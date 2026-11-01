Қозоғистонга киришда янги тартиб: 1 ноябрдан электрон рухсатнома тизими ишга тушди

·21·Дунё
Қозоғистонга киришда янги тартиб: 1 ноябрдан электрон рухсатнома тизими ишга тушди

Қозоғистонда 2026 йил 1 ноябрдан бошлаб хориж фуқароларининг мамлакат ҳудудига кириши бўйича янги қоидалар босқичма-босқич кучга кирди. Қозоғистон ҳукумати қарорига мувофиқ, мамлакатга кириш учун электрон рухсатнома — ETA (Electronic Travel Authorization) расмийлаштириш талаби жорий этилмоқда.

Мазкур янги рақамли тартиб Қозоғистон билан визасиз режим амал қилувчи давлатлар фуқаролари, сайёҳлик агентликлари, меҳмонхоналар ва хорижлик мутахассисларни таклиф қилувчи ташкилотларга тааллуқлидир. Ҳужжатларни расмийлаштириш давлатнинг ягона QazETA платформаси орқали амалга оширилади.

Тизимнинг босқичма-босқич жорий этилиш жадвали

Янги тартиб чегара пунктлари бўйича қуйидаги кетма-кетликда кучга киради:

  • 2026 йил 1 ноябрдан: Оқтау халқаро аэропорти, шунингдек, «Урлютобе» (Павлодар вилояти, Россия билан чегара), «Аухатти» (Жамбил вилояти), Ўзбекистон билан чегарадаги «Атамекен» (Туркистон вилояти) ҳамда «Нурли Жўл» (Еттисув вилояти) автомобиль чегара ўтказиш пунктларида;

  • 2027 йил 1 январдан: Остона ва Олмаота халқаро аэропортларида;

  • 2027 йил 1 мартдан: Давлат чегарасидаги қолган барча ўтказиш пунктларида;

  • 2027 йил 1 июлдан: Рухсатномага эга бўлиш ушбу талаб тааллуқли бўлган барча шахслар учун қатъий мажбурий бўлади (дастлабки босқичда рухсатноманинг йўқлиги мамлакатга киришни рад этишга сабаб бўлмайди).

Ҳужжатнинг амал қилиш муддати, нархи ва имкониятлари

Фуқаролар ва сайёҳлар учун қулайлик яратиш мақсадида бир қатор шартлар белгиланган:

  • Тўловсиз (бепул): Электрон рухсатномани олиш мутлақо бепул амалга оширилади;

  • Амал қилиш муддати: Ҳужжат берилган кундан бошлаб 180 календарь кун давомида кучга эга бўлади;

  • Бўлиш муддати: 180 кунлик давр ичида хориж фуқароси Қозоғистон ҳудудида умумий ҳисобда 90 кунгача қолиши мумкин;

  • Платформа имкониятлари: QazETA тизими орқали нафақат сайёҳлик ETA рухсатномаси, балки электрон визалар, электрон резидентлик мақоми ҳамда чегарани кесиб ўтганлик ҳақидаги маълумотномаларни ҳам олиш мумкин.

Кимлар электрон рухсатнома олишдан озод қилинган?

Тасдиқловчи ҳужжатлари мавжуд бўлган 29 та тоифадаги шахслар учун ETA расмийлаштириш талаб этилмайди. Хусусан:

  1. Болалар ва кексалар: 16 ёшга тўлмаган вояга етмаганлар ҳамда 65 ёшдан ошган фуқаролар;

  2. Визага эга шахслар: Амалдаги Қозоғистон визасига эга бўлган чет элликлар;

  3. Расмий вакиллар: Тегишли тоифадаги дипломатлар ва халқаро миссиялар ходимлари.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Binance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этдиBinance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этдиБугун 08:13Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирдиБолалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирдиБугун 08:03Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)Кеча 22:52АҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиАҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиКеча 20:33Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)Кеча 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда