Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлди

·0·Дунё
Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлди

Ҳиндистоннинг шимоли-шарқида жойлашган Сикким штатида қурилаётган туннелда юз берган кучли портлаш оғир оқибатларга сабаб бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, фожеа натижасида камида 12 нафар ишчи ҳалок бўлган, яна 13 киши бедарак деб ҳисобланмоқда. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 20 июль куни туннелнинг тахминан 1,5 километр ичкарисида содир бўлган. Мутахассислар дастлабки хулосага кўра, тоғ жинслари орасида тўпланиб қолган метан газининг портлаши ҳалокатга сабаб бўлган. Портлаш ортидан туннелнинг бир қисми қулаган, ҳавога қалин тутун ва заҳарли газлар тарқалган.

Фожеа юз берган туннель Теста дарёсидан гидроэлектростанция турбиналарига сув етказиб бериш учун қурилаётган йирик инфратузилма лойиҳасининг бир қисми ҳисобланади. Лойиҳани давлатга қарашли Миллий гидроэлектростанциялар корпорацияси амалга оширмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса вақтида туннелнинг турли нуқталарида 27 нафар ишчи меҳнат қилаётган бўлган. Улардан икки нафари ўз вақтида ташқарига чиқишга муваффақ бўлган, қолган 25 киши эса туннел ичида қолиб кетган.

Полиция маълумотига кўра, ҳозирга қадар 12 нафар ишчининг жасади топилган. Қутқарувчилар эса туннел ичида қолиб кетган яна 13 нафар ишчини излаш ишларини узлуксиз давом эттирмоқда.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳалок бўлганлардан етти нафари шахсини аниқлаган. Улар орасида Сикким штатида яшовчилар билан бир қаторда Ғарбий Бенгалия, Уттаракханд ва Ассамдан келган мигрант ишчилар ҳам борлиги айтилмоқда.

Айни пайтда Ҳиндистон Миллий табиий офатларга жавоб бериш кучлари туннелнинг тахминан 200 метрлик қисмида қидирув-қутқарув ишларини олиб бормоқда. Мутахассислар тирик қолганларни топиш умидида вайроналарни босқичма-босқич тозаламоқда.

Сикким штати бош вазири Прем Сингх Таманг ҳодиса сабабларини тўлиқ ўрганиш учун махсус тергов комиссияси тузилганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиЭстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиБугун, 15:13Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Август ойида кутилаётган об-ҳаво сюрпризлари: Ҳарорат кескин тушадими?Бугун, 15:12Ҳурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиҲурмуздаги инқироз: Ҳиндистоннинг нефть хариди рекорд даражага етдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?