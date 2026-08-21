Ramazon Temirov revela sus elecciones entre los mejores de la historia de UFC y sus objetivos personales

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Ramazon Temirov revela sus elecciones entre los mejores de la historia de UFC y sus objetivos personales

El talentoso peleador uzbeko Ramazon Temirov, que está llamando la atención en UFC con sus combates espectaculares, reveló sus elecciones sobre la historia y la actualidad de la promoción. El peleador uzbeko habló sobre el mejor luchador de la liga, el mejor nocaut, el enfrentamiento más histórico y sus ambiciones en su categoría de peso.

El ranking de UFC de Ramazon Temirov y sus elecciones personales

Categoría / Nominación

Elección de Ramazon Temirov

Mejor peleador de UFC

Islam Makhachev

Mejor nocaut

Jorge Masvidal Nocaut registrado contra Ben Askren

Mejor combate de la historia de la liga

Khabib Nurmagomedov — Conor McGregor enfrentamiento

Grandes leyendas de UFC

Jon Jones y Khabib Nurmagomedov

Mejor peleador de su división

« Si Dios quiere, yo mismo »

« El mejor de mi división soy yo »

Aunque Temirov reconoció al campeón del peso ligero Islam Makhachevcomo el deportista más fuerte de la liga, señaló a los invictos Khabib Nurmagomedov y Jon Jones como las grandes leyendas de la historia.

A la pregunta de quién es el mejor peleador de su división, Ramazon Temirov respondió con gran confianza: « Si Dios quiere, yo mismo », respondió, mostrando una vez más sus grandes ambiciones por el cinturón de su división.

¿Creen que Ramazon Temirov puede convertirse realmente en el peleador indiscutible de su división en un futuro cercano y llevar el cinturón de campeón a Uzbekistán?

¡Dejen sus análisis y opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta interesante entrevista relámpago con los aficionados de las MMA!

Ramazon TemirovUFCIslam MakhachevKhabib NurmagomedovUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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