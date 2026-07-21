Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирди

·0·Дунё
Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирди

Бразилия миллий жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби вингери Винисиус Жуниор таътил даврида ташқи кўринишига ўзгартириш киритишга қарор қилди. TMK маълумотига кўра, футболчи ияк соҳасини коррекция қилиш учун косметик муолажа олган.

Манба футболчи ушбу жараённи Бразилиянинг Гояния шаҳридаги клиникалардан бирида амалга оширганини билдирмоқда. Ҳозирча Винисиус ёки унинг вакиллари муолажа тафсилотлари ҳақида расмий изоҳ бергани йўқ.

Муолажа мундиалдан кейин амалга оширилди

Винисиус ЖЧ–2026даги иштирокини якунлаганидан сўнг таътилга чиққан. Хабарларга кўра, у дастлаб Виржиния билан Европада дам олган, кейин эса Бразилияга қайтиб, косметик клиникага мурожаат қилган.

Футболчининг қандай турдаги муолажа олгани ва натижани сақлаб қолиш учун қанча вақт талаб қилиниши ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Тарқалган хабарларда фақат ияк шаклини коррекция қилишга қаратилган косметик жараён амалга оширилгани айтилмоқда.

Бразилия мундиални эрта тарк этганди

Бразилия миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатига асосий фаворитлардан бири сифатида келган бўлса-да, плей-оффнинг дастлабки босқичида мусобақа билан хайрлашди.

Жамоа 1/8 финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Ушбу натижадан кейин бразилиялик футболчилар клуб мавсуми олдидан таътилга чиқди.

Винисиус ҳам бир муддат футболдан узоқлашиб, дам олиш ва шахсий ишларига вақт ажратган.

«Реал»да янги мавсумга тайёргарлик бошланади

Таътил якунлангач, Винисиус Мадрид клуби сафига қайтиб, мавсумолди тайёргарлигига қўшилиши кутилмоқда.

«Реал» янги мавсумдаги илк расмий учрашувини 22 август куни ўтказади. Мадридликлар сафарда «Эспанёл»га қарши майдонга тушади.

Винисиус жамоа ҳужум чизиғининг асосий футболчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу сабаб мухлислар учун унинг косметик ўзгаришидан кўра, янги мавсумни қандай жисмоний ҳолатда бошлаши муҳимроқ бўлади.

Футболчининг қарори муҳокамага сабаб бўлди

Машҳур спортчиларнинг ташқи кўринишига киритган ҳар қандай ўзгариши ижтимоий тармоқларда тез муҳокама қилинади. Винисиуснинг ияк коррекцияси ҳақидаги хабар ҳам мухлислар орасида турли фикрларни келтириб чиқарди.

Бироқ косметик муолажа футболчининг шахсий танлови ҳисобланади. Энди асосий эътибор унинг таътилдан кейин «Реал»га қайтиши ва янги мавсумдаги ўйинига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Бугун, 16:48Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Бугун, 14:27Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиГайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиБугун, 14:25Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?