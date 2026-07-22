Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этди

·10·Авто
Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этди

Британиянинг афсонавий Лотус бренди ўзининг энг янги ва энг қувватли модели — Эмира 420 Sport купесини расман намойиш этди. Кўп йиллик молиявий қийинчиликлар ва бир неча бор эгалари ўзгарганига қарамай, компания ўзининг спорт автомобиллари меросини муносиб давом эттираётганини исботламоқда. Янги модел нафақат Эмира оиласидаги энг енгил автомобил, балки жаҳон бозоридаги энг тезкор тўрт цилиндрли серияли машина мақомини ҳам қўлга киритди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши нафақат эстетик, балки соф муҳандислик ечимларига асосланган. Олд қисмдаги ҳаво кириш йўлаклари кенгайтирилиб, двигателни совутиш самарадорлиги 15 фоизга оширилган. Шунингдек, олд қанотлардаги махсус тешиклар ғилдирак аркаларидаги турбулент ҳаво оқимини чиқариб юборишга хизмат қилади. Бу каби ўзгаришлар автомобилнинг трекдаги барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Аэродинамика ва техник такомиллашув

Лотус муҳандисларининг саъй-ҳаракатлари натижасида Эмира 420 Sport аэродинамик кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланди. Автомобил соатига 300 км (186 мил) тезликда ҳаракатланганда, қўшимча 25 кг босим кучи (довнфорсе) ҳосил бўлади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, бу натижага ҳаво қаршилигини оширмасдан эришилган. Trek ишқибозлари учун тормоз тизимини совутувчи махсус панеллар ва олд рақам белгисини ечиб олиш имконияти яратилган, бу эса радиаторларга ҳаво оқимини янада яхшилайди.

Компаниянинг Ҳетел шаҳридаги тарихий заводида очилган янги Performance Ҳуб маркази ушбу моделни ишлаб чиқаришда юқори технологик ёндашувни таъминламоқда. Бу марказ нафақат Лотус автомобилларини йиғиш, балки бошқа ишлаб чиқарувчиларга ҳам ўз тажрибаси ва ишлаб чиқариш линияларини тақдим этишни режалаштирган. Бу эса бренднинг молиявий барқарорлиги учун муҳим қадам ҳисобланади.

Дривен нашри маълумотларига кўра, Лотус айни пайтда ўз модел қаторини диверсификация қилиш билан банд. Гарчи Эвижа электр гиперкари савдоси кутилганидек бўлмаса-да, Хитойда ишлаб чиқарилаётган Элетре кроссовери гибрид версиялар билан бойитилмоқда. Шунингдек, бренд мухлислари 2028-йилда афсонавий Эсприт моделининг V8 двигателли янги авлодини кутишмоқда.

Эмира 420 Sport модели 105 минг фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда. Бу нарх эвазига харидор нафақат тезкор спорткар, балки Лотуснинг "кам вазн — юқори динамика" фалсафасини ўзида мужассам этган мукаммал муҳандислик маҳсулотига эга бўлади. Ўзбекистон автобозорида бундай эксклюзив моделлар кам учраса-да, бренднинг янги стратегияси глобал миқёсда автоишқибозлар эътиборини яна Британия спорткарларига қаратиши шубҳасиз.

ЛотусЭмираSportкарАвтомобилБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаБугун, 12:58Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиБугун, 10:27Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларБугун, 06:50Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилБугун, 04:52Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиКеча, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан