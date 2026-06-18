Un ours mange le repas de touristes

Des touristes se relaxant dans la nature en Turquie ont été confrontés à une situation inattendue : un ours s'est invité à leur table. C'est ce qu'a rapporté le journal Hurriyet.

L'incident s'est produit dans le parc national de la vallée de Munzur, dans la province de Tunceli. Les touristes organisaient un pique-nique en plein air. Cependant, un ours brun, attiré par l'odeur de la nourriture, s'est soudainement approché d'eux.

Effrayés par la situation, les vacanciers ont dû abandonner leur nourriture sur place et s'éloigner rapidement pour leur sécurité. L'ours a ensuite pu s'approcher tranquillement de la table et commencer à manger.

Fait intéressant, les témoins ont réussi à filmer les actions de l'ours à distance. Ces images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant de vastes discussions parmi les utilisateurs.

Les experts soulignent que de tels incidents rappellent une fois de plus la nécessité de prendre des précautions lors de séjours en pleine nature.