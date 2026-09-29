NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди
NVIDIA компанияси раҳбари Женсен Хуанг ўз уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди. У буни технологиялар сабаб айрим маълумотларни хотирада сақлашга эҳтиёж камайгани билан изоҳлади.
Хуанг бу ҳақда The New York Times журналисти Эзра Клейн билан суҳбатда гапирган. Суҳбат давомида сунъий интеллектдан фойдаланиш айрим кўникмаларнинг сусайишига олиб келиши мумкинлиги муҳокама қилинган.
NVIDIA раҳбари ўзининг ҳам уй манзилини билмаслигини айтган. У бир неча йил аввал автомобилига ёнилғи қуяётганида ундан почта индекси сўралгани ва ўша пайтда уни эслай олмагани ҳақида мисол келтирган. Шунингдек, у телефон рақамини ҳам ёддан билмаслигини таъкидлаган.
Хуангнинг фикрича, айрим маълумотларни ёдда сақлаш зарурати камайиши табиий жараён. Унинг таъкидлашича, баъзи кўникмаларни технологияларга топшириш эвазига инсонлар келажакда тизимли фикрлаш, ижодкорлик ва бошқа муҳим қобилиятларга кўпроқ эътибор қаратиши мумкин.
Шу билан бирга, суҳбатда барча кўникмаларни технологияга топшириш тўғри эмаслиги ҳам таъкидланган. Айрим қобилиятлар инсоннинг диққатини жамлаши ва ижодий фикрлаши учун муҳим бўлиб қолиши мумкин.
Изоҳлар 0
…