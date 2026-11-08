3 мингта тарантула пайпоқларга яширилди: Перуда ноодатий контрабанда фош этилди (видео)

·0·Дунё
3 мингта тарантула пайпоқларга яширилди: Перуда ноодатий контрабанда фош этилди (видео)

Перунинг Лима шаҳридаги халқаро аэропортда Германияга ноқонуний олиб чиқиб кетилмоқчи бўлган 3 мингдан ортиқ тирик тарантула мусодара қилинди. Ўргимчаклар учта чамадонга жойланган пайпоқлар ичига яширилган.

AFP хабарига кўра, ҳодиса Хорхе Чавес халқаро аэропортида юз берган. Ноқонуний юк икки нафар Германия ва бир нафар Польша фуқаросига тегишли бўлган учта чамадондан топилган.

Перунинг Миллий ўрмон ва ёввойи табиат хизмати (SERFOR) маълумотига кўра, ҳар бир чамадонда 15–22 дона пайпоқ бўлган. Божхона ходимлари текширув вақтида юк ичидаги ғалати ҳаракатларни пайқаб, пайпоқларни кўздан кечирган. Натижада уларнинг ичига яширилган минглаб ўргимчаклар аниқланган.

Мусодара қилинган тарантулалар орасида тухумлар, эндигина тухумдан чиққан болалари ва вояга етган намуналари бор. Айримлари муҳофаза остидаги турларга мансуб бўлиб, уларнинг баъзилари ҳали илмий жиҳатдан тўлиқ ўрганилмаган.

Мутахассислар ўргимчаклар коллекционерлар, илмий тадқиқотлар ёки экзотик жониворлар савдоси учун олиб кетилаётган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

SERFOR вакили Кора Суареснинг айтишича, Европада битта тарантуланинг нархи тахминан 500 еврога етиши мумкин. Шу ҳисобда мусодара қилинган жониворларнинг умумий эҳтимолий қиймати 1,5 миллион еврога баҳоланган. Бу ҳақиқий савдо даромади эмас, балки тахминий бозор қийматидир.

Уч нафар йўловчи экологик жиноятларга қарши курашувчи полиция ходимлари томонидан қўлга олинган. Уларга нисбатан жиноий иш юритилиши кутилмоқда. Тарантулалар эса тегишли текширув ва баҳолашдан сўнг махсус рухсат этилган парваришлаш марказига жойлаштирилади.

ПеруХорхе Чавес халқаро аэропортиSERFORтарантула
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилдиПерудаги янги ўсимлик турига Месси номи берилди18 октябр 20:31Перуда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайландиПеруда Гитлер Муссолини исмли сиёсатчи мэр этиб сайланди10 октябр 20:30Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!Самарқандда 10-тур триллери: Эркаклар Арманистонни, аёллар Перуни тор-мор этди!26 сентябр 22:16Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди8 август 06:02Перуда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилдиПеруда 500 дан ортиқ чақалоққа Ҳоланд исми қўйилди12 июл 23:37Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилди12 июл 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди