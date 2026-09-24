Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг Мангистау вилоятида ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида 19 нафар ҳарбий хизматчи денгизга оқиб кетди.
- Ҳозирга қадар улардан 9 нафари ҳалок бўлгани тасдиқланган, 3 киши қутқарилган, қолганлар бўйича қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
- Воқеа метеорологик шароитнинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши сабаб бўлгани тахмин қилинмоқда.
- Фожиа юзасидан жиноий иш қўзғатилган ва ҳукумат комиссияси тузилган.
Қозоғистоннинг Мангистау вилоятида ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида фожиали ҳодиса юз берди. Каспий соҳилида ўқув-жанговар вазифани бажараётган 19 нафар ҳарбий хизматчи денгизга оқиб кетди. Ҳозирга қадар улардан 9 нафари ҳалок бўлгани тасдиқланган, 3 киши қутқарилган. Қолганлар тақдири бўйича қидирув-қутқарув ишлари давом эттирилмоқда.
Ҳодиса 24 сентябрь куни Қозоғистоннинг Каспий соҳилидаги Мангистау вилоятида Қуролли кучлар Ҳарбий-денгиз кучлари машғулотлари доирасида ўқув-жанговар вазифани бажариш вақтида содир бўлган.
Кутилмаганда об-ҳаво кескин ўзгарган
Қозоғистон Мудофаа вазирлиги дастлабки маълумотларига кўра, воқеага метеорологик шароитнинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши сабаб бўлган.
Ҳарбий хизматчилар машғулот вазифасини бажараётган вақтда вазият оғирлашган ва 19 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетган.
Қидирув-қутқарув операциясига Ҳарбий-денгиз кучлари бўлинмалари, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги кучлари, авиация ва бошқа тегишли хизматлар жалб қилинган.
Тўққиз нафар ҳарбий ҳалок бўлди
Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, ҳозирга қадар 9 нафар ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлгани тасдиқланган.
Яна 3 киши қутқарилган. Қутқарилганлардан бири шифохонага ётқизилган.
Қолган ҳарбий хизматчиларни излаш ишлари давом этмоқда. Вазирлик қидирув-қутқарув операцияси якунлари ва ҳарбийларнинг ҳолати ҳақида маълумотлар тасдиқланиши билан қўшимча ахборот берилишини билдирган.
Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотлари маълум эмас. Шунинг учун расмий идоралар тасдиқламаган маълумотларни тарқатмаслик сўралган.
Машғулотлар «Хазар қорғаны-2026» доирасида ўтказилаётган эди
Фожиа Қозоғистоннинг Каспий денгизидаги ҳарбий-денгиз машғулотлари вақтида содир бўлди.
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, «Хазар қорғаны-2026» машғулотлари 22 сентябрь куни бошланган. Унда Қозоғистон Ҳарбий-денгиз кучлари ва бошқа тегишли бўлинмалар иштирок этган.
Машғулотларда 500 дан ортиқ ҳарбий хизматчи, ҳарбий кемалар экипажлари, соҳил бўлинмалари, шунингдек, Мангистау вилоятидаги Миллий хавфсизлик қўмитаси Чегара хизмати соҳил қўриқлаш кучлари ва Ҳаво мудофааси кучлари иштирок этгани хабар қилинган.
Шу тариқа, 24 сентябрь куниги фожиа кенг кўламли ҳарбий машғулотлар жараёнида юз берган.
Жиноий иш қўзғатилди
Фожиа юзасидан Қозоғистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан жиноий иш қўзғатилди.
Воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш учун тезкор-тергов гуруҳи тузилган. Ҳодиса жойида ички ишлар органлари, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва прокуратура ходимлари иш олиб бормоқда. Суд-экспертиза тадбирлари ҳам тайинлангани хабар қилинган.
Шу билан бирга, Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов ҳодиса сабабларини ўрганиш учун ҳукумат комиссияси тузиш бўйича топшириқ бергани хабар қилинди.
Демак, воқеа бўйича бир вақтнинг ўзида ҳам жиноий тергов, ҳам ҳукумат даражасидаги текширув олиб борилмоқда.
Мудофаа вазирлиги марҳумлар оилаларига ёрдам ваъда қилди
Қозоғистон Мудофаа вазирлиги ҳалок бўлган ҳарбий хизматчиларнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирди.
Вазирлик марҳумларнинг оилаларига зарур ёрдам ва қўллаб-қувватлаш кўрсатилишини маълум қилди.
Айни пайтда асосий эътибор қидирув-қутқарув ишларини давом эттириш, ҳалок бўлганларни аниқлаш ва воқеанинг барча сабабларини холисона ўрганишга қаратилган.
Қидирув ишлари давом этмоқда
Ҳозирча расмий маълумотларда ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ва шамолнинг кучайиши кўрсатилмоқда.
Бироқ фожианинг тўлиқ сабаблари, машғулот вақтидаги хавфсизлик чоралари ва воқеага олиб келган барча ҳолатларга ҳуқуқий баҳо тергов натижаларидан сўнг маълум бўлади.
Шунинг учун ҳозирги босқичда энг муҳим рақамлар ўзгармас ҳолда қолмоқда: 19 нафар ҳарбий денгизга оқиб кетди, 9 нафари ҳалок бўлди, 3 нафари қутқарилди, қолганларни қидириш ишлари давом этмоқда.
Қозоғистон Мудофаа вазирлиги қидирув операцияси натижалари ва тергов жараёни бўйича қўшимча маълумотларни расмий каналлар орқали тақдим этишини билдирган.
Изоҳлар 0
…