Перудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилди
Перида аниқланган янги ўсимлик тури аргентиналик футбол юлдузи Лионель Месси шарафига Salvia messii деб номланди. Марказий ва жанубий Анд тоғларида учрайдиган ушбу ўсимлик йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлар қаторига киритилган. Бу ҳақда Перунинг Agencia Andina давлат ахборот агентлиги хабар берди.
Ўсимликнинг номланишига унинг гуллари ранги ҳам сабаб бўлган. Очиқ кўк ва оқ тусдаги гулбарглар Аргентина терма жамоаси либосининг рангларини эслатади. Salvia messii ялпиздошлар (Lamiaceae) оиласига мансуб бўлиб, бўйи 1,5 метргача етиши мумкин.
Янги тур перулик ботаник Паул Гонсалес, аргентиналик мустақил тадқиқотчи Роландо Урия ҳамда Жан Капча-Рамос томонидан ўрганилган. Тадқиқот натижалари 2026 йил 2 октябрь куни Phytotaxa илмий журналида эълон қилинган. Олимлар ўсимликнинг тарқалиш ҳудуди чекланганини ҳисобга олиб, уни йўқолиб кетиш хавфи остидаги тур сифатида баҳолаган.
Маълумот учун, Лионель Месси 2023 йилдан буён АҚШнинг «Интер Майами» клубида тўп сурмоқда. У фаолияти давомида Испаниянинг «Барселона» ва Франциянинг «Пари Сен-Жермен» жамоаларида ҳам ўйнаган.
Аргентина терма жамоаси билан 2022 йилда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Месси, шунингдек, 2008 йилги Пекин Олимпиадаси ғолиби ва Америка Кубогининг икки карра чемпиони ҳисобланади. У саккиз марта «Олтин тўп» совринини қўлга киритган.
Изоҳлар 0
…