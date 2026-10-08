Mujer uzbeka sospechosa de trata de personas detenida en Turquía

Una ciudadana de Uzbekistán, M.X., que se encontraba bajo búsqueda internacional, fue detenida en Turquía y, conforme al procedimiento establecido, a Uzbekistán fue devuelta. Así lo informó el Consulado General de Uzbekistán en Estambul.

Se señala que M.X. estaba bajo búsqueda internacional, acusada de cometer delitos según el artículo 135 del Código Penal sobre trata de personas y el artículo 223 sobre cruce ilegal de fronteras.

Según la investigación, en complicidad con un grupo de personas, engañó a ciudadanos con falsas promesas para llevarlos a Tailandia y Turquía a través de Kazajistán. También se le acusa de obligar a las víctimas a ejercer la prostitución en dichos países.

Como resultado de operaciones conjuntas de búsqueda entre las fuerzas del orden de Uzbekistán y Turquía, se logró determinar el paradero de M.X.

Posteriormente, fue detenida y, siguiendo el procedimiento correspondiente, a las autoridades competentes de Uzbekistán fue entregada.