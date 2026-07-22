Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин

·71·Дунё
Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин

Жанубий Кореяда Michelin юлдузига эга машҳур ресторан эгаси десертларни чумоли билан безатиб мижозларга тақдим этгани учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Маҳаллий ОАВ маълум қилишича, прокуратура унга бир йиллик қамоқ жазоси тайинлашни сўраган.

Шунингдек, икки Michelin юлдузига эга ресторанга нисбатан 20 миллион корея вони (тахминан 13,5 минг доллар) миқдорида жарима қўллаш ҳам талаб қилинган.

Маълум бўлишича, Жанубий Корея қонунчилигига кўра, инсон истеъмоли учун рухсат берилган ҳашаротлар рўйхатига чумолилар кирмайди. Рухсат этилган турлар қаторида чигирткалар, чўл чигирткалари ва икки доғли крикет каби ҳашаротлар мавжуд.

Ресторан эгаси судда чумолилар ҳақиқатдан ҳам таомларда қўлланганини тан олган. Бироқ унинг таъкидлашича, улар рестораннинг 15 та таомдан иборат менюсида фақат десерт — сорбет учун кичик безак сифатида ишлатилган. Шунингдек, меҳмонларга чумоли ўрнига бошқа қўшимчаларни танлаш имконияти ҳам берилган.

Мазкур ҳолат Озиқ-овқат ва дори воситалари хавфсизлиги вазирлиги мутахассислари интернетда эълон қилинган мижозлар фикрлари ва таом суратларини ўргангач маълум бўлган. Расмларда десертлар устига чумолилар сепилгани аниқланган.

Тергов маълумотларига кўра, ресторан тўрт йил давомида АҚШ ва Таиланддан олиб келинган қарийб 49 мингта чумолини бир нечта таом тайёрлашда ишлатган.

Текширув давомида яна бир жиддий ҳолат ҳам аниқланган. Соғлиқни сақлаш идоралари ресторанда ишлатилган чумолилар таркибида оғир металл миқдори оддий истеъмолга рухсат берилган ҳашаротларга нисбатан 55 бараваргача юқори бўлганини маълум қилди.

Qumloq tuproq ustida harakatlanayotgan bir guruh qora chumolilar.

Жанубий Кореяда ҳашаротларни озиқ-овқат сифатида тасдиқлашда уларнинг хавфсизлиги, заҳарлилиги, озиқавий қиймати ҳамда санитария талабларига мувофиқ етиштирилиши каби мезонлар ҳисобга олинади.

Ресторан эгаси ўз ҳимоясида мижозларнинг атиги 60 фоизи чумолили десертни танлаганини, қолганларига эса ферментланган сирка ёки ейиш мумкин бўлган гуллар билан тайёрланган муқобил вариантлар таклиф этилганини айтди. Шунингдек, у Австралия, Дания ва Буюк Британиядаги айрим ресторанларда ҳам чумолилар ингредиент сифатида қўлланилишини мисол келтирди.

Суд ҳужжатларида ресторан ва унинг эгаси номи ошкор этилмаган. Ҳозирги вақтда Жанубий Кореяда иккита Michelin юлдузига эга 10 та ресторан мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси Сеул шаҳрида жойлашган.

Michelin Guide мезонларига кўра, ресторанларга юлдузлар маҳсулот сифати, таъм, ошпаз маҳорати, тайёрлаш техникаси, ижодкорлик ва барқарор сифат асосида берилади. Икки юлдузга эга муассасалар «ажойиб таомлари учун алоҳида ташрифга арзийдиган ресторан» сифатида баҳоланади.

Мазкур иш бўйича суд ҳукми 2 сентябрь куни эълон қилиниши кутилмоқда. Айтиш жоизки, чумоли айрим Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатларида истеъмол қилинади. Масалан, Таиланд ва Камбожада тўқувчи чумолилар ҳамда уларнинг тухумлари таом тайёрлашда ишлатилса, Колумбияда она чумолилар ҳатто икра каби қимматбаҳо ноз-неъмат ҳисобланади.

Жанубий КореяАҚШТаиландМишлен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:30Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиЭстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?