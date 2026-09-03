Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлди
Эстония парламенти — Рийгикогу мамлакатнинг янги президенти этиб Адлия канцлери ва ҳуқуқшунос Юлле Мадизени сайлади. 51 ёшли Мадизе бу лавозимни эгаллаган иккинчи аёл бўлди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Мадизе 2 сентябрь куни ўтказилган сайловнинг биринчи босқичида 71 нафар депутатнинг овозини олди. Президентликка сайланиш учун камида 68 та овоз талаб этилган. Жами 78 нафар депутат овоз беришда иштирок этган.
Ушбу сайловда Мадизе ягона номзод бўлган. Унинг номзоди 75 нафар парламент аъзоси томонидан илгари сурилган, бошқа номзодлар эса рўйхатдан ўтиш учун етарлича қўллаб-қувватлов тўплай олмаган.
Мадизе 2015 йилдан буён Эстониянинг Адлия канцлери лавозимида ишлаб келмоқда. Бу лавозим мамлакатда қонун устуворлигини назорат қилиш билан бирга, омбудсманлик вазифаларини ҳам қамраб олади.
Янги президент беш йиллик муддатга сайланган бўлиб, 12 октябрь куни қасамёд қабул қилиб, расман лавозимига киришади. У бир муддат президентлик қилган ва иккинчи муддатга номзодини қўймаган Алаар Кариснинг ўрнини эгаллайди.
Юлле Мадизе Эстония тарихидаги еттинчи президент ва мамлакат президенти лавозимини эгаллаган иккинчи аёл бўлади.
…