Ҳар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим факт
Мис идишдаги сув ҳақида турли фойдали хусусиятлар айтилади. Хусусан, миснинг бактерияларга қарши хусусияти илмий тадқиқотларда ўрганилган. Бироқ мис сувини ичиш барча санаб ўтилган фойдаларни беради, деган қатъий хулоса қилишга етарли далил йўқ.
1. Бактерияларга қарши таъсир қилиши мумкин
Мис юзаси ва мис ионлари айрим бактерияларни зарарсизлантириш хусусиятига эга. Бу ҳодиса олигодинамик таъсир деб аталади.
Аммо бу мис идишдаги сув барча зарарли микроорганизмлардан тўлиқ ҳимояланган дегани эмас.
2. Овқат ҳазм қилишга ёрдам берадими?
Мис организм учун зарур микроэлементлардан бири. Аммо мис идишдан сув ичиш ичак фаолиятини яхшилаши ёки ёғларни тезроқ парчалаши бўйича кучли клиник далиллар мавжуд эмас.
Аюрведада мис идишдаги сувдан фойдаланиш анъанаси мавжуд бўлса-да, бу тавсияларни замонавий тиббиётдаги исботланган даволаш усули билан тенглаштириб бўлмайди.
3. Қаришни секинлаштирадими?
Мис антиоксидант ҳимояда иштирок этадиган айрим ферментлар учун зарур. Лекин мис сувини ичиш қаришни секинлаштиради ёки коллаген ишлаб чиқаришни сезиларли оширади, деган ишончли далил йўқ.
Шунинг учун мис стакандан сув ичишни фойдали одат сифатида кўриш мумкин, аммо уни мўъжизавий соғлиқ воситаси деб қабул қилиш тўғри эмас.
…