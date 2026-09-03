Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлди

·10·Дунё
Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлди

Эстония парламенти — Рийгикогу мамлакатнинг янги президенти этиб Адлия канцлери ва ҳуқуқшунос Юлле Мадизени сайлади. 51 ёшли Мадизе бу лавозимни эгаллаган иккинчи аёл бўлди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Мадизе 2 сентябрь куни ўтказилган сайловнинг биринчи босқичида 71 нафар депутатнинг овозини олди. Президентликка сайланиш учун камида 68 та овоз талаб этилган. Жами 78 нафар депутат овоз беришда иштирок этган.

Ушбу сайловда Мадизе ягона номзод бўлган. Унинг номзоди 75 нафар парламент аъзоси томонидан илгари сурилган, бошқа номзодлар эса рўйхатдан ўтиш учун етарлича қўллаб-қувватлов тўплай олмаган.

Мадизе 2015 йилдан буён Эстониянинг Адлия канцлери лавозимида ишлаб келмоқда. Бу лавозим мамлакатда қонун устуворлигини назорат қилиш билан бирга, омбудсманлик вазифаларини ҳам қамраб олади.

Янги президент беш йиллик муддатга сайланган бўлиб, 12 октябрь куни қасамёд қабул қилиб, расман лавозимига киришади. У бир муддат президентлик қилган ва иккинчи муддатга номзодини қўймаган Алаар Кариснинг ўрнини эгаллайди.

Юлле Мадизе Эстония тарихидаги еттинчи президент ва мамлакат президенти лавозимини эгаллаган иккинчи аёл бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Бугун, 14:58Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаБугун, 14:38Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиБугун, 13:59Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБелгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБугун, 13:34«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилдиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида