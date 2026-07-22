Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)

·0·Дунё
Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)

Ҳиндистоннинг Ражастан штатида содир бўлган кутилмаган ҳодиса маҳаллий аҳоли орасида саросимага сабаб бўлди. Ёввойи қоплон шаҳарга кириб келиб, вино дўконига бостириб кирди ва оқибатда уч нафар инсон жароҳат олди. Бу ҳақда NDTV телеканали хабар қилди.

Маълум қилинишича, дастлаб йиртқич шаҳар четидаги буталар орасида пайқалган. Воқеа жойига етиб келган ўрмон хўжалиги ходими ҳайвонни назоратга олишга уринган вақтда қоплон унга ташланиб, оёқларидан жароҳатлаган.

Шундан сўнг йиртқич гавжум кўчалар ва бозор ҳудуди орқали югуриб, вино дўконига кириб борган. У ерда қоплон 40 ёшли харидор ҳамда 25 ёшли сотувчига ҳужум қилган.

Ҳодиса оқибатида жабрланганлардан бирига воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган. Қолган икки нафар фуқаро эса оғирроқ жароҳатлар билан шифохонага олиб кетилган.

Маҳаллий аҳоли тезкорлик билан ҳаракат қилиб, қоплон дўкон ичида эканидан фойдаланиб, ташқаридан темир тўсиқни туширган ва ҳайвонни ичкарига қамаб қўйган. Бу қарор унинг яна бошқа одамларга ҳужум қилишининг олдини олган.

Шундан кейин полиция ҳудудни тўлиқ қуршовга олди. Ўрмон хўжалиги мутахассислари ва Жайпур ҳайвонот боғи ходимлари иштирокида қарийб беш соатлик махсус операция ўтказилди.

Якунда ветеринарлар қоплонни тинчлантирувчи восита ёрдамида ухлатиб, тиббий кўрик учун ўрмон хўжалигига олиб кетди. Мутахассислар операция муваффақиятли якунланганини ва ҳайвон шаҳар аҳолиси учун хавфсиз тарзда ушланганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:30Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17Эстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиЭстонияда юзлаб компаниялар қуламоқда: миллионлаб евро йўқотилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?