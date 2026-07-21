Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмади

·36·Спорт
Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмади

Жаҳон чемпионати финалида Испанияга имкониятни бой берганига қарамай, Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресда минглаб мухлислар томонидан тантанали равишда кутиб олинди. Бироқ, жамоа сардори Лионель Месси пойтахтдаги ушбу тадбирда иштирок этмади. Ixbt.com нашри хабарига кўра, афсонавий ҳужумчи тўғридан-тўғри Маямига учиб кетган, у ердан эса қисқа муддатли таътил учун ўзининг она шаҳри Розариога йўл олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни Эсейса халқаро аэропортига бош мураббий Лионель Скалони бошчилигида 26 нафар футболчидан 16 нафари етиб келди. Мағлубиятга қарамай, футболчиларни қизил йўлакча ва ҳарбий оркестр садоси остида кутиб олишди. Шундан сўнг, "Албиселесте" делегацияси очиқ устли автобусда Аргентина футбол ассоциациясининг Лионель Андрес Месси номидаги машғулот базасига йўл олди. Йўл давомида мухлислар ўз қаҳрамонларини олқишлар билан кузатиб боришди.

Президентнинг муносабати ва жамоа кайфияти

Аргентина президенти Жавиер Милеи жамоанинг кайфияти ҳақида гапирар экан, футболчилар финалдаги мағлубиятдан сўнг байрам қилиш кайфиятида эмаслигини таъкидлади. Шунга қарамай, давлат раҳбари ушбу жамоа тарихий натижаларга эришганини ва муносиб кутиб олиниши шартлигини айтиб ўтди. "Ғалаба қозонолмаганликдан ҳафсаласи пир бўлгани учун улар байрам қилмасликка қарор қилишган эди, лекин кимдир бу ажойиб жамоага муносиб иш қилиши керак эди", — деди президент.

Лионель Мессининг маросимда қатнашмаслик қарори ҳақида сўралганда, Милеи мухлисларни сардорнинг танловини ҳурмат қилишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ҳам инсон ва улар ўз ҳиссиётларидан келиб чиқиб қарор қабул қилишга ҳақли. Президентнинг таъкидлашича, охирги учта Жаҳон чемпионатида тўртта финалга чиққан жамоа (шу жумладан минтақавий турнирлар билан бирга) мамлакат фахри ҳисобланади.

Танқидлар ва футболчиларнинг жавоби

Финал учрашувида Аргентина терма жамоасининг ўйин услуби кўплаб танқидларга сабаб бўлди. Эслатиб ўтамиз, ўйин давомида беш нафар футболчи огоҳлантирилди, Энзо Фернандез эса майдондан четлатилди. Жамоа ярим ҳимоячиси Родриго Де Паул ижтимоий тармоқлар орқали танқидларга жавоб қайтариб, энг катта оғриқ кубокни мамлакатга олиб кела олмаганликдан эканини билдирди.

Родриго Де Паул ўз мурожаатида мухлислар билан жамоа ўртасидаги ришталар ҳар қандай совриндан устунлигини қайд этди. Айни дамда жамоанинг кўплаб аъзолари клублар ихтиёрига қайтишдан олдин қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришмоқда. Лионель Месси эса Розариодаги танаффусдан сўнг яна АҚШга қайтиб, Интер Миами сафидаги ўйинларини давом эттириши кутилмоқда.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди