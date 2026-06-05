Thomas Tuchel prepara un plan especial para Harry Kane para el Mundial 2026

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Thomas Tuchel prepara un plan especial para Harry Kane para el Mundial 2026

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, es tan valioso para los "Three Lions" como para el Bayern Múnich. Sin embargo, podría tener menos minutos de juego de lo esperado en el próximo Mundial. Según Sky Sports, Thomas Tuchel planea descansar a Kane durante los partidos de la fase de grupos en EE. UU., México y Canadá debido al calor anómalo. Goal.com informa .

La decisión del técnico alemán de incluir a tres delanteros centros puros en la lista final sorprendió a muchos expertos. El periodista de Sky Sports, Rob Dorsett, señaló que Tuchel nunca había actuado así durante la clasificación. El equipo se prepara actualmente para un amistoso contra Nueva Zelanda en su concentración en Miami.

Ollie Watkins, ganador de la Europa League con el Aston Villa, y el delantero del Al-Ahli, Ivan Toney, fueron seleccionados como alternativas a Kane. Según el plan, Harry Kane comenzará el partido contra Croacia como titular, pero sus minutos estarán limitados contra Ghana. Se espera que descanse completamente en el partido contra Panamá.

Kane, que cumplirá 33 años a finales de julio, jugó 51 partidos y acumuló 4.050 minutos con el Bayern Múnich la temporada pasada. El objetivo principal de Tuchel es mantener a su máximo goleador en óptimas condiciones físicas si Inglaterra llega a la fase eliminatoria.

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Nodirbek Razzokov
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