Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашди
Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ ҳимоячиси, ҳозирда таниқли эксперт сифатида фаолият юритаётган Гари Невилл Жаҳон чемпионати финалида Испанияга имкониятни бой берган Аргентина терма жамоасининг ўйинини кескин танқид остига олди. Унинг фикрича, Лионель Скалони шогирдлари финал учрашувида мутлақо мазмунсиз футбол намойиш этишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Невилл Аргентина терма жамоасининг ўйини ҳақида гапирар экан, жамоанинг финалга қадар этиб келгани ва учрашувни қўшимча бўлимларгача олиб борганини мардлик деб атаган бўлса-да, умумий савияни жуда паст баҳолади. Экспертнинг таъкидлашича, "Албиселесте" бутун ўйин давомида рақиб дарвозасига хавф солишда қийналган ва фақат қўшимча вақтлардагина илк зарбасини йўллаган.
"Те Оверлап" подкастида чиқиш қилган Невилл ўз фикрларини жуда қўпол ва очиқ тарзда баён этди. Унинг сўзларига кўра, Аргентина финалда жуда ёмон ўйин кўрсатган ва фақатгина омад ҳамда кучли ирода эвазигагина ўйинда қолган. Испания терма жамоаси эса Ферран Торреснинг 106-дақиқадаги голи эвазига муносиб ғалабага эришган.
Лионель Месси омили ва жамоанинг боғлиқлигиГари Невилл Аргентина терма жамоасининг муваффақиятлари кўп жиҳатдан Лионель Месси билан боғлиқлигини ва бу ҳолат жамоанинг умумий камчиликларини яшириб келаётганини айтди. Унинг фикрича, Лионель Месси бўлмаганида, бу жамоа ҳатто турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига ҳам етиб кела олмас эди.
"Уларда ажойиб кимё ва кучли рақобатбардошлик бор, бу уларни олға бошлайди. Шунингдек, ҳужумда ҳар қандай вазиятни ҳал қила оладиган буюк ўйинчи бор. Агар у бўлмаганида, жамоа бундай юқори натижаларга эришиши жуда қийин бўларди", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
Невиллнинг бу чиқиши ижтимоий тармоқларда ва футбол жамоатчилиги орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик экспертнинг фикрига қўшилса-да, Аргентина мухлислари жамоанинг финалгача босиб ўтган йўли ва кўрсатган характерини ҳимоя қилиб чиқишмоқда. Шунга қарамай, статистик кўрсаткичлар Испаниянинг финалда яққол устунлик қилганини тасдиқламоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Аргентина ва Испания ўртасидаги қарама-қаршилик ҳамиша қизиқарли бўлиб келган. Невиллнинг танқиди эса замонавий футболда биргина юлдузга таяниш қанчалик хавфли эканлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Аргентина энди Лионель Месси давридан кейинги келажак ҳақида жиддийроқ ўйлаши кераклиги мутахассислар томонидан бот-бот такрорланмоқда.
…