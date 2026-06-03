Arsenal devance le Bayern dans le dossier Nathaniel Brown

Le club londonien d'Arsenal s'est imposé comme le favori dans la course au défenseur de l'Eintracht Francfort Nathaniel Brown, devançant le Bayern Munich. Les Gunners seraient prêts à payer la somme importante réclamée pour la star de Bundesliga afin de renforcer leur ligne défensive, selon Goal.com. rapporte .

La direction du Bayern Munich et le directeur sportif Max Eberl s'intéressent depuis longtemps au latéral gauche de 22 ans. Cependant, selon Bild, l'Eintracht exige au moins 65 millions d'euros pour son joueur. Ce montant est jugé trop élevé pour les Bavarois, contraints de gérer leur budget avec prudence après les dépenses des derniers mercatos.

L'équipe de Mikel Arteta semble en revanche financièrement plus solide. Arsenal souhaite intensifier la concurrence sur le flanc gauche en recrutant Nathaniel Brown, qui évolue dans un style moderne et offensif. Selon The Athletic, le joueur figure en tête de liste des cibles du club londonien.

Lors de la saison 2025-2026, Nathaniel Brown a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant six passes décisives. L'Eintracht occupant la huitième place de Bundesliga et étant privé de coupe d'Europe, le joueur lui-même serait favorable à un transfert en Premier League anglaise.

Pour réaliser ce transfert, le Bayern devrait d'abord vendre des défenseurs tels qu'Alphonso Davies ou Hiroki Ito. De son côté, l'Eintracht espère réaliser une plus-value massive sur un joueur acquis pour seulement 3 millions d'euros en 2024.