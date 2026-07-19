Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас

·54·Фойдали
Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас

Инсон ўз табиати, қадриятлари ва ички эҳтиёжларига зид яшай бошласа, қалбида тушунарсиз безовталик пайдо бўлиши мумкин. Бу ҳолат аёлнинг кайфияти, ҳаётдан мамнунлиги ва оилавий муносабатларига ҳам таъсир кўрсатади.

Бироқ муаммони фақат «аёл ўзгариб қолди» деган бир томонлама хулоса билан изоҳлаш тўғри эмас. Кўп ҳолатда ички зиддиятлар ортида чарчоқ, қадрланмаслик, босим ва ўзлигини йўқотиш ҳисси туради.

Ўзини унутиб яшаш нималарга олиб келади?

Аёл доим бошқаларнинг эҳтиёжини биринчи ўринга қўйиб, ўз ҳиссиётлари ва истакларини инкор этаверса, вақт ўтиши билан ички норозилик кучайиши мумкин.

У аввал тушунарсиз асабийлик, кейин эса ҳаётдан нолиш, ҳеч нарсадан қониқмаслик ва яқинларидан узоқлашиш шаклида намоён бўлади.

Бундай пайтда аёлнинг ўзи ҳам нега аввалгидек хотиржам эмаслигини англамаслиги мумкин.

Ҳаловат нега йўқолади?

Ички дунё ва ташқи ҳаёт ўртасида катта фарқ пайдо бўлса, инсон доимий руҳий босимда яшай бошлайди.

Масалан, у:

  • хоҳламаган ҳаёт тарзига мослашиши;

  • фикри ва ҳиссиётларини очиқ айта олмаслиги;

  • ўзини қадрсиз ёки кераксиз ҳис қилиши;

  • оиладаги барча масъулиятни ёлғиз кўтариши мумкин.

Шунда норозилик аслида ҳаётнинг ўзига эмас, ўзини йўқотиб қўйган ҳолатга қарши ички қаршилик бўлиши эҳтимол.

Эр-хотин муносабати ҳам ўзгаради

Аёлнинг ички ҳолати унинг турмуш ўртоғи билан муносабатида ҳам акс этади. Совуқлик, тез хафа бўлиш, сукут ёки доимий эътирозлар жуфтлик ўртасидаги яқинликни камайтиради.

Бироқ бу вазиятда фақат аёлни айблаш муносабатни янада оғирлаштиради. Эр ҳам аёлининг нима ҳис қилаётганини эшитиши, унинг меҳнати ва эҳтиёжларини қадрлаши муҳим.

Оиладаги муносабат бир киши томонидан қурилмайди. Икки томон ҳам ўз масъулиятини англамаса, ҳатто кучли меҳр ҳам вақт ўтиши билан заифлашиши мумкин.

Ўзликка қайтиш нимадан бошланади?

Ўз табиатига мос яшаш дегани фақат анъанавий қолипларга бўйсуниш эмас. Бу, аввало, инсоннинг ўз ҳиссиётларини тан олиши, чегараларини белгилаши ва нимадан бахт топишини тушуниши демакдир.

Аёл ўзини тинглай бошласа, дам олишга, ривожланишга ва самимий мулоқотга вақт ажратса, ички мувозанат аста-секин тикланиши мумкин.

Энг муҳими, инсон ўзини йўқотмаслиги ва ҳаётини фақат бошқаларнинг кутилмалари асосида қурмаслигидир. Чунки қалбдаги ҳаловат ташқи кўринишдан эмас, инсоннинг ўзлиги билан келишиб яшашидан бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?Бугун, 20:46Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Бугун, 00:13Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14.07, 05:19Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаИстак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда13.07, 01:40Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?12.07, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради