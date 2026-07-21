Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айланди

·39·Дунё
Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айланди

Англиянинг Корнуолл графлигидаги A39 Труро–Фалмут автомобиль йўли ёнида жойлашган деворда пайдо бўлган ғайриоддий инсталляция маҳаллий аҳоли ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди. Ҳозиргача ушбу ижодий ғоя муаллифи ким экани номаълумлигича қолмоқда.

Гап девор устига жойлаштирилган яшил шишалар ҳақида кетмоқда. Улар сони болаларга машҳур "Ten Green Bottles" қўшиғидаги каби аста-секин камайиб бормоқда. Кейинчалик экспозицияга кружкалар, безак учун қўйилган ўрдак ҳайкалчалари ва бошқа буюмлар ҳам қўшилиб, деворни янада қизиқарли кўринишга келтирган.

Маҳаллий фуқаро Рейчел Огл ушбу ноодатий ташаббусга бағишлаб "Just Another Mug On The Wall" номли Facebook гуруҳини ташкил қилди. Унинг айтишича, гуруҳга қисқа вақт ичида минглаб одамлар қўшилган ва девордаги ўзгаришларни мунтазам кузатиб бормоқда.

Оглнинг сўзларига кўра, бир пайтлар барча шишалар ғойиб бўлган, бироқ кўп ўтмай яна пайдо бўлиб, кейин яна сони қисқара бошлаган. Унинг фикрича, дастлаб бу ишни бир киши бошлаган бўлса, ҳозирга келиб унга яна бошқа одамлар ҳам қўшилган.

«Ҳар сафар деворда янги буюм пайдо бўлса, одамлар жуда хурсанд бўлади. Бу жой ҳақиқатан ҳам кўпчилик учун қизиқ муҳокама мавзусига айланди», — дейди Рейчел Огл.

Корнуолл кенгаши эса мазкур ҳолатдан хабардор эканини билдириб, девордаги буюмлар жамоат хавфсизлигига таҳдид солмагунча уларга нисбатан ҳеч қандай чора кўрилмаслигини маълум қилди. Бугунга келиб эса йўл бўйидаги ушбу сирли инсталляция маҳаллий аҳоли учун ўзига хос диққатга сазовор манзилга айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Бугун, 17:44Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Бугун, 17:36Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиВинисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиБугун, 17:21Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Бугун, 16:48Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?