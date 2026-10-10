Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди
Перунинг Анд тоғларидаги кичик Кверопалка тумани мэрлиги учун ўтказилган сайловда Гитлер Муссолини Симеон Флорес исмли сиёсатчи ғалаба қозонди. У сайловда 34,54 фоиз овоз тўплаб, рақибларидан ўзиб кетди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.
45 ёшли Флорес «Ahora Nación» партиясидан номзод сифатида қатнашган. У 229 та овоз олган. Унинг энг яқин рақиби Гаспар Осорио эса 204 та овоз билан иккинчи ўринни эгаллаган. Шу тариқа, Флорес рақибидан атиги 25 та овоз кўпроқ тўплаган.
Сиёсатчининг исми кўпчилик эътиборини тортди. Унинг исм-шарифи таркибидаги «Гитлер» ва «Муссолини» сўзлари XX асрнинг энг машҳур диктаторлари — Адольф Гитлер ва Бенито Муссолини номларини эслатади.
Маълумотларга кўра, Флорес 4 октябрь куни бўлиб ўтган маҳаллий сайловларда ғалаба қозонган. Бироқ хабарлар эълон қилинган пайтда унинг ғалабаси расман эълон қилиниши кутилган эди. У 2027 йил 1 январдан мэрлик лавозимига киришади.
Таъкидлаш жоизки, сиёсатчининг тарихий шахслар билан бир хил номга эга экани унинг мафкуравий қарашлари ҳам уларникига ўхшашлигини англатмайди.
Изоҳлар 0
…