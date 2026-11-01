Қозоғистонга киришда янги тартиб: 1 ноябрдан электрон рухсатнома тизими ишга тушди
Қозоғистонда 2026 йил 1 ноябрдан бошлаб хориж фуқароларининг мамлакат ҳудудига кириши бўйича янги қоидалар босқичма-босқич кучга кирди. Қозоғистон ҳукумати қарорига мувофиқ, мамлакатга кириш учун электрон рухсатнома — ETA (Electronic Travel Authorization) расмийлаштириш талаби жорий этилмоқда.
Мазкур янги рақамли тартиб Қозоғистон билан визасиз режим амал қилувчи давлатлар фуқаролари, сайёҳлик агентликлари, меҳмонхоналар ва хорижлик мутахассисларни таклиф қилувчи ташкилотларга тааллуқлидир. Ҳужжатларни расмийлаштириш давлатнинг ягона QazETA платформаси орқали амалга оширилади.
Тизимнинг босқичма-босқич жорий этилиш жадвали
Янги тартиб чегара пунктлари бўйича қуйидаги кетма-кетликда кучга киради:
2026 йил 1 ноябрдан: Оқтау халқаро аэропорти, шунингдек, «Урлютобе» (Павлодар вилояти, Россия билан чегара), «Аухатти» (Жамбил вилояти), Ўзбекистон билан чегарадаги «Атамекен» (Туркистон вилояти) ҳамда «Нурли Жўл» (Еттисув вилояти) автомобиль чегара ўтказиш пунктларида;
2027 йил 1 январдан: Остона ва Олмаота халқаро аэропортларида;
2027 йил 1 мартдан: Давлат чегарасидаги қолган барча ўтказиш пунктларида;
2027 йил 1 июлдан: Рухсатномага эга бўлиш ушбу талаб тааллуқли бўлган барча шахслар учун қатъий мажбурий бўлади (дастлабки босқичда рухсатноманинг йўқлиги мамлакатга киришни рад этишга сабаб бўлмайди).
Ҳужжатнинг амал қилиш муддати, нархи ва имкониятлари
Фуқаролар ва сайёҳлар учун қулайлик яратиш мақсадида бир қатор шартлар белгиланган:
Тўловсиз (бепул): Электрон рухсатномани олиш мутлақо бепул амалга оширилади;
Амал қилиш муддати: Ҳужжат берилган кундан бошлаб 180 календарь кун давомида кучга эга бўлади;
Бўлиш муддати: 180 кунлик давр ичида хориж фуқароси Қозоғистон ҳудудида умумий ҳисобда 90 кунгача қолиши мумкин;
Платформа имкониятлари: QazETA тизими орқали нафақат сайёҳлик ETA рухсатномаси, балки электрон визалар, электрон резидентлик мақоми ҳамда чегарани кесиб ўтганлик ҳақидаги маълумотномаларни ҳам олиш мумкин.
Кимлар электрон рухсатнома олишдан озод қилинган?
Тасдиқловчи ҳужжатлари мавжуд бўлган 29 та тоифадаги шахслар учун ETA расмийлаштириш талаб этилмайди. Хусусан:
Болалар ва кексалар: 16 ёшга тўлмаган вояга етмаганлар ҳамда 65 ёшдан ошган фуқаролар;
Визага эга шахслар: Амалдаги Қозоғистон визасига эга бўлган чет элликлар;
Расмий вакиллар: Тегишли тоифадаги дипломатлар ва халқаро миссиялар ходимлари.
Изоҳлар 0
…