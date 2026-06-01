Classement des meilleures universités du monde publié

Le Center for World University Rankings (CWUR) a publié sa liste des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde pour 2026. Ce rapport prestigieux a analysé plus de 21 000 universités dans près de 100 pays, sélectionnant les 2 000 meilleures. Malheureusement, aucune université d'Ouzbékistan ne figure dans le « Top 2000 » mondial de cette année.

Une particularité du classement CWUR est qu'il ne repose pas sur des enquêtes subjectives ou des rapports douteux fournis par les universités elles-mêmes. L'ensemble du processus est basé uniquement sur les critères réels et transparents suivants :

Qualité de l'éducation (25 %) : Niveau d'apprentissage et conditions des étudiants.

Employabilité des diplômés (25 %) : Succès des étudiants sur le marché du travail et réalisations professionnelles.

Qualité du corps professoral (10 %) : Réputation internationale du personnel académique.

Performance de la recherche (40 %) : Volume des publications scientifiques, articles et citations.

Selon les analyses, les États-Unis continuent de dominer l'enseignement supérieur mondial. Cependant, des pays comme le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la France et la Chine font également preuve d'une forte concurrence. Découvrez les dix meilleurs établissements du classement :

Université Harvard (États-Unis) Massachusetts Institute of Technology (MIT) (États-Unis) Université Stanford (États-Unis) Université de Cambridge (Royaume-Uni) Université d'Oxford (Royaume-Uni) Université Princeton (États-Unis) Université de Pennsylvanie (États-Unis) Université Columbia (États-Unis) Université Yale (États-Unis) Université de Chicago (États-Unis)

Pourquoi nos universités locales sont-elles absentes de cette liste ? Les analyses montrent que nos établissements n'ont pas encore atteint des résultats suffisants dans des domaines clés tels que le volume de recherche internationale, le nombre de citations dans des revues prestigieuses, la qualité du corps professoral et le succès professionnel des diplômés sur le marché mondial.

Ce résultat souligne qu'il reste beaucoup à faire pour que notre système éducatif soit en phase avec le marché du travail mondial et le monde scientifique.