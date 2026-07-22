Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)
Ҳиндистоннинг Ражастан штатида содир бўлган кутилмаган ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида саросимага сабаб бўлди. Ёввойи қоплон шаҳарга кириб келиб, вино дўконига бостириб кирди ва оқибатда уч нафар инсон жароҳат олди. Бу ҳақда NDTV телеканали хабар қилди.
Маълум қилинишича, дастлаб йиртқич шаҳар четидаги буталар орасида пайқалган. Воқеа жойига етиб келган ўрмон хўжалиги ходими ҳайвонни назоратга олишга уринган вақтда қоплон унга ташланиб, оёқларидан жароҳатлаган.
Шундан сўнг йиртқич гавжум кўчалар ва бозор ҳудуди орқали югуриб, вино дўконига кириб борган. У ерда қоплон 40 ёшли харидор ҳамда 25 ёшли сотувчига ҳужум қилган.
Ҳодиса оқибатида жабрланганлардан бирига воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган. Қолган икки нафар фуқаро эса оғирроқ жароҳатлар билан шифохонага олиб кетилган.
Маҳаллий аҳоли тезкорлик билан ҳаракат қилиб, қоплон дўкон ичида эканидан фойдаланиб, ташқаридан темир тўсиқни туширган ва ҳайвонни ичкарига қамаб қўйган. Бу қарор унинг яна бошқа одамларга ҳужум қилишининг олдини олган.
Шундан кейин полиция ҳудудни тўлиқ қуршовга олди. Ўрмон хўжалиги мутахассислари ва Жайпур ҳайвонот боғи ходимлари иштирокида қарийб беш соатлик махсус операция ўтказилди.
Якунда ветеринарлар қоплонни тинчлантирувчи восита ёрдамида ухлатиб, тиббий кўрик учун ўрмон хўжалигига олиб кетди. Мутахассислар операция муваффақиятли якунланганини ва ҳайвон шаҳар аҳолиси учун хавфсиз тарзда ушланганини маълум қилди.
…