Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказди
Авиация ва мудофаа саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Пратт & Whитней компанияси TJ150 ихчам турбореактив двигателининг янги версиясини муваффақиятли намойиш этди. Ушбу лойиҳанинг инқилобий жиҳати шундаки, двигател конструкциясининг қарийб 60 фоизи 3D-принтерда чоп этилган деталлардан иборат. Мазкур синовлар замонавий қурол-яроғ ишлаб чиқаришда аддитив технологияларнинг имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
TJ150 двигатели асосан қанотли ракеталар ва автоном платформалар каби бир марта фойдаланиладиган тизимлар учун мўлжалланган. Одатий самолёт двигателларидан фарқли ўлароқ, бундай қурилмалар йиллаб эмас, балки бир неча дақиқа ёки соат давомида ишлайди. Шу сабабли, муҳандислар учун асосий устувор вазифа двигателнинг чидамлилиги билан бир қаторда, уни ишлаб чиқариш тезлиги ва таннархини пасайтириш бўлиб қолмоқда.
Ишлаб чиқариш жараёнидаги инқилобий ўзгаришларixbt.com маълумотига кўра, 3D-босма технологиясидан фойдаланиш двигателнинг иссиқ қисмидаги 50 дан ортиқ алоҳида компонентларни бир нечта йирик деталларга бирлаштириш имконини берди. Бу нафақат йиғиш жараёнини соддалаштиради, балки деталлар орасидаги уланиш нуқталарини камайтириб, конструкциянинг ишончлилигини оширади. Камроқ уланиш нуқтаси — носозликлар юзага келиши эҳтимоли пастроқ деганидир.
Синовлар давомида муҳандислар, айниқса, юқори босим ва ҳарорат остида ишловчи айланувчи турбина қисмини алоҳида текширувдан ўтказдилар. 3D-принтерда тайёрланган турбина реал эксплуатация юкламаларига тўлиқ бардош бера олишини исботлади. Бу натижа аддитив ишлаб чиқариш усули билан тайёрланган мураккаб механизмларнинг ҳарбий стандартларга жавоб беришини тасдиқлайди.
TJ150 двигатели 150 фунтдан ортиқ тортиш кучига эга бўлиб, катта баландликларда самарали ишлашга мослашган. Унинг ихчам ўлчамлари ва нисбатан енгил вазни ракеталарнинг узоқроқ масофага учишини ҳамда кўпроқ фойдали юк ташишини таъминлайди. Ҳозирги кунга қадар Пратт & Whитней бутун дунё бўйлаб мижозларига 2700 дан ортиқ шундай двигателларни етказиб берган.
Мудофаа саноатида янги стратегияКомпания ушбу технологияни нафақат TJ150, балки келажакдаги Валох оиласига мансуб двигателларни ишлаб чиқаришда ҳам қўллашни режалаштирмоқда. 3D-босманинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Ишлаб чиқариш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш;
- Бутловчи қисмлар етказиб бериш занжирига боғлиқликни камайтириш;
- Мудофаа дастурлари доирасида талаб кескин ошганда ишлаб чиқариш ҳажмини тезкорлик билан кенгайтириш;
- Конструкциядаги мураккабликни камайтириш орқали харажатларни оптималлаштириш.
…