¿Comprará Elon Musk el Everton? Ha recibido una propuesta

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¿Comprará Elon Musk el Everton? Ha recibido una propuesta

El multimillonario estadounidense Elon Musk en la Premier League inglesa ha sido instado a comprar el club de fútbol Everton. Esta propuesta fue realizada por el exdefensa del club, Michael Ball. Así lo informó el medio TEAMtalk.

El 9 de octubre, Michael Ball se dirigió a Elon Musk en la red social X para pedirle que adquiera el Everton. Sugirió al multimillonario competir con Jeff Bezos, quien ha invertido en el Liverpool.

Este llamamiento se produce después de que los actuales propietarios del Everton, The Friedkin Group, anunciaran que están explorando oportunidades para atraer nuevos inversores, incluida la posibilidad de vender una participación mayoritaria. La empresa adquirió el club en diciembre de 2024. Actualmente, el banco de inversión Moelis & Company actúa como asesor en el proceso de la posible transacción.

Cabe señalar que en agosto de 2026 se informó que un consorcio de inversores, en el que participó Jeff Bezos, adquirió una participación del 38 % en el club Liverpool. De este modo, Michael Ball anima a Musk a unirse a la competencia con el otro gran club de la ciudad invirtiendo en el Everton.

Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial de que Elon Musk tenga la intención de comprar el Everton o que esté manteniendo negociaciones con la directiva del club. Por lo tanto, esta noticia debe considerarse como una propuesta pública del exjugador y no como una transacción en curso.

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