Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилди

·28·Техно
Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилди

Хитойнинг Ориенспасе хусусий аэрокосмик компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятига эришди. 22-июль куни эрта тонгда Гравитй-1 (Йинли-1) қаттиқ ёқилғили ракетасининг учинчи парвози муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу старт нафақат техник кўрсаткичлари, балки амалга оширилиш жойи билан ҳам жаҳон ҳамжамияти эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ракета Шарқий Хитой денгизи акваториясида жойлашган ДФҲТГ улкан денгиз платформасидан ҳавога кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз Тошкент вақти билан тонгги соат 07:54 да қайд этилган. Мазкур миссия доирасида ракета паст ер орбитасига жами тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиқди.

Техник имкониятлар ва юк кўтариш қуввати

Гравитй-1 ҳозирги кунда дунёдаги энг кучли қаттиқ ёқилғили ракеталардан бири ҳисобланади. Унинг старт массаси қарийб 400 тоннани, баландлиги эса 30 метрни ташкил этади. Ракетанинг двигателлари парвоз вақтида 600 тоннага яқин тортиш кучини ҳосил қила олади, бу эса унга оғир юкларни коинотга етказиш имконини беради.

Ушбу ракета ташувчиси паст ер орбитасига 6,5 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 4,2 тоннагача фойдали юкни чиқаришга қодир. Бу сафарги миссияда олтита Донгпо аппарати, шунингдек, Хигуанг-2-01, Тианйи-49 ва Зидингхианг-3 каби илмий ва техник мақсадларга мўлжалланган сунъий йўлдошлар ўз манзилларига етказилди.

Тайёргарлик жараёнидаги ўзгаришлар

Эътиборли жиҳати шундаки, Ориенспасе мутахассислари парвозлар оралиғидаги вақтни сезиларли даражада қисқартиришга муваффақ бўлишди. Иккинчи ва учинчи стартлар орасида тахминан тўққиз ой вақт ўтди. Таққослаш учун, биринчи парвоздан кейин иккинчи миссияга тайёргарлик кўриш учун 21 ой талаб этилган эди.

Тайёргарлик жараёнининг тезлашиши старт инфратузилмасини тиклаш ва такомиллаштириш ишлари самарали олиб борилаётганидан далолат беради. Денгиз платформасидан фойдаланиш эса Хитойга парвозлар географиясини кенгайтириш ва аҳоли пунктлари устидан учиб ўтиш билан боғлиқ хавфларни камайтириш имконини беради.

Хусусий космонавтика соҳасидаги бундай ютуқлар Хитойнинг глобал коинот бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда. Гравитй-1 каби ракеталар тижорий сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш таннархини пасайтириши ва коинотга чиқиш имкониятларини янада осонлаштириши кутилмоқда.

ХитойКоинотРакетаОриенспасеГравитй-1
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда