47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади

·30·Дунё
47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади

Яқин Шарқ сиёсатида тарихий бурилиш юз берди. 2026 йил 24 август куни АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Суриянинг «Терроризмни қўллаб-қувватловчи давлат» сифатидаги 1979 йилдан буён амал қилиб келган расмий мақомини бутунлай бекор қилиш тўғрисидаги қарорни имзолади.

Шу билан бирга, Суриядаги сиёсий ўзгаришларга бошчилик қилган собиқ мухолиф тузилма — «Ҳайъат Таҳрир аш-Шом» (HTS) ташкилотининг «Махсус белгиланган глобал террорчи» (SDGT) мақоми ҳам тўлиқ бекор қилинди.

«Сурия халқига фаровонлик йўли очилмоқда»: Марко Рубионинг баёноти

АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Марко Рубио мазкур қарор Дональд Трамп маъмурияти томонидан олиб борилаётган кенг қамровли дипломатик стратегиянинг мантиқий давоми эканини таъкидлади:

«Бугун мен Суриянинг «Терроризмни қўллаб-қувватловчи давлат» мақомини расман бекор қилдим. Шунингдек, «Ҳайъат Таҳрир аш-Шом»нинг террорчи ташкилот мақоми ҳам олиб ташланди. Бу қарорлар Президент Трамп томонидан Сурия халқига фаровонликка эришиш йўлини очиш борасида амалга оширилган яна бир тарихий қадамдир», — деди Рубио.

Иқтисодий санкцияларнинг бекор қилиниши ва янги босқич

Давлат департаментининг билдиришича, 2025 йил июнь ойида имзоланган «Сурияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни таъминлаш» ҳақидаги президент фармони санкциялар дастури ва фавқулодда ҳолат тартибини тўхтатиб, чекловларни олиб ташлаш жараёнини тезлаштирган эди:

  • Халқаро сармоялар учун йўл: Террорчилик мақомининг бекор қилиниши хорижий инвестициялар ва банклараро молиявий амалиётлар олдидаги энг катта тўсиқни бартараф этди;

  • Иқтисодий тикланиш: Дамашқнинг глобал иқтисодий тизимга қайта интеграциялашуви тезлашмоқда.

Дамашқнинг мажбуриятлари: Халқаро терроризмга қарши кураш

Вашингтон ушбу қарорни Президент Аҳмад аш-Шаръа бошчилигидаги Сурия янги ҳукуматининг халқаро терроризм билан алоқаларни буткул узиш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш борасидаги амалий ишларига берилган ижобий эътироф сифатида изоҳлади:

  • Глобал коалицияга қўшилиш: Янги Сурия ҳукумати ИШИДни мағлуб этиш бўйича Халқаро глобал коалицияга расман аъзо бўлди;

  • Тезкор амалиётлар: Мамлакат ҳудудида ИШИД, «ал-Қоида», «Ҳизбуллоҳ» ҳамда Эрон таъсиридаги қуролли гуруҳларнинг террор тармоқларини йўқ қилиш бўйича муҳим махсус операциялар муваффақиятли ўтказилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:43Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Бугун, 09:29Кекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиКекса аёл сунъий интеллект маслаҳати ёрдамида 18 килолик тарвуз етиштирдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди