Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этади

·15·Авто
Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этади

Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely ўзининг янги флагман модели — Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасининг расмий премера санасини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, ушбу технологик мўъжиза 24-июль куни кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Ишлаб чиқарувчи янги моделни "исталган йўллар учун мўлжалланган сунъий интеллектли йўлтанламас" дея таърифламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy Баттлешип 700 ўзининг техник кўрсаткичлари билан бозордаги энг кучли рақобатчиларни, жумладан, афсонавий Land Cruiser 300 ва Tank 500 каби моделларни ортда қолдиришни кўзлаган. Ixbt.com хабарига кўра, автомобилнинг умумий қуввати 830 кВ ёки тахминан 1129 от кучини ташкил этади. Бундай улкан қувват учта электромотор ва гибрид тизим ёрдамида таъминланади.

Техник имкониятлар ва инновацион тизимлар

Янги йўлтанламас нафақат қуввати, балки ақлли бошқарув тизимлари билан ҳам ажралиб туради. Автомобил базавий комплектациядаёқ дифференциал блокировкаси ва тўлиқ узатмани бошқарувчи ГВМК тизими билан жиҳозланади. Бу тизим ҳайдовчига турли йўл шароитларида ёрдам бериб, электрон ассистентларни мувофиқлаштиради. Galaxy Баттлешип 700 нинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • 80 км/соат тезликда "буғу тести"дан (тўсиқни четлаб ўтиш) муваффақиятли ўтиш;
  • "Қисқичбақа ҳаракати" (диагонал юриш) ва бир нуқтада танк каби бурилиш имконияти;
  • Шина тешилган ҳолатда ҳам ҳаракатни хавфсиз давом эттириш;
  • 800 мм чуқурликкача бўлган сув тўсиқларини (брод) кечиб ўтиш.
Автомобилнинг габаритлари ҳам кишини ҳайратга солади: узунлиги 5085 мм, кенглиги 1999 мм ва баландлиги 1925 мм гача етади. Гарчи ўлчамлари бўйича Land Cruiser 300 дан йирикроқ бўлса-да, салон беш кишилик қулай жойлашувга мўлжалланган. Бу эса йўловчилар учун кенг ва эркин муҳит яратади.

Интерер ва сунъий йўлдош алоқаси

Geely муҳандислари замонавий тенденцияларга қарамай, салонда кўплаб жисмоний тугмаларни сақлаб қолишган, бу эса экстремал шароитларда бошқарувни осонлаштиради. Шунингдек, интерерда айланувчи режимлар селектори, панорамали том ва олд ўриндиқлар бош суянчиғига ўрнатилган динамиклар мавжуд. Энг муҳим янгиликлардан бири — автомобилнинг сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлашидир, бу эса мобил алоқа бўлмаган чекка ҳудудларда ҳам алоқада қолиш имконини беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Geely брендининг позицияси мустаҳкамланиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу флагманнинг пайдо бўлиши премиум йўлтанламаслар сегментида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Galaxy Баттлешип 700 моделининг расмий савдолари 2026-йил якунига қадар бошланиши кутилмоқда. Ҳозирча нархлар очиқланмаган бўлса-да, унинг техник имкониятлари юқори нарх сегментидан далолат беради.

GeelyGalaxy Баттлешип 700ЙўлтанламасАвто ЯнгиликларГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан