NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди

·35·Дунё
NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди

NVIDIA компанияси раҳбари Женсен Хуанг ўз уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди. У буни технологиялар сабаб айрим маълумотларни хотирада сақлашга эҳтиёж камайгани билан изоҳлади.

Хуанг бу ҳақда The New York Times журналисти Эзра Клейн билан суҳбатда гапирган. Суҳбат давомида сунъий интеллектдан фойдаланиш айрим кўникмаларнинг сусайишига олиб келиши мумкинлиги муҳокама қилинган.

NVIDIA раҳбари ўзининг ҳам уй манзилини билмаслигини айтган. У бир неча йил аввал автомобилига ёнилғи қуяётганида ундан почта индекси сўралгани ва ўша пайтда уни эслай олмагани ҳақида мисол келтирган. Шунингдек, у телефон рақамини ҳам ёддан билмаслигини таъкидлаган.

Хуангнинг фикрича, айрим маълумотларни ёдда сақлаш зарурати камайиши табиий жараён. Унинг таъкидлашича, баъзи кўникмаларни технологияларга топшириш эвазига инсонлар келажакда тизимли фикрлаш, ижодкорлик ва бошқа муҳим қобилиятларга кўпроқ эътибор қаратиши мумкин.

Шу билан бирга, суҳбатда барча кўникмаларни технологияга топшириш тўғри эмаслиги ҳам таъкидланган. Айрим қобилиятлар инсоннинг диққатини жамлаши ва ижодий фикрлаши учун муҳим бўлиб қолиши мумкин.

Женсен ХуангНVIDIAЭзра КлейнСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаганлар 18 тонна қум билан қолдиNVIDIA логотипли тиркамаларни ўғирлаганлар 18 тонна қум билан қолдиБугун 03:33Арман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефисиАрман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефиси24 сентябр 11:09Миср пирамидасида яширин математик код борми?Миср пирамидасида яширин математик код борми?19 сентябр 14:29«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди15 сентябр 23:08Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ берди17 июл 11:50Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиФутболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилди15 сентябр 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота