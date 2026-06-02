Les températures devraient atteindre des niveaux records au cours des 5 prochaines années

Les températures mondiales pourraient atteindre ou se rapprocher très près de niveaux records au cours des cinq prochaines années, selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le document synthétise les prévisions élaborées par 13 institutions scientifiques, détaillant les changements climatiques récents ainsi que les projections de température et de précipitations pour les cinq prochaines années.

Selon les estimations des experts, entre 2026 et 2030, les températures mondiales seront supérieures de 1,3 à 1,9 degré aux niveaux préindustriels. Il y a également 86 % de chances que l'une de ces années batte le record de 2024, devenant ainsi l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Les experts prévoient l'émergence du phénomène El Niño d'ici la fin de 2026, ce qui augmente la probabilité que 2027 soit encore plus chaude.

Le rapport accorde une attention particulière à la région de l'Arctique. Les prévisions indiquent que les températures y augmenteront beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale dans les années à venir. Parallèlement, la couverture de glace dans les mers de Barents, de Béring et d'Okhotsk pourrait encore diminuer.

Les prévisions de précipitations suggèrent que les hivers pourraient être plus humides dans l'hémisphère nord. Dans certaines régions, notamment le Sahel en Afrique, l'Europe du Nord, l'Alaska et la Sibérie, les précipitations estivales devraient être supérieures à la normale.