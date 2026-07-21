Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашди

·31·Спорт
Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашди

Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ ҳимоячиси, ҳозирда таниқли эксперт сифатида фаолият юритаётган Гари Невилл Жаҳон чемпионати финалида Испанияга имкониятни бой берган Аргентина терма жамоасининг ўйинини кескин танқид остига олди. Унинг фикрича, Лионель Скалони шогирдлари финал учрашувида мутлақо мазмунсиз футбол намойиш этишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Невилл Аргентина терма жамоасининг ўйини ҳақида гапирар экан, жамоанинг финалга қадар этиб келгани ва учрашувни қўшимча бўлимларгача олиб борганини мардлик деб атаган бўлса-да, умумий савияни жуда паст баҳолади. Экспертнинг таъкидлашича, "Албиселесте" бутун ўйин давомида рақиб дарвозасига хавф солишда қийналган ва фақат қўшимча вақтлардагина илк зарбасини йўллаган.

"Те Оверлап" подкастида чиқиш қилган Невилл ўз фикрларини жуда қўпол ва очиқ тарзда баён этди. Унинг сўзларига кўра, Аргентина финалда жуда ёмон ўйин кўрсатган ва фақатгина омад ҳамда кучли ирода эвазигагина ўйинда қолган. Испания терма жамоаси эса Ферран Торреснинг 106-дақиқадаги голи эвазига муносиб ғалабага эришган.

Лионель Месси омили ва жамоанинг боғлиқлиги

Гари Невилл Аргентина терма жамоасининг муваффақиятлари кўп жиҳатдан Лионель Месси билан боғлиқлигини ва бу ҳолат жамоанинг умумий камчиликларини яшириб келаётганини айтди. Унинг фикрича, Лионель Месси бўлмаганида, бу жамоа ҳатто турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига ҳам етиб кела олмас эди.

"Уларда ажойиб кимё ва кучли рақобатбардошлик бор, бу уларни олға бошлайди. Шунингдек, ҳужумда ҳар қандай вазиятни ҳал қила оладиган буюк ўйинчи бор. Агар у бўлмаганида, жамоа бундай юқори натижаларга эришиши жуда қийин бўларди", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

Невиллнинг бу чиқиши ижтимоий тармоқларда ва футбол жамоатчилиги орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик экспертнинг фикрига қўшилса-да, Аргентина мухлислари жамоанинг финалгача босиб ўтган йўли ва кўрсатган характерини ҳимоя қилиб чиқишмоқда. Шунга қарамай, статистик кўрсаткичлар Испаниянинг финалда яққол устунлик қилганини тасдиқламоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Аргентина ва Испания ўртасидаги қарама-қаршилик ҳамиша қизиқарли бўлиб келган. Невиллнинг танқиди эса замонавий футболда биргина юлдузга таяниш қанчалик хавфли эканлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Аргентина энди Лионель Месси давридан кейинги келажак ҳақида жиддийроқ ўйлаши кераклиги мутахассислар томонидан бот-бот такрорланмоқда.

АргентинаИспанияЛионель МессиГари НевиллЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди