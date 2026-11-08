3 мингта тарантула пайпоқларга яширилди: Перуда ноодатий контрабанда фош этилди (видео)
Перунинг Лима шаҳридаги халқаро аэропортда Германияга ноқонуний олиб чиқиб кетилмоқчи бўлган 3 мингдан ортиқ тирик тарантула мусодара қилинди. Ўргимчаклар учта чамадонга жойланган пайпоқлар ичига яширилган.
AFP хабарига кўра, ҳодиса Хорхе Чавес халқаро аэропортида юз берган. Ноқонуний юк икки нафар Германия ва бир нафар Польша фуқаросига тегишли бўлган учта чамадондан топилган.
Перунинг Миллий ўрмон ва ёввойи табиат хизмати (SERFOR) маълумотига кўра, ҳар бир чамадонда 15–22 дона пайпоқ бўлган. Божхона ходимлари текширув вақтида юк ичидаги ғалати ҳаракатларни пайқаб, пайпоқларни кўздан кечирган. Натижада уларнинг ичига яширилган минглаб ўргимчаклар аниқланган.
Мусодара қилинган тарантулалар орасида тухумлар, эндигина тухумдан чиққан болалари ва вояга етган намуналари бор. Айримлари муҳофаза остидаги турларга мансуб бўлиб, уларнинг баъзилари ҳали илмий жиҳатдан тўлиқ ўрганилмаган.
Мутахассислар ўргимчаклар коллекционерлар, илмий тадқиқотлар ёки экзотик жониворлар савдоси учун олиб кетилаётган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.
SERFOR вакили Кора Суареснинг айтишича, Европада битта тарантуланинг нархи тахминан 500 еврога етиши мумкин. Шу ҳисобда мусодара қилинган жониворларнинг умумий эҳтимолий қиймати 1,5 миллион еврога баҳоланган. Бу ҳақиқий савдо даромади эмас, балки тахминий бозор қийматидир.
Уч нафар йўловчи экологик жиноятларга қарши курашувчи полиция ходимлари томонидан қўлга олинган. Уларга нисбатан жиноий иш юритилиши кутилмоқда. Тарантулалар эса тегишли текширув ва баҳолашдан сўнг махсус рухсат этилган парваришлаш марказига жойлаштирилади.
Изоҳлар 0
…