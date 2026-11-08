Собиқ «Мисс Таиланд» хайрия маблағлари можароси сабаб ҳибсга олинди

·9·Дунё
Собиқ «Мисс Таиланд» хайрия маблағлари можароси сабаб ҳибсга олинди

Таиланднинг собиқ гўзаллик қироличаси Boom Panadda Wongphudee хайрия хайриялари билан боғлиқ можаро ортидан ҳибсга олинди. Унинг ўзи асос солган хайрия ташкилотига келиб тушган маблағлардан мақсадсиз фойдаланилгани ҳақидаги гумонлар юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

2000 йилда «Мисс Таиланд» унвонини қўлга киритган Wongphudee ҳозирда жамоатчиликни алдаш, пул ювиш ҳамда Таиланднинг Компьютер жиноятлари тўғрисидаги қонунини бузиш билан боғлиқ учта айбловга дуч келмоқда. 50 ёшли актриса, телебошловчи ва Do Good Organisation Foundation хайрия жамғармаси асосчиси полиция томонидан қўлга олинган.

Need To Know нашри хабарига кўра, у 6 ноябрь куни Бангкокдаги Nawamin Road кўчаси яқинида жойлашган турар-жой мажмуаси олдида ҳибсга олинган. Ўша пайтда Wongphudee адвокати Ekkasi Srisang, яъни Lawyer Phet билан бирга журналистларга баёнот беришга тайёрланаётган эди. Улар турар-жой мажмуаси ташқарисида йиғилиб, унга нисбатан чиқарилган эҳтимолий ҳибсга олиш ордери ҳақидаги саволларга жавоб беришни режалаштирган. Бироқ матбуот билан мулоқот бошланмасидан аввал полиция уни қўлга олган.

Терговнинг асосий йўналиши Do Good Organisation Foundation жамғармасига хайрия сифатида берилган пуллардан нотижорат мақсадларда фойдаланилгани ҳақидаги даъволар билан боғлиқ. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳозирда унинг молиявий операциялари ва мол-мулкини текширмоқда. Шунингдек, ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган яқин кишиларининг фаолияти ҳам назорат остига олинган.

Wongphudee маҳаллий журналистларга берган изоҳида қонун доирасидаги барча жараёнларда иштирок этишга тайёрлигини билдирган. У: «Мен ҳуқуқий жараёндан ўтишга тайёрман. Ҳаммадан узр сўрайман. Ҳаммадан кечирим сўрайман», дея таъкидлаган.

Мазкур иш доирасида полиция гумонларга алоқадор бўлиши мумкин бўлган тўртта манзилда тинтув ўтказган. Улар қаторига Бангкокдаги унинг яшаш хонадони, турмуш ўртоғи Atip Anantawanга тегишли кўчмас мулк, хайрия жамғармасининг биноси ҳамда пойтахтдаги яна бир иншоот киради.

Маълумотларга кўра, терговчилар тахминан 17 та банк ҳисоб рақамини ўрганиб чиққан. Шунингдек, умумий қиймати 2,2 миллион фунт стерлингдан ортиқ бўлган активлар ҳам аниқланган. Бироқ ҳозирча ушбу мол-мулкнинг барчаси хайрия маблағлари ҳисобидан сотиб олинган ёки олинмагани расман тасдиқланмаган.

Қайд этиш жоизки, собиқ «Мисс Таиланд» қарийб йигирма йил давомида инсонпарварлик фаолияти билан шуғулланиб, хайрия ишлари орқали жамоатчилик орасида ўзига хос обрў-эътибор қозонган. Айни пайтда эса унинг номи хайрия маблағларидан фойдаланиш билан боғлиқ жиддий тергов иши марказида турибди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30АҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилдиАҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилди31 октябр 07:19Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:0222 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди9 сентябр 14:31Ўзбекистонликлар учун Таиландга 15 кунлик визасиз режим: Расмий қарор кучга кирдими?Ўзбекистонликлар учун Таиландга 15 кунлик визасиз режим: Расмий қарор кучга кирдими?4 ноябр 14:12Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди4 сентябр 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди