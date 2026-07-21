Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очди

·30·Спорт
Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очди

Бугун Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони бўлган Нико Уильямснинг муваффақияти ортида кўпчилик билмайдиган таъсирли ҳаётий воқеа ётади.

1993 йилда унинг ота-онаси — Мария ва Феликс Уильямс яхшироқ ҳаёт излаб Ганадан Испанияга йўл олган. Улар 3 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтишга мажбур бўлган, шундан қарийб минг километри эса дунёдаги энг оғир ҳудудлардан бири — Саҳройи Кабир орқали кечган. Энг ҳайратланарлиси, Мария ўша пайтда ҳомиладор бўлиб, оиласи билан жазирама саҳрони ялангоёқ кесиб ўтган.

Орадан 33 йил ўтиб, ўша машаққатли сафар натижасида дунёга келган Нико Уильямс Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпиони бўлди. Финал учрашувидан сўнг у қўлга киритган олтин медалини онасига топшириб, барчани таъсирлантирган сўзларни айтди.

"Мен тез югураман, аммо онам мендан ҳам тезроқ. У ўлимдан қочиб, ҳомиладор ҳолатда Саҳройи Кабирни кесиб ўтган. Бу медалга у мендан кўра кўпроқ лойиқ", — деди Нико Уильямс.

Футболчининг ушбу сўзлари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб мухлисларни бефарқ қолдирмади. Кўпчилик бу воқеани онанинг фидойилиги ва фарзанди учун қилган чексиз қурбонлигининг ёрқин намунаси сифатида эътироф этмоқда.

Нико УильямсГанаИспанияСахара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди