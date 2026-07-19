Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас
Инсон ўз табиати, қадриятлари ва ички эҳтиёжларига зид яшай бошласа, қалбида тушунарсиз безовталик пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳолат аёлнинг кайфияти, ҳаётдан мамнунлиги ва оилавий муносабатларига ҳам таъсир кўрсатади.
Бироқ муаммони фақат «аёл ўзгариб қолди» деган бир томонлама хулоса билан изоҳлаш тўғри эмас. Кўп ҳолатда ички зиддиятлар ортида чарчоқ, қадрланмаслик, босим ва ўзлигини йўқотиш ҳисси туради.
Ўзини унутиб яшаш нималарга олиб келади?
Аёл доим бошқаларнинг эҳтиёжини биринчи ўринга қўйиб, ўз ҳиссиётлари ва истакларини инкор этаверса, вақт ўтиши билан ички норозилик кучайиши мумкин.
У аввал тушунарсиз асабийлик, кейин эса ҳаётдан нолиш, ҳеч нарсадан қониқмаслик ва яқинларидан узоқлашиш шаклида намоён бўлади.
Бундай пайтда аёлнинг ўзи ҳам нега аввалгидек хотиржам эмаслигини англамаслиги мумкин.
Ҳаловат нега йўқолади?
Ички дунё ва ташқи ҳаёт ўртасида катта фарқ пайдо бўлса, инсон доимий руҳий босимда яшай бошлайди.
Масалан, у:
хоҳламаган ҳаёт тарзига мослашиши;
фикри ва ҳиссиётларини очиқ айта олмаслиги;
ўзини қадрсиз ёки кераксиз ҳис қилиши;
оиладаги барча масъулиятни ёлғиз кўтариши мумкин.
Шунда норозилик аслида ҳаётнинг ўзига эмас, ўзини йўқотиб қўйган ҳолатга қарши ички қаршилик бўлиши эҳтимол.
Эр-хотин муносабати ҳам ўзгаради
Аёлнинг ички ҳолати унинг турмуш ўртоғи билан муносабатида ҳам акс этади. Совуқлик, тез хафа бўлиш, сукут ёки доимий эътирозлар жуфтлик ўртасидаги яқинликни камайтиради.
Бироқ бу вазиятда фақат аёлни айблаш муносабатни янада оғирлаштиради. Эр ҳам аёлининг нима ҳис қилаётганини эшитиши, унинг меҳнати ва эҳтиёжларини қадрлаши муҳим.
Оиладаги муносабат бир киши томонидан қурилмайди. Икки томон ҳам ўз масъулиятини англамаса, ҳатто кучли меҳр ҳам вақт ўтиши билан заифлашиши мумкин.
Ўзликка қайтиш нимадан бошланади?
Ўз табиатига мос яшаш дегани фақат анъанавий қолипларга бўйсуниш эмас. Бу, аввало, инсоннинг ўз ҳиссиётларини тан олиши, чегараларини белгилаши ва нимадан бахт топишини тушуниши демакдир.
Аёл ўзини тинглай бошласа, дам олишга, ривожланишга ва самимий мулоқотга вақт ажратса, ички мувозанат аста-секин тикланиши мумкин.
Энг муҳими, инсон ўзини йўқотмаслиги ва ҳаётини фақат бошқаларнинг кутилмалари асосида қурмаслигидир. Чунки қалбдаги ҳаловат ташқи кўринишдан эмас, инсоннинг ўзлиги билан келишиб яшашидан бошланади.
…