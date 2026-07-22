Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?
19 ёшли Ламин Ямал 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг кўп муҳокама қилинган ёш футболчисига айланди.
Ламин стадионнинг ўзида севгилиси — 21 ёшли испаниялик модел ва мода оламидаги инфлюэнсер Инес Гарсия Сантосга романтик тарзда турмуш қуриш таклифини билдирди. Инес майдоннинг ўзида унаштирув узугини қабул қилди. Жуфтлик ижтимоий тармоқлар орқали танишган бўлиб, ўз муносабатларини жорий йилнинг май ойида расман тасдиқлаган эди.
Уларнинг унаштирилгани ҳақидаги хабар тарқалиши ортидан интернетда Ламин ва Инеснинг гўёки никоҳ маросимидан олинган видеолар ҳам кенг тарқалди. Бироқ аксарият оммавий ахборот воситалари бу тасвирлар сунъий интеллект ёрдамида яратилган сохта видеолар эканини таъкидлади. Шунга қарамай, кўплаб интернет фойдаланувчилари уларга ишониб қолди.
Шунингдек, интернетда футболчининг романтик анъаналарига мос тарзда севгилисига катта лента билан безатилган автомобил совға қилаётгани акс этган видеолар ҳам пайдо бўлди.
Бироқ футболчи севгилисига берган энг катта совға қимматбаҳо буюм эмас, балки машҳурлик бўлди. Турнир бошланишида Инеснинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида 350 минг нафар кузатувчи бўлган бўлса, ҳозир уларнинг сони 3,2 миллион нафарга етган. Энг қизиғи, бу рақам ҳануз ўсишда давом этмоқда.
…