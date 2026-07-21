Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этади
Хитойнинг автомобилсозлик гиганти Geely ўзининг янги флагман модели — Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасининг расмий премера санасини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, ушбу технологик мўъжиза 24-июль куни кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Ишлаб чиқарувчи янги моделни "исталган йўллар учун мўлжалланган сунъий интеллектли йўлтанламас" дея таърифламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy Баттлешип 700 ўзининг техник кўрсаткичлари билан бозордаги энг кучли рақобатчиларни, жумладан, афсонавий Land Cruiser 300 ва Tank 500 каби моделларни ортда қолдиришни кўзлаган. Ixbt.com хабарига кўра, автомобилнинг умумий қуввати 830 кВ ёки тахминан 1129 от кучини ташкил этади. Бундай улкан қувват учта электромотор ва гибрид тизим ёрдамида таъминланади.
Техник имкониятлар ва инновацион тизимларЯнги йўлтанламас нафақат қуввати, балки ақлли бошқарув тизимлари билан ҳам ажралиб туради. Автомобил базавий комплектациядаёқ дифференциал блокировкаси ва тўлиқ узатмани бошқарувчи ГВМК тизими билан жиҳозланади. Бу тизим ҳайдовчига турли йўл шароитларида ёрдам бериб, электрон ассистентларни мувофиқлаштиради. Galaxy Баттлешип 700 нинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- 80 км/соат тезликда "буғу тести"дан (тўсиқни четлаб ўтиш) муваффақиятли ўтиш;
- "Қисқичбақа ҳаракати" (диагонал юриш) ва бир нуқтада танк каби бурилиш имконияти;
- Шина тешилган ҳолатда ҳам ҳаракатни хавфсиз давом эттириш;
- 800 мм чуқурликкача бўлган сув тўсиқларини (брод) кечиб ўтиш.
Интерер ва сунъий йўлдош алоқасиGeely муҳандислари замонавий тенденцияларга қарамай, салонда кўплаб жисмоний тугмаларни сақлаб қолишган, бу эса экстремал шароитларда бошқарувни осонлаштиради. Шунингдек, интерерда айланувчи режимлар селектори, панорамали том ва олд ўриндиқлар бош суянчиғига ўрнатилган динамиклар мавжуд. Энг муҳим янгиликлардан бири — автомобилнинг сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлашидир, бу эса мобил алоқа бўлмаган чекка ҳудудларда ҳам алоқада қолиш имконини беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Geely брендининг позицияси мустаҳкамланиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу флагманнинг пайдо бўлиши премиум йўлтанламаслар сегментида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Galaxy Баттлешип 700 моделининг расмий савдолари 2026-йил якунига қадар бошланиши кутилмоқда. Ҳозирча нархлар очиқланмаган бўлса-да, унинг техник имкониятлари юқори нарх сегментидан далолат беради.
…