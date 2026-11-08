Собиқ «Мисс Таиланд» хайрия маблағлари можароси сабаб ҳибсга олинди
Таиланднинг собиқ гўзаллик қироличаси Boom Panadda Wongphudee хайрия хайриялари билан боғлиқ можаро ортидан ҳибсга олинди. Унинг ўзи асос солган хайрия ташкилотига келиб тушган маблағлардан мақсадсиз фойдаланилгани ҳақидаги гумонлар юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
2000 йилда «Мисс Таиланд» унвонини қўлга киритган Wongphudee ҳозирда жамоатчиликни алдаш, пул ювиш ҳамда Таиланднинг Компьютер жиноятлари тўғрисидаги қонунини бузиш билан боғлиқ учта айбловга дуч келмоқда. 50 ёшли актриса, телебошловчи ва Do Good Organisation Foundation хайрия жамғармаси асосчиси полиция томонидан қўлга олинган.
Need To Know нашри хабарига кўра, у 6 ноябрь куни Бангкокдаги Nawamin Road кўчаси яқинида жойлашган турар-жой мажмуаси олдида ҳибсга олинган. Ўша пайтда Wongphudee адвокати Ekkasi Srisang, яъни Lawyer Phet билан бирга журналистларга баёнот беришга тайёрланаётган эди. Улар турар-жой мажмуаси ташқарисида йиғилиб, унга нисбатан чиқарилган эҳтимолий ҳибсга олиш ордери ҳақидаги саволларга жавоб беришни режалаштирган. Бироқ матбуот билан мулоқот бошланмасидан аввал полиция уни қўлга олган.
Терговнинг асосий йўналиши Do Good Organisation Foundation жамғармасига хайрия сифатида берилган пуллардан нотижорат мақсадларда фойдаланилгани ҳақидаги даъволар билан боғлиқ. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳозирда унинг молиявий операциялари ва мол-мулкини текширмоқда. Шунингдек, ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган яқин кишиларининг фаолияти ҳам назорат остига олинган.
Wongphudee маҳаллий журналистларга берган изоҳида қонун доирасидаги барча жараёнларда иштирок этишга тайёрлигини билдирган. У: «Мен ҳуқуқий жараёндан ўтишга тайёрман. Ҳаммадан узр сўрайман. Ҳаммадан кечирим сўрайман», дея таъкидлаган.
Мазкур иш доирасида полиция гумонларга алоқадор бўлиши мумкин бўлган тўртта манзилда тинтув ўтказган. Улар қаторига Бангкокдаги унинг яшаш хонадони, турмуш ўртоғи Atip Anantawanга тегишли кўчмас мулк, хайрия жамғармасининг биноси ҳамда пойтахтдаги яна бир иншоот киради.
Маълумотларга кўра, терговчилар тахминан 17 та банк ҳисоб рақамини ўрганиб чиққан. Шунингдек, умумий қиймати 2,2 миллион фунт стерлингдан ортиқ бўлган активлар ҳам аниқланган. Бироқ ҳозирча ушбу мол-мулкнинг барчаси хайрия маблағлари ҳисобидан сотиб олинган ёки олинмагани расман тасдиқланмаган.
Қайд этиш жоизки, собиқ «Мисс Таиланд» қарийб йигирма йил давомида инсонпарварлик фаолияти билан шуғулланиб, хайрия ишлари орқали жамоатчилик орасида ўзига хос обрў-эътибор қозонган. Айни пайтда эса унинг номи хайрия маблағларидан фойдаланиш билан боғлиқ жиддий тергов иши марказида турибди.
Изоҳлар 0
…