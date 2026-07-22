Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?

·18·Дунё
Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?

19 ёшли Ламин Ямал 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг кўп муҳокама қилинган ёш футболчисига айланди.

Ламин стадионнинг ўзида севгилиси — 21 ёшли испаниялик модел ва мода оламидаги инфлюэнсер Инес Гарсия Сантосга романтик тарзда турмуш қуриш таклифини билдирди. Инес майдоннинг ўзида унаштирув узугини қабул қилди. Жуфтлик ижтимоий тармоқлар орқали танишган бўлиб, ўз муносабатларини жорий йилнинг май ойида расман тасдиқлаган эди.

Ispaniya futbollibosidagi yigit va qiz stadionda barmoqdagi uzukni ko'rsatib turibdi.

Уларнинг унаштирилгани ҳақидаги хабар тарқалиши ортидан интернетда Ламин ва Инеснинг гўёки никоҳ маросимидан олинган видеолар ҳам кенг тарқалди. Бироқ аксарият оммавий ахборот воситалари бу тасвирлар сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта видеолар эканини таъкидлади. Шунга қарамай, кўплаб интернет фойдаланувчилари уларга ишониб қолди.

Kelin va kuyov kiyimida boʻlgan juftlik pizza yemoqda va bir-birini koʻtarib tushmoqda.

Шунингдек, интернетда футболчининг романтик анъаналарига мос тарзда севгилисига катта лента билан безатилган автомобил совға қилаётгани акс этган видеолар ҳам пайдо бўлди.

Oq bantli qizil Ferrari yonida turgan yosh yigit va hayratda qolgan qiz.

Бироқ футболчи севгилисига берган энг катта совға қимматбаҳо буюм эмас, балки машҳурлик бўлди. Турнир бошланишида Инеснинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 350 минг нафар кузатувчи бўлган бўлса, ҳозир уларнинг сони 3,2 миллион нафарга етган. Энг қизиғи, бу рақам ҳануз ўсишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?