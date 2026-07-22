Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилди
Хитойнинг Ориенспасе хусусий аэрокосмик компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятига эришди. 22-июль куни эрта тонгда Гравитй-1 (Йинли-1) қаттиқ ёқилғили ракетасининг учинчи парвози муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу старт нафақат техник кўрсаткичлари, балки амалга оширилиш жойи билан ҳам жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ракета Шарқий Хитой денгизи акваториясида жойлашган ДФҲТГ улкан денгиз платформасидан ҳавога кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз Тошкент вақти билан тонгги соат 07:54 да қайд этилган. Мазкур миссия доирасида ракета паст ер орбитасига жами тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиқди.
Техник имкониятлар ва юк кўтариш қувватиГравитй-1 ҳозирги кунда дунёдаги энг кучли қаттиқ ёқилғили ракеталардан бири ҳисобланади. Унинг старт массаси қарийб 400 тоннани, баландлиги эса 30 метрни ташкил этади. Ракетанинг двигателлари парвоз вақтида 600 тоннага яқин тортиш кучини ҳосил қила олади, бу эса унга оғир юкларни коинотга етказиш имконини беради.
Ушбу ракета ташувчиси паст ер орбитасига 6,5 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 4,2 тоннагача фойдали юкни чиқаришга қодир. Бу сафарги миссияда олтита Донгпо аппарати, шунингдек, Хигуанг-2-01, Тианйи-49 ва Зидингхианг-3 каби илмий ва техник мақсадларга мўлжалланган сунъий йўлдошлар ўз манзилларига етказилди.
Тайёргарлик жараёнидаги ўзгаришларЭътиборли жиҳати шундаки, Ориенспасе мутахассислари парвозлар оралиғидаги вақтни сезиларли даражада қисқартиришга муваффақ бўлишди. Иккинчи ва учинчи стартлар орасида тахминан тўққиз ой вақт ўтди. Таққослаш учун, биринчи парвоздан кейин иккинчи миссияга тайёргарлик кўриш учун 21 ой талаб этилган эди.
Тайёргарлик жараёнининг тезлашиши старт инфратузилмасини тиклаш ва такомиллаштириш ишлари самарали олиб борилаётганидан далолат беради. Денгиз платформасидан фойдаланиш эса Хитойга парвозлар географиясини кенгайтириш ва аҳоли пунктлари устидан учиб ўтиш билан боғлиқ хавфларни камайтириш имконини беради.
Хусусий космонавтика соҳасидаги бундай ютуқлар Хитойнинг глобал коинот бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда. Гравитй-1 каби ракеталар тижорий сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш таннархини пасайтириши ва коинотга чиқиш имкониятларини янада осонлаштириши кутилмоқда.
…