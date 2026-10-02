Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!
Шимолий Кореянинг ёпиқ ва сирли режими атрофида яна бир бор етакчининг саломатлиги билан боғлиқ шов-шувли маълумотлар очиқланди! Сеул миллий разведка агентлиги Ким Чен Иннинг жисмоний ҳолати бўйича махсус ҳисоботини эълон қилиб, Пхеньян раҳбари ўта оғир даражадаги семизликдан азият чекаётганини маълум қилди. Тиббий таҳлилларга кўра, Шимолий Корея етакчисининг вазни нақ 140 килограммга етган ва у жиддий касалликлар хавф гуруҳига киритилган. Хўш, разведка маълумотлари Ким Чен Иннинг ҳаёти ҳақида яна қандай тафсилотларни фош этмоқда ва ҳозирги аҳвол қанчалик хавфли?
140 кг вазн ва юрак-қон томир хавфи
Жанубий Корея махсус хизматлари томонидан тўпланган маълумотларга кўра, Шимолий Корея раҳбарининг тана вазни яна максимал даражага кўтарилган:
140 килограммлик кўрсаткич: Разведка сунъий интеллект ва видеотаҳлил воситалари орқали етакчининг вазни 140 кг атрофида эканини аниқлаган;
Ўта оғир семизлик: Бу кўрсаткич тиббиётда юқори хавф гуруҳига мансуб бўлиб, организмга оғир юклама туғдиради;
Касаллик таҳдиди: Мутахассислар Ким Чен Инда юрак-қон томир, гипертония ва қандли диабет хасталиклари ривожланиш хавфини жуда юқори деб баҳоламоқда;
Ҳозирча барқарор: Барча салбий омилларга қарамай, ҳисоботда унинг жисмоний фаолиятида ҳозирча кескин муаммо ёки хасталик аломатлари кузатилмаётгани қайд этилган.
Разведка ҳисоботининг муҳим нуқтаси
«Сеул разведка агентлигига кўра, Шимолий Корея етакчиси 140 килограмм вазнга эга бўлиб, унда юрак ва қон-томир касалликлари хавфи юқори деб баҳоланмоқда. Шунга қарамай, унинг жисмоний ҳолатида ҳозирча жиддий муаммолар кузатилмаган».
Пхеньян раҳбарининг соғлиғи минтақавий хавфсизлик ва ядровий қурол назорати учун доимо муҳим геосиёсий омил бўлиб қолмоқда.
Ким Чен Иннинг саломатлик кўрсаткичлари (Жадвал)
Кўрсаткич / Омил
Разведка маълумоти ва баҳоси
Аниқланган тана вазни
Тахминан 140 килограмм
Асосий ташхис/ҳолат
Ўта оғир даражадаги семизлик
Эҳтимолий таҳдидлар
Юрак ва қон-томир касалликлари ривожланишининг юқори хавфи
Ҳозирги ҳолати
Жизмоний жиҳатдан фаолиятида жиддий тўсиқлар сезилмаган
Маълумот манбаси
Жанубий Корея миллий разведка агентлиги (Сеул)
Сизнингча, Ким Чен Иннинг саломатлиги билан боғлиқ бундай хавфлар келажакда Шимолий Кореядаги ҳокимият бошқаруви ва минтақа сиёсатига қандай таъсир кўрсатиши мумкин? Пхеньян ворис масаласини кўриб чиқишга мажбур бўладими?
Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу қизиқарли хабарни дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…