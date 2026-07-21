ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқда
ФИФА Жаҳон чемпионатидан сўнг даромад олишнинг яна бир ноодатий усулини йўлга қўйди. Эндиликда финал учрашуви ўтказилган стадион майдонидаги чим бўлаклари футбол мухлислари учун эксклюзив сувенир сифатида сотувга чиқарилади.
Маълум қилинишича, ЖЧ финали бўлиб ўтган АҚШнинг Нью-Джерси штатидаги MetLife Stadium майдонидан олинган ҳақиқий чим бўлаклари махсус шаффоф акрил капсулаларга жойлаштирилади. Ҳар бир сувенир ўзига хос сертификат билан тақдим этилиши режалаштирилган.
Ушбу коллекциядан жами 2 026 дона тайёрланади. Оддий вариантларнинг нархи 450 доллардан бошланса, қўшимча эсдалик буюмлари ва махсус безаклар билан тақдим этиладиган премиум тўпламлар 3 минг долларгача баҳоланмоқда.
Мазкур ташаббус футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Шу тариқа ФИФА финал ўтказилган стадион чимини ҳам қимматбаҳо коллекцион сувенирга айлантириб, янги даромад манбаини яратмоқда.
…