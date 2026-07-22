Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлди
Ҳиндистоннинг шимоли-шарқида жойлашган Сикким штатида қурилаётган туннелда юз берган кучли портлаш оғир оқибатларга сабаб бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, фожеа натижасида камида 12 нафар ишчи ҳалок бўлган, яна 13 киши бедарак деб ҳисобланмоқда. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 20 июль куни туннелнинг тахминан 1,5 километр ичкарисида содир бўлган. Мутахассислар дастлабки хулосага кўра, тоғ жинслари орасида тўпланиб қолган метан газининг портлаши ҳалокатга сабаб бўлган. Портлаш ортидан туннелнинг бир қисми қулаган, ҳавога қалин тутун ва заҳарли газлар тарқалган.
Фожеа юз берган туннель Теста дарёсидан гидроэлектростанция турбиналарига сув етказиб бериш учун қурилаётган йирик инфратузилма лойиҳасининг бир қисми ҳисобланади. Лойиҳани давлатга қарашли Миллий гидроэлектростанциялар корпорацияси амалга оширмоқда.
Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса вақтида туннелнинг турли нуқталарида 27 нафар ишчи меҳнат қилаётган бўлган. Улардан икки нафари ўз вақтида ташқарига чиқишга муваффақ бўлган, қолган 25 киши эса туннел ичида қолиб кетган.
Полиция маълумотига кўра, ҳозирга қадар 12 нафар ишчининг жасади топилган. Қутқарувчилар эса туннел ичида қолиб кетган яна 13 нафар ишчини излаш ишларини узлуксиз давом эттирмоқда.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳалок бўлганлардан етти нафари шахсини аниқлаган. Улар орасида Сикким штатида яшовчилар билан бир қаторда Ғарбий Бенгалия, Уттаракханд ва Ассамдан келган мигрант ишчилар ҳам борлиги айтилмоқда.
Айни пайтда Ҳиндистон Миллий табиий офатларга жавоб бериш кучлари туннелнинг тахминан 200 метрлик қисмида қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда. Мутахассислар тирик қолганларни топиш умидида вайроналарни босқичма-босқич тозаламоқда.
Сикким штати бош вазири Прем Сингх Таманг ҳодиса сабабларини тўлиқ ўрганиш учун махсус тергов комиссияси тузилганини маълум қилди.
…