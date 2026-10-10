Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди

·45·Дунё
Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди

Перунинг Анд тоғларидаги кичик Кверопалка тумани мэрлиги учун ўтказилган сайловда Гитлер Муссолини Симеон Флорес исмли сиёсатчи ғалаба қозонди. У сайловда 34,54 фоиз овоз тўплаб, рақибларидан ўзиб кетди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

45 ёшли Флорес «Ahora Nación» партиясидан номзод сифатида қатнашган. У 229 та овоз олган. Унинг энг яқин рақиби Гаспар Осорио эса 204 та овоз билан иккинчи ўринни эгаллаган. Шу тариқа, Флорес рақибидан атиги 25 та овоз кўпроқ тўплаган.

Сиёсатчининг исми кўпчилик эътиборини тортди. Унинг исм-шарифи таркибидаги «Гитлер» ва «Муссолини» сўзлари XX асрнинг энг машҳур диктаторлари — Адольф Гитлер ва Бенито Муссолини номларини эслатади.

Маълумотларга кўра, Флорес 4 октябрь куни бўлиб ўтган маҳаллий сайловларда ғалаба қозонган. Бироқ хабарлар эълон қилинган пайтда унинг ғалабаси расман эълон қилиниши кутилган эди. У 2027 йил 1 январдан мэрлик лавозимига киришади.

Таъкидлаш жоизки, сиёсатчининг тарихий шахслар билан бир хил номга эга экани унинг мафкуравий қарашлари ҳам уларникига ўхшашлигини англатмайди.

Симеон ФлоресAhora NaciónАнд тоғларидаги сайловПеру
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!26 сентябр 22:16Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди8 август 06:02Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди12 июл 23:37Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди12 июл 12:1469,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...29 июн 23:02Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уланди22 июн 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди