El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se prepara para ejecutar uno de los mayores traspasos de la historia del club. Según el periódico británico The Telegraph, el club madrileño está considerando una oferta de hasta 175 millones de euros por el delantero del Bayern Michael Olise. Aunque Pérez ha negado públicamente este fichaje, fuentes internas enfatizan que las negociaciones continúan entre bastidores. Así lo informa Goal.com informa .

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ya intentó poner fin a este asunto en abril. Según sus palabras, Michael Olise es una parte clave del proyecto a largo plazo del equipo y no tiene intención de abandonar Múnich. Eberl también señaló específicamente que no hay cláusula de rescisión en el contrato del jugador, que vence en 2029.

Florentino Pérez, por su parte, anunció que enviaría una oferta oficial de al menos 150 millones de euros por una estrella del nivel de Cristiano Ronaldo a uno de los clubes líderes de la Liga de Campeones. El presidente enfatizó que esta operación sería el traspaso más caro en la historia del Real Madrid y es una prioridad para el equipo.

Por ahora, Michael Olise parece satisfecho con su carrera en la Säbener Straße. Sin embargo, el interés de un gigante como el Real Madrid y la enorme cantidad ofrecida podrían cambiar drásticamente la situación en el mercado de fichajes. La directiva del Bayern ha declarado que tomará todas las medidas para retener a su estrella.