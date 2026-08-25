47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади
Яқин Шарқ сиёсатида тарихий бурилиш юз берди. 2026 йил 24 август куни АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Суриянинг «Терроризмни қўллаб-қувватловчи давлат» сифатидаги 1979 йилдан буён амал қилиб келган расмий мақомини бутунлай бекор қилиш тўғрисидаги қарорни имзолади.
Шу билан бирга, Суриядаги сиёсий ўзгаришларга бошчилик қилган собиқ мухолиф тузилма — «Ҳайъат Таҳрир аш-Шом» (HTS) ташкилотининг «Махсус белгиланган глобал террорчи» (SDGT) мақоми ҳам тўлиқ бекор қилинди.
«Сурия халқига фаровонлик йўли очилмоқда»: Марко Рубионинг баёноти
АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Марко Рубио мазкур қарор Дональд Трамп маъмурияти томонидан олиб борилаётган кенг қамровли дипломатик стратегиянинг мантиқий давоми эканини таъкидлади:
«Бугун мен Суриянинг «Терроризмни қўллаб-қувватловчи давлат» мақомини расман бекор қилдим. Шунингдек, «Ҳайъат Таҳрир аш-Шом»нинг террорчи ташкилот мақоми ҳам олиб ташланди. Бу қарорлар Президент Трамп томонидан Сурия халқига фаровонликка эришиш йўлини очиш борасида амалга оширилган яна бир тарихий қадамдир», — деди Рубио.
Иқтисодий санкцияларнинг бекор қилиниши ва янги босқич
Давлат департаментининг билдиришича, 2025 йил июнь ойида имзоланган «Сурияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни таъминлаш» ҳақидаги президент фармони санкциялар дастури ва фавқулодда ҳолат тартибини тўхтатиб, чекловларни олиб ташлаш жараёнини тезлаштирган эди:
Халқаро сармоялар учун йўл: Террорчилик мақомининг бекор қилиниши хорижий инвестициялар ва банклараро молиявий амалиётлар олдидаги энг катта тўсиқни бартараф этди;
Иқтисодий тикланиш: Дамашқнинг глобал иқтисодий тизимга қайта интеграциялашуви тезлашмоқда.
Дамашқнинг мажбуриятлари: Халқаро терроризмга қарши кураш
Вашингтон ушбу қарорни Президент Аҳмад аш-Шаръа бошчилигидаги Сурия янги ҳукуматининг халқаро терроризм билан алоқаларни буткул узиш ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш борасидаги амалий ишларига берилган ижобий эътироф сифатида изоҳлади:
Глобал коалицияга қўшилиш: Янги Сурия ҳукумати ИШИДни мағлуб этиш бўйича Халқаро глобал коалицияга расман аъзо бўлди;
Тезкор амалиётлар: Мамлакат ҳудудида ИШИД, «ал-Қоида», «Ҳизбуллоҳ» ҳамда Эрон таъсиридаги қуролли гуруҳларнинг террор тармоқларини йўқ қилиш бўйича муҳим махсус операциялар муваффақиятли ўтказилди.
…