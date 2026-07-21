Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирди
Бразилия миллий жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби вингери Винисиус Жуниор таътил даврида ташқи кўринишига ўзгартириш киритишга қарор қилди. TMK маълумотига кўра, футболчи ияк соҳасини коррекция қилиш учун косметик муолажа олган.
Манба футболчи ушбу жараённи Бразилиянинг Гояния шаҳридаги клиникалардан бирида амалга оширганини билдирмоқда. Ҳозирча Винисиус ёки унинг вакиллари муолажа тафсилотлари ҳақида расмий изоҳ бергани йўқ.
Муолажа мундиалдан кейин амалга оширилди
Винисиус ЖЧ–2026даги иштирокини якунлаганидан сўнг таътилга чиққан. Хабарларга кўра, у дастлаб Виржиния билан Европада дам олган, кейин эса Бразилияга қайтиб, косметик клиникага мурожаат қилган.
Футболчининг қандай турдаги муолажа олгани ва натижани сақлаб қолиш учун қанча вақт талаб қилиниши ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Тарқалган хабарларда фақат ияк шаклини коррекция қилишга қаратилган косметик жараён амалга оширилгани айтилмоқда.
Бразилия мундиални эрта тарк этганди
Бразилия миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатига асосий фаворитлардан бири сифатида келган бўлса-да, плей-оффнинг дастлабки босқичида мусобақа билан хайрлашди.
Жамоа 1/8 финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Ушбу натижадан кейин бразилиялик футболчилар клуб мавсуми олдидан таътилга чиқди.
Винисиус ҳам бир муддат футболдан узоқлашиб, дам олиш ва шахсий ишларига вақт ажратган.
«Реал»да янги мавсумга тайёргарлик бошланади
Таътил якунлангач, Винисиус Мадрид клуби сафига қайтиб, мавсумолди тайёргарлигига қўшилиши кутилмоқда.
«Реал» янги мавсумдаги илк расмий учрашувини 22 август куни ўтказади. Мадридликлар сафарда «Эспанёл»га қарши майдонга тушади.
Винисиус жамоа ҳужум чизиғининг асосий футболчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу сабаб мухлислар учун унинг косметик ўзгаришидан кўра, янги мавсумни қандай жисмоний ҳолатда бошлаши муҳимроқ бўлади.
Футболчининг қарори муҳокамага сабаб бўлди
Машҳур спортчиларнинг ташқи кўринишига киритган ҳар қандай ўзгариши ижтимоий тармоқларда тез муҳокама қилинади. Винисиуснинг ияк коррекцияси ҳақидаги хабар ҳам мухлислар орасида турли фикрларни келтириб чиқарди.
Бироқ косметик муолажа футболчининг шахсий танлови ҳисобланади. Энди асосий эътибор унинг таътилдан кейин «Реал»га қайтиши ва янги мавсумдаги ўйинига қаратилади.
…