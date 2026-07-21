Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмади
Жаҳон чемпионати финалида Испанияга имкониятни бой берганига қарамай, Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресда минглаб мухлислар томонидан тантанали равишда кутиб олинди. Бироқ, жамоа сардори Лионель Месси пойтахтдаги ушбу тадбирда иштирок этмади. Ixbt.com нашри хабарига кўра, афсонавий ҳужумчи тўғридан-тўғри Маямига учиб кетган, у ердан эса қисқа муддатли таътил учун ўзининг она шаҳри Розариога йўл олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни Эсейса халқаро аэропортига бош мураббий Лионель Скалони бошчилигида 26 нафар футболчидан 16 нафари етиб келди. Мағлубиятга қарамай, футболчиларни қизил йўлакча ва ҳарбий оркестр садоси остида кутиб олишди. Шундан сўнг, "Албиселесте" делегацияси очиқ устли автобусда Аргентина футбол ассоциациясининг Лионель Андрес Месси номидаги машғулот базасига йўл олди. Йўл давомида мухлислар ўз қаҳрамонларини олқишлар билан кузатиб боришди.
Президентнинг муносабати ва жамоа кайфиятиАргентина президенти Жавиер Милеи жамоанинг кайфияти ҳақида гапирар экан, футболчилар финалдаги мағлубиятдан сўнг байрам қилиш кайфиятида эмаслигини таъкидлади. Шунга қарамай, давлат раҳбари ушбу жамоа тарихий натижаларга эришганини ва муносиб кутиб олиниши шартлигини айтиб ўтди. "Ғалаба қозонолмаганликдан ҳафсаласи пир бўлгани учун улар байрам қилмасликка қарор қилишган эди, лекин кимдир бу ажойиб жамоага муносиб иш қилиши керак эди", — деди президент.
Лионель Мессининг маросимда қатнашмаслик қарори ҳақида сўралганда, Милеи мухлисларни сардорнинг танловини ҳурмат қилишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ҳам инсон ва улар ўз ҳиссиётларидан келиб чиқиб қарор қабул қилишга ҳақли. Президентнинг таъкидлашича, охирги учта Жаҳон чемпионатида тўртта финалга чиққан жамоа (шу жумладан минтақавий турнирлар билан бирга) мамлакат фахри ҳисобланади.
Танқидлар ва футболчиларнинг жавобиФинал учрашувида Аргентина терма жамоасининг ўйин услуби кўплаб танқидларга сабаб бўлди. Эслатиб ўтамиз, ўйин давомида беш нафар футболчи огоҳлантирилди, Энзо Фернандез эса майдондан четлатилди. Жамоа ярим ҳимоячиси Родриго Де Паул ижтимоий тармоқлар орқали танқидларга жавоб қайтариб, энг катта оғриқ кубокни мамлакатга олиб кела олмаганликдан эканини билдирди.
Родриго Де Паул ўз мурожаатида мухлислар билан жамоа ўртасидаги ришталар ҳар қандай совриндан устунлигини қайд этди. Айни дамда жамоанинг кўплаб аъзолари клублар ихтиёрига қайтишдан олдин қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришмоқда. Лионель Месси эса Розариодаги танаффусдан сўнг яна АҚШга қайтиб, Интер Миами сафидаги ўйинларини давом эттириши кутилмоқда.
…