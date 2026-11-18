Испанияда кучли тўлқинлар денгизга тортиб кетган аёлни одамлар занжир ҳосил қилиб қутқарди (видео)
Испаниянинг А-Корунья шаҳридаги Риасор пляжида кучли тўлқинлар соҳилда китоб ўқиб ўтирган аёлни денгизга тортиб кетди. Тахминан 10 киши бирлашиб, жонли занжир ҳосил қилди ва уни сувдан олиб чиқишга муваффақ бўлди.
La Voz de Galicia нашрининг хабар беришича, воқеа 25 октябрь куни соат 14:00 атрофида содир бўлган. Аёл қирғоққа яқин жойда китоб ўқиб ўтирганида, кутилмаганда кучли тўлқин уни денгиз томон тортиб кетган.
Дастлаб бир киши аёлга ёрдам бериш учун сувга тушган, бироқ уни мустақил равишда қирғоққа олиб чиқолмаган. Шундан сўнг атрофдаги одамлар ёрдамга шошилиб, қўл ушлашган ҳолда жонли занжир ҳосил қилган. Дастлаб беш киши бошлаган қутқарув ҳаракатига яна бошқалар қўшилиб, иштирокчилар сони тахминан 10 нафарга етган. Улар биргаликда аёлни қирғоққа олиб чиқишган.
Қутқарувдан кейин аёлга соҳилнинг ўзида тиббий ёрдам кўрсатилган. Сўнг у енгил гипотермия — тана ҳароратининг пасайиши ҳолати билан тез ёрдам машинасида А-Корунья университет шифохонасига олиб кетилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…