хавф гуруҳига мансуб бўлиб, организмга оғир юклама туғдиради;

  • Касаллик таҳдиди: Мутахассислар Ким Чен Инда юрак-қон томир, гипертония ва қандли диабет хасталиклари ривожланиш хавфини жуда юқори деб баҳоламоқда;

  • Ҳозирча барқарор: Барча салбий омилларга қарамай, ҳисоботда унинг жисмоний фаолиятида ҳозирча кескин муаммо ёки хасталик аломатлари кузатилмаётгани қайд этилган.

Разведка ҳисоботининг муҳим нуқтаси

«Сеул разведка агентлигига кўра, Шимолий Корея етакчиси 140 килограмм вазнга эга бўлиб, унда юрак ва қон-томир касалликлари хавфи юқори деб баҳоланмоқда. Шунга қарамай, унинг жисмоний ҳолатида ҳозирча жиддий муаммолар кузатилмаган».

Пхеньян раҳбарининг соғлиғи минтақавий хавфсизлик ва ядровий қурол назорати учун доимо муҳим геосиёсий омил бўлиб қолмоқда.

Ким Чен Иннинг саломатлик кўрсаткичлари (Жадвал)

Кўрсаткич / Омил

Разведка маълумоти ва баҳоси

Аниқланган тана вазни

Тахминан 140 килограмм

Асосий ташхис/ҳолат

Ўта оғир даражадаги семизлик

Эҳтимолий таҳдидлар

Юрак ва қон-томир касалликлари ривожланишининг юқори хавфи

Ҳозирги ҳолати

Жизмоний жиҳатдан фаолиятида жиддий тўсиқлар сезилмаган

Маълумот манбаси

Жанубий Корея миллий разведка агентлиги (Сеул)

Сизнингча, Ким Чен Иннинг саломатлиги билан боғлиқ бундай хавфлар келажакда Шимолий Кореядаги ҳокимият бошқаруви ва минтақа сиёсатига қандай таъсир кўрсатиши мумкин? Пхеньян ворис масаласини кўриб чиқишга мажбур бўладими?

Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу қизиқарли хабарни дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Ким Чен ИнШимолий КореяСеул разведка агентлигиЮрак-қон томир хавфи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!» Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!»20 сентябр 12:54Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи20 август 09:00Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?3 июл 02:46“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота