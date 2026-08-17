Ҳар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим факт

·0·Фойдали
Ҳар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим факт

Мис идишдаги сув ҳақида турли фойдали хусусиятлар айтилади. Хусусан, миснинг бактерияларга қарши хусусияти илмий тадқиқотларда ўрганилган. Бироқ мис сувини ичиш барча санаб ўтилган фойдаларни беради, деган қатъий хулоса қилишга етарли далил йўқ.

1. Бактерияларга қарши таъсир қилиши мумкин

Мис юзаси ва мис ионлари айрим бактерияларни зарарсизлантириш хусусиятига эга. Бу ҳодиса олигодинамик таъсир деб аталади.

Аммо бу мис идишдаги сув барча зарарли микроорганизмлардан тўлиқ ҳимояланган дегани эмас.

2. Овқат ҳазм қилишга ёрдам берадими?

Мис организм учун зарур микроэлементлардан бири. Аммо мис идишдан сув ичиш ичак фаолиятини яхшилаши ёки ёғларни тезроқ парчалаши бўйича кучли клиник далиллар мавжуд эмас.

Аюрведада мис идишдаги сувдан фойдаланиш анъанаси мавжуд бўлса-да, бу тавсияларни замонавий тиббиётдаги исботланган даволаш усули билан тенглаштириб бўлмайди.

3. Қаришни секинлаштирадими?

Мис антиоксидант ҳимояда иштирок этадиган айрим ферментлар учун зарур. Лекин мис сувини ичиш қаришни секинлаштиради ёки коллаген ишлаб чиқаришни сезиларли оширади, деган ишончли далил йўқ.

Шунинг учун мис стакандан сув ичишни фойдали одат сифатида кўриш мумкин, аммо уни мўъжизавий соғлиқ воситаси деб қабул қилиш тўғри эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Кеча, 16:59Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...15.08, 23:52Ҳаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сириҲаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сири15.08, 18:51Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!15.08, 14:45Ҳаётингизни ўзгартирадиган саволлар: Ички мувозанат ва бахтни қандай топиш мумкин?Ҳаётингизни ўзгартирадиган саволлар: Ички мувозанат ва бахтни қандай топиш мумкин?15.08, 13:11Ўзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усулиЎзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усули14.08, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?