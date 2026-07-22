Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этди
Британиянинг афсонавий Лотус бренди ўзининг энг янги ва энг қувватли модели — Эмира 420 Sport купесини расман намойиш этди. Кўп йиллик молиявий қийинчиликлар ва бир неча бор эгалари ўзгарганига қарамай, компания ўзининг спорт автомобиллари меросини муносиб давом эттираётганини исботламоқда. Янги модел нафақат Эмира оиласидаги энг енгил автомобил, балки жаҳон бозоридаги энг тезкор тўрт цилиндрли серияли машина мақомини ҳам қўлга киритди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши нафақат эстетик, балки соф муҳандислик ечимларига асосланган. Олд қисмдаги ҳаво кириш йўлаклари кенгайтирилиб, двигателни совутиш самарадорлиги 15 фоизга оширилган. Шунингдек, олд қанотлардаги махсус тешиклар ғилдирак аркаларидаги турбулент ҳаво оқимини чиқариб юборишга хизмат қилади. Бу каби ўзгаришлар автомобилнинг трекдаги барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Аэродинамика ва техник такомиллашувЛотус муҳандисларининг саъй-ҳаракатлари натижасида Эмира 420 Sport аэродинамик кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Автомобил соатига 300 км (186 мил) тезликда ҳаракатланганда, қўшимча 25 кг босим кучи (довнфорсе) ҳосил бўлади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, бу натижага ҳаво қаршилигини оширмасдан эришилган. Trek ишқибозлари учун тормоз тизимини совутувчи махсус панеллар ва олд рақам белгисини ечиб олиш имконияти яратилган, бу эса радиаторларга ҳаво оқимини янада яхшилайди.
Компаниянинг Ҳетел шаҳридаги тарихий заводида очилган янги Performance Ҳуб маркази ушбу моделни ишлаб чиқаришда юқори технологик ёндашувни таъминламоқда. Бу марказ нафақат Лотус автомобилларини йиғиш, балки бошқа ишлаб чиқарувчиларга ҳам ўз тажрибаси ва ишлаб чиқариш линияларини тақдим этишни режалаштирган. Бу эса бренднинг молиявий барқарорлиги учун муҳим қадам ҳисобланади.
Дривен нашри маълумотларига кўра, Лотус айни пайтда ўз модел қаторини диверсификация қилиш билан банд. Гарчи Эвижа электр гиперкари савдоси кутилганидек бўлмаса-да, Хитойда ишлаб чиқарилаётган Элетре кроссовери гибрид версиялар билан бойитилмоқда. Шунингдек, бренд мухлислари 2028-йилда афсонавий Эсприт моделининг V8 двигателли янги авлодини кутишмоқда.
Эмира 420 Sport модели 105 минг фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда. Бу нарх эвазига харидор нафақат тезкор спорткар, балки Лотуснинг "кам вазн — юқори динамика" фалсафасини ўзида мужассам этган мукаммал муҳандислик маҳсулотига эга бўлади. Ўзбекистон автобозорида бундай эксклюзив моделлар кам учраса-да, бренднинг янги стратегияси глобал миқёсда автоишқибозлар эътиборини яна Британия спорткарларига қаратиши шубҳасиз.
…