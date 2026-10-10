Le deuxième week-end d'octobre offre aux passionnés de football mondial une véritable super-semaine. En Premier League,les confrontations intenses, la course au titre en Espagne, le leadership surprise en Serie A et le choc des géants en Saudi Pro League ne manqueront pas de captiver les fans devant leurs écrans.

Voici une présentation détaillée des 7 rencontres les plus importantes du week-end et des enjeux qui les entourent.

Samedi 10 octobre : revanche londonienne, pression à Old Trafford et choc des stars

1. Arsenal — Leeds (PL, 16:30)

L'enjeu principal : La défaite surprise 0-3 contre Brighton a été une douche froide pour les hommes de Mikel Arteta. Ils doivent désormais restaurer leur confiance.

Facteurs et statistiques : Leeds est prêt à offrir une forte résistance, fort de sa série d'invincibilité. Cependant, l'histoire est du côté des Londoniens : sous Arteta, Arsenal a battu Leeds six fois de suite à domicile.

2. Manchester United — Tottenham (PL, 21:30)

L'enjeu principal : Le match de la survie pour deux géants anglais ayant mal débuté la saison.

État des lieux : Malgré de gros investissements estivaux, Tottenham a chuté au bas du tableau après une défaite 2-3 contre Aston Villa. Manchester United, avec une seule victoire, souffre des blessures et d'un manque de constance. Ce choc est la seule issue pour sortir de la crise.

3. Barcelone — Getafe (La Liga, 21:30)

L'enjeu principal : La domination absolue des Catalans sous Hansi Flick.

Supériorité statistique : Le Barça a remporté ses 8 premiers matchs, marquant 36 buts (4,5 par match). Grâce à l'efficacité de Raphinha, l'équipe est devenue une force irrésistible. Getafe marque peu et n'a pas pris de point à Barcelone depuis 2018.

4. Al-Hilal — Al-Ittihad (Saudi Pro League, 23:00)

L'enjeu principal : La bataille pour le titre entre deux puissants super-clubs de la péninsule arabique.

Choc des stars : Al-Hilal aligne Koulibaly, Theo Hernandez, Ollie Watkins et Martinelli, tandis que le club de Djeddah, invaincu, est mené par Wijnaldum, Bergwijn et En-Nesyri. Les deux équipes se disputent la tête du classement.

5. Real Madrid — Villarreal (La Liga, 23:59)

L'enjeu principal : Le club royal face à un calendrier difficile et des problèmes défensifs.

Absences : Le retour de blessure de Mbappé, la série sans but de Vinícius et les tensions en défense centrale compliquent les plans de José Mourinho. Avant les chocs contre la Roma, Séville, Leipzig et Barcelone, les Madrilènes doivent battre le « sous-marin jaune ».

Dimanche 11 octobre : renaissance romaine et superclásico à Anfield

6. Como — Roma (Serie A, 15:30)

L'enjeu principal : Le déplacement du leader sensationnel, la Roma, dans la forteresse de Fàbregas.

Enjeu du match : Les Romains mènent le classement sans défaite depuis 5 journées (le duo Malen-Dybala est en forme). Mais Como est dangereux à domicile : la tradition veut que les hôtes gagnent lors de leurs confrontations.

7. Liverpool — Manchester City(PL, 20:30)

L'enjeu principal : Le choc d'une nouvelle ère en Angleterre : Andoni Iraola vs Enzo Maresca.

Opportunité pour Khusanov : Sous la pression des accusations financières, ce match sera un test de caractère pour Manchester City. Face à Liverpool, le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanova de fortes chances de jouer, le technicien italien envisageant une rotation défensive pour contrer la pression d'Anfield.

Ces matchs intenses pourraient non seulement bouleverser le classement, mais aussi définir l'intrigue pour le titre de la saison.