Перудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилди

·60·Дунё
Перудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилди

Перида аниқланган янги ўсимлик тури аргентиналик футбол юлдузи Лионель Месси шарафига Salvia messii деб номланди. Марказий ва жанубий Анд тоғларида учрайдиган ушбу ўсимлик йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлар қаторига киритилган. Бу ҳақда Перунинг Agencia Andina давлат ахборот агентлиги хабар берди.

Ўсимликнинг номланишига унинг гуллари ранги ҳам сабаб бўлган. Очиқ кўк ва оқ тусдаги гулбарглар Аргентина терма жамоаси либосининг рангларини эслатади. Salvia messii ялпиздошлар (Lamiaceae) оиласига мансуб бўлиб, бўйи 1,5 метргача етиши мумкин.

Янги тур перулик ботаник Паул Гонсалес, аргентиналик мустақил тадқиқотчи Роландо Урия ҳамда Жан Капча-Рамос томонидан ўрганилган. Тадқиқот натижалари 2026 йил 2 октябрь куни Phytotaxa илмий журналида эълон қилинган. Олимлар ўсимликнинг тарқалиш ҳудуди чекланганини ҳисобга олиб, уни йўқолиб кетиш хавфи остидаги тур сифатида баҳолаган.

Маълумот учун, Лионель Месси 2023 йилдан буён АҚШнинг «Интер Майами» клубида тўп сурмоқда. У фаолияти давомида Испаниянинг «Барселона» ва Франциянинг «Пари Сен-Жермен» жамоаларида ҳам ўйнаган.

Аргентина терма жамоаси билан 2022 йилда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Месси, шунингдек, 2008 йилги Пекин Олимпиадаси ғолиби ва Америка Кубогининг икки карра чемпиони ҳисобланади. У саккиз марта «Олтин тўп» совринини қўлга киритган.

Лионель МессиSalvia messiiПеруPhytotaxa
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайландиПеруда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди10 октябр 20:30Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!26 сентябр 22:16Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди8 август 06:02Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди12 июл 23:37Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди12 июл 12:1469,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...29 июн 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди