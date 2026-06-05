Thomas Tuchel podría sentar a Jude Bellingham y Harry Kane en el banquillo

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Thomas Tuchel podría sentar a Jude Bellingham y Harry Kane en el banquillo

El excentrocampista inglés Nicky Butt advirtió a Jude Bellingham, enfatizando que el nuevo seleccionador Thomas Tuchel no dudará en sentar a los jugadores en el banquillo según su reputación en el próximo Mundial. Según Butt, la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, podría superar a superestrellas como Bellingham y Harry Kane con su estilo de juego único. Así lo informa Goal.com informe .

El exfutbolista afirma que Thomas Tuchel no dudará en dejar fuera a las estrellas que estén en mala forma para el Mundial de 2026. Si el centrocampista del Real Madrid no encuentra su juego al inicio del torneo, se espera que Morgan Rogers ocupe su lugar en el once titular. Bellingham llega a la competición tras una temporada difícil marcada por las lesiones.

Morgan Rogers realizó una temporada excelente con el Aston Villa, contribuyendo significativamente a la victoria en la Europa League y al cuarto puesto en la Premier League. El jugador de 23 años registró 13 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Su prestigio en la selección nacional está aumentando y podría convertirse en el gran descubrimiento de Tuchel.

En una entrevista con Paddy Power, Nicky Butt destacó las ventajas tácticas de Rogers. Según él, aunque Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka y Jude Bellingham son las principales estrellas, es muy probable que Rogers se convierta en el jugador más brillante del torneo. Sus disparos desde fuera del área podrían ser especialmente útiles cuando los rivales defiendan con mucha densidad.

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Nodirbek Razzokov
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