Les négociations secrètes entre l'Iran et les États-Unis ont été totalement interrompues

La tension politique au Moyen-Orient a atteint son paroxysme, chers abonnés. Les liens diplomatiques délicats entre Téhéran et Washington, au centre de l'attention mondiale, ont été brusquement rompus. Selon les dernières informations diffusées par l'influent agence de presse Tasnim, la partie iranienne a officiellement décidé de mettre fin à toutes les communications avec les États-Unis menées par l'intermédiaire de pays tiers. Ce tournant radical sur la scène politique internationale devrait compliquer davantage les relations entre l'Occident et le Moyen-Orient.

Quelle est la gravité de la situation dans la région ? Restez connectés à notre page, nous vous présenterons les détails des facteurs ayant conduit à la décision radicale de Téhéran, le plan spécial de fermeture du détroit d'Ormuz et la déclaration sérieuse adressée par le ministre iranien des Affaires étrangères à la communauté internationale !

Quelle est la cause de l'arrêt des négociations ?

Selon les cercles officiels iraniens, la raison directe de la rupture des contacts entre l'équipe de négociation de Téhéran et Washington est due aux intenses attaques militaires menées sur le territoire libanais. La partie iranienne considère la poursuite de telles actions militaires pendant que des négociations de paix sont en cours comme une situation impardonnable.

Parallèlement, une autre nouvelle alarmante a émergé, susceptible de modifier fondamentalement la situation sur l'échiquier géopolitique. Il est rapporté que Téhéran, en coopération avec ses alliés chiites (forces supplétives) au Yémen, au Liban et en Irak, a élaboré un plan stratégique pour bloquer (fermer) complètement le détroit d'Ormuz, considéré comme vital pour le commerce mondial. Si le projet est mis en œuvre, il est fort probable que le marché mondial de l'énergie soit confronté à une crise grave.

« La violation d'une trêve sur un front est une défaite commune »

Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a publié une déclaration très ferme à l'intention de la communauté internationale sur ses pages officielles de réseaux sociaux. Le ministre a clairement formulé les conditions de paix de Téhéran :

Déclaration d'Abbas Araghchi : « Tout accord de paix ou trêve entre l'Iran et les États-Unis doit s'appliquer à tous les territoires, y compris le sol libanais, sans aucune exception. Porter atteinte à la paix sur un seul front sera considéré comme une violation de la trêve dans toutes les directions. »

Paysage de la situation géopolitique complexe

La chaîne des événements se déroulant dans la région et les positions des parties peuvent être examinées à travers le petit tableau analytique suivant :

🌐 Parties politiques 📉 État actuel et actions ⚠️ Risques attendus Iran et États-Unis La communication par intermédiaires a été totalement coupée. Échec de la diplomatie de paix. Iran et ses alliés Un plan pour bloquer le détroit d'Ormuz est en préparation. Crise économique et pétrolière mondiale. Armée israélienne Appel à l'évacuation des habitants du sud de Beyrouth. Nouvelles frappes majeures en réponse aux roquettes du Hezbollah.

Plus tôt, les forces de défense israéliennes avaient appelé les civils vivant dans les banlieues sud de la capitale libanaise, Beyrouth, à quitter immédiatement la zone. La partie israélienne a averti que si le mouvement Hezbollah ne cessait pas de lancer des attaques à la roquette sur les villes et les villages pacifiques du pays, elle lancerait des frappes dévastatrices sur des cibles militaires dans ces zones.

La température politique au Moyen-Orient monte d'heure en heure, et il est difficile de prédire comment les événements vont se dérouler.

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