Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказди

·41·Техно
Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказди

Авиация ва мудофаа саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Пратт & Whитней компанияси TJ150 ихчам турбореактив двигателининг янги версиясини муваффақиятли намойиш этди. Ушбу лойиҳанинг инқилобий жиҳати шундаки, двигател конструкциясининг қарийб 60 фоизи 3D-принтерда чоп этилган деталлардан иборат. Мазкур синовлар замонавий қурол-яроғ ишлаб чиқаришда аддитив технологияларнинг имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

TJ150 двигатели асосан қанотли ракеталар ва автоном платформалар каби бир марта фойдаланиладиган тизимлар учун мўлжалланган. Одатий самолёт двигателларидан фарқли ўлароқ, бундай қурилмалар йиллаб эмас, балки бир неча дақиқа ёки соат давомида ишлайди. Шу сабабли, муҳандислар учун асосий устувор вазифа двигателнинг чидамлилиги билан бир қаторда, уни ишлаб чиқариш тезлиги ва таннархини пасайтириш бўлиб қолмоқда.

Ишлаб чиқариш жараёнидаги инқилобий ўзгаришлар

ixbt.com маълумотига кўра, 3D-босма технологиясидан фойдаланиш двигателнинг иссиқ қисмидаги 50 дан ортиқ алоҳида компонентларни бир нечта йирик деталларга бирлаштириш имконини берди. Бу нафақат йиғиш жараёнини соддалаштиради, балки деталлар орасидаги уланиш нуқталарини камайтириб, конструкциянинг ишончлилигини оширади. Камроқ уланиш нуқтаси — носозликлар юзага келиши эҳтимоли пастроқ деганидир.

Синовлар давомида муҳандислар, айниқса, юқори босим ва ҳарорат остида ишловчи айланувчи турбина қисмини алоҳида текширувдан ўтказдилар. 3D-принтерда тайёрланган турбина реал эксплуатация юкламаларига тўлиқ бардош бера олишини исботлади. Бу натижа аддитив ишлаб чиқариш усули билан тайёрланган мураккаб механизмларнинг ҳарбий стандартларга жавоб беришини тасдиқлайди.

TJ150 двигатели 150 фунтдан ортиқ тортиш кучига эга бўлиб, катта баландликларда самарали ишлашга мослашган. Унинг ихчам ўлчамлари ва нисбатан енгил вазни ракеталарнинг узоқроқ масофага учишини ҳамда кўпроқ фойдали юк ташишини таъминлайди. Ҳозирги кунга қадар Пратт & Whитней бутун дунё бўйлаб мижозларига 2700 дан ортиқ шундай двигателларни етказиб берган.

Мудофаа саноатида янги стратегия

Компания ушбу технологияни нафақат TJ150, балки келажакдаги Валох оиласига мансуб двигателларни ишлаб чиқаришда ҳам қўллашни режалаштирмоқда. 3D-босманинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Ишлаб чиқариш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш;
  • Бутловчи қисмлар етказиб бериш занжирига боғлиқликни камайтириш;
  • Мудофаа дастурлари доирасида талаб кескин ошганда ишлаб чиқариш ҳажмини тезкорлик билан кенгайтириш;
  • Конструкциядаги мураккабликни камайтириш орқали харажатларни оптималлаштириш.
Пратт & Whитней вакилларининг таъкидлашича, аддитив ишлаб чиқариш технологияси ҳарбий саноатда кутилмаган эҳтиёжларни қондириш ва қурол-яроғ етказиб беришни тезлаштиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Бу каби инновациялар келажакда юқори технологияли қуролларни янада арзонроқ ва оммабоп қилишга хизмат қилади.

Пратт & Whитней3D-босмаТехнологияҲарбий СаноатРакетасозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиМусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиБугун, 18:27NVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаNVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаБугун, 18:22Блуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилдиБлуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:22Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобApple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобБугун, 16:53Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиРутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиБугун, 16:26Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди