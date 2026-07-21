ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқда

·0·Спорт
ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқда

ФИФА Жаҳон чемпионатидан сўнг даромад олишнинг яна бир ноодатий усулини йўлга қўйди. Эндиликда финал учрашуви ўтказилган стадион майдонидаги чим бўлаклари футбол мухлислари учун эксклюзив сувенир сифатида сотувга чиқарилади.

Маълум қилинишича, ЖЧ финали бўлиб ўтган АҚШнинг Нью-Джерси штатидаги MetLife Stadium майдонидан олинган ҳақиқий чим бўлаклари махсус шаффоф акрил капсулаларга жойлаштирилади. Ҳар бир сувенир ўзига хос сертификат билан тақдим этилиши режалаштирилган.

Ушбу коллекциядан жами 2 026 дона тайёрланади. Оддий вариантларнинг нархи 450 доллардан бошланса, қўшимча эсдалик буюмлари ва махсус безаклар билан тақдим этиладиган премиум тўпламлар 3 минг долларгача баҳоланмоқда.

Мазкур ташаббус футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Шу тариқа ФИФА финал ўтказилган стадион чимини ҳам қимматбаҳо коллекцион сувенирга айлантириб, янги даромад манбаини яратмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди