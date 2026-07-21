Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди

·51·Дунё
Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди

Австралияда жуда кам учрайдиган ва шифокорлар томонидан ўта хавфли деб баҳоланган ҳомиладорлик муваффақиятли якунланди. 34 ёшли Женитар На’амоана 14 июль куни бир йўлдошни бўлишадиган тўрт эгизак қизалоқни дунёга келтирди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, чақалоқлар ҳомиладорликнинг 28 ҳафтаю 4 кунида кесарча кесиш орқали туғилган. Улар монозиготик, яъни битта уруғланган тухум ҳужайранинг тўртта эмбрионга бўлиниши натижасида шаклланган. Мутахассислар бундай ҳолат ҳар 15 миллионта ҳомиладорликдан биттасида учрашини таъкидламоқда.

Она ва унинг турмуш ўртоғи Жортам тўрт эгизак кутаётганини эшитганида жуда ҳайратга тушганини айтди. Ҳомиладорликни кузатган акушер Алекса Бендаллнинг сўзларига кўра, бундай ҳомиладорлик жуда юқори хавфли бўлгани учун аёл 25-ҳафтадан бошлаб шифохонага ётқизилиб, доимий назорат остида сақланган.

«Биз ҳомиладорликни камида 28 ҳафтагача етказишни асосий мақсад қилган эдик. Бугун эса тўрт нафар соғлом қизалоқнинг дунёга келгани барчамиз учун катта қувонч», — деди у.

Homilador ayol va uning 4D ultratovush tekshiruvi tasvirlari.

Қизалоқларга Эмили, Гарриет, Кетрин ва шифокор шарафига Алекса деб исм қўйилди. Ҳозирча улар тўлиқ муддатга етгунча неонатал интенсив терапия бўлимида шифокорлар назоратида қолади. Мутахассислар чақалоқларнинг аҳволи яхши эканини маълум қилди.

Оиланинг бундан ташқари бир ёшдан ўн ёшгача бўлган яна бир неча фарзанди бор. Кўпайган оила эҳтиёжлари учун Женитар На’амоана камида 10 ўринли фургон сотиб олиш мақсадида онлайн хайрия акциясини бошлаган. Ҳозирга қадар ушбу ташаббус орқали 37 минг Австралия долларидан ортиқ маблағ йиғилган.

Шифокорлар таъкидлашича, табиий йўл билан ҳосил бўлган тўрт эгизак ҳомиладорлик жуда ноёб ҳолат бўлиб, ўртача ҳар 700 мингта туғруқдан биттасида кузатилади. Шу боис Австралиядаги ушбу туғруқ тиббиёт мутахассислари томонидан навбатдаги ноёб ҳодисалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиЙўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиБугун, 18:00Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Бугун, 17:44Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиВинисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиБугун, 17:21Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Бугун, 16:48Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?