Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)

·65·Дунё
Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистоннинг Мангистау вилоятида ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида 19 нафар ҳарбий хизматчи денгизга оқиб кетди.
  • Ҳозирга қадар улардан 9 нафари ҳалок бўлгани тасдиқланган, 3 киши қутқарилган, қолганлар бўйича қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
  • Воқеа метеорологик шароитнинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши сабаб бўлгани тахмин қилинмоқда.
  • Фожиа юзасидан жиноий иш қўзғатилган ва ҳукумат комиссияси тузилган.

Қозоғистоннинг Мангистау вилоятида ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида фожиали ҳодиса юз берди. Каспий соҳилида ўқув-жанговар вазифани бажараётган 19 нафар ҳарбий хизматчи денгизга оқиб кетди. Ҳозирга қадар улардан 9 нафари ҳалок бўлгани тасдиқланган, 3 киши қутқарилган. Қолганлар тақдири бўйича қидирув-қутқарув ишлари давом эттирилмоқда.

Ҳодиса 24 сентябрь куни Қозоғистоннинг Каспий соҳилидаги Мангистау вилоятида Қуролли кучлар Ҳарбий-денгиз кучлари машғулотлари доирасида ўқув-жанговар вазифани бажариш вақтида содир бўлган.

Кутилмаганда об-ҳаво кескин ўзгарган

Қозоғистон Мудофаа вазирлиги дастлабки маълумотларига кўра, воқеага метеорологик шароитнинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши сабаб бўлган.

Ҳарбий хизматчилар машғулот вазифасини бажараётган вақтда вазият оғирлашган ва 19 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетган.

Қидирув-қутқарув операциясига Ҳарбий-денгиз кучлари бўлинмалари, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги кучлари, авиация ва бошқа тегишли хизматлар жалб қилинган.

Тўққиз нафар ҳарбий ҳалок бўлди

Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, ҳозирга қадар 9 нафар ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлгани тасдиқланган.

Яна 3 киши қутқарилган. Қутқарилганлардан бири шифохонага ётқизилган.

Қолган ҳарбий хизматчиларни излаш ишлари давом этмоқда. Вазирлик қидирув-қутқарув операцияси якунлари ва ҳарбийларнинг ҳолати ҳақида маълумотлар тасдиқланиши билан қўшимча ахборот берилишини билдирган.

Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотлари маълум эмас. Шунинг учун расмий идоралар тасдиқламаган маълумотларни тарқатмаслик сўралган.

Машғулотлар «Хазар қорғаны-2026» доирасида ўтказилаётган эди

Фожиа Қозоғистоннинг Каспий денгизидаги ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида содир бўлди.

Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, «Хазар қорғаны-2026» машғулотлари 22 сентябрь куни бошланган. Унда Қозоғистон Ҳарбий-денгиз кучлари ва бошқа тегишли бўлинмалар иштирок этган.

Машғулотларда 500 дан ортиқ ҳарбий хизматчи, ҳарбий кемалар экипажлари, соҳил бўлинмалари, шунингдек, Мангистау вилоятидаги Миллий хавфсизлик қўмитаси Чегара хизмати соҳил қўриқлаш кучлари ва Ҳаво мудофааси кучлари иштирок этгани хабар қилинган.

Шу тариқа, 24 сентябрь куниги фожиа кенг кўламли ҳарбий машғулотлар жараёнида юз берган.

Жиноий иш қўзғатилди

Фожиа юзасидан Қозоғистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан жиноий иш қўзғатилди.

Воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш учун тезкор-тергов гуруҳи тузилган. Ҳодиса жойида ички ишлар органлари, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва прокуратура ходимлари иш олиб бормоқда. Суд-экспертиза тадбирлари ҳам тайинлангани хабар қилинган.

Шу билан бирга, Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов ҳодиса сабабларини ўрганиш учун ҳукумат комиссияси тузиш бўйича топшириқ бергани хабар қилинди.

Демак, воқеа бўйича бир вақтнинг ўзида ҳам жиноий тергов, ҳам ҳукумат даражасидаги текширув олиб борилмоқда.

Мудофаа вазирлиги марҳумлар оилаларига ёрдам ваъда қилди

Қозоғистон Мудофаа вазирлиги ҳалок бўлган ҳарбий хизматчиларнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирди.

Вазирлик марҳумларнинг оилаларига зарур ёрдам ва қўллаб-қувватлаш кўрсатилишини маълум қилди.

Айни пайтда асосий эътибор қидирув-қутқарув ишларини давом эттириш, ҳалок бўлганларни аниқлаш ва воқеанинг барча сабабларини холисона ўрганишга қаратилган.

Қидирув ишлари давом этмоқда

Ҳозирча расмий маълумотларда ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши кўрсатилмоқда.

Бироқ фожианинг тўлиқ сабаблари, машғулот вақтидаги хавфсизлик чоралари ва воқеага олиб келган барча ҳолатларга ҳуқуқий баҳо тергов натижаларидан сўнг маълум бўлади.

Шунинг учун ҳозирги босқичда энг муҳим рақамлар ўзгармас ҳолда қолмоқда: 19 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетди, 9 нафари ҳалок бўлди, 3 нафари қутқарилди, қолганларни қидириш ишлари давом этмоқда.

Қозоғистон Мудофаа вазирлиги қидирув операцияси натижалари ва тергов жараёни бўйича қўшимча маълумотларни расмий каналлар орқали тақдим этишини билдирган.

Мангистау вилоятиХазар қорғаны-2026Қозоғистон Мудофаа вазирлигиКаспий соҳили
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)27 август 20:31Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиОролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиКеча 06:5353 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди14 август 16:53БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молия13 сентябр 14:45Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота