Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирди

·5·Спорт
Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирди
Қисқача

Тоттенхем клубидан ижарага олинган Гуглиелмо Викарио Ювентусга сотиб олиш ҳуқуқи билан қўшилди ва бу трансфер болаликдаги орзуси эканини айтди. 1996-йилда туғилган дарвозабон Ювентус шарафини ҳимоя қилишни ўзи учун энг олий амбиция деб билишини таъкидлади. Ювентус мухлиси сифатида улғайган Викарио учун Гиги Буффоннинг фаолияти асосий намуна бўлган.

Goal.com хабар беришига кўра, Тоттенхем клубидан ижарага олинган дарвозабон Гуглиелмо Викарио ўзининг Ювентус сафидаги илк интервюсини берди ва бу трансфер унинг болаликдаги орзуси эканини таъкидлади. 1996-йилда туғилган посбон туринликлар сафига сотиб олиш ҳуқуқи билан келиб қўшилди ва клуб расмий каналларига ўзининг дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Ушбу ўтиш футболчининг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб, унинг амбициялари чўққисини ифодалайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Викарио ўзининг илк баёнотида бу туйғу жуда улкан эканини, чунки болалигидан буён айнан шу лаҳзани орзу қилганини ва умид қилганини яшириб ўтирмади. Ҳар доим ҳам бундай натижага эришиб бўлмаслигини яхши англаган футболчи оиласи ва ўзи учун бу ерда бўлиш катта фахр эканини қайд этди. Ювентус шарафини ҳимоя қилиш инсон ҳаётида амбиция жиҳатидан сўраб бўладиган энг олий мақсад эканини алоҳида таъкидлади.

Жорий тажриба ва келажакдаги вазифалар

Италияда Фонтанафредда, Венеция, Перугиа, Каляри ва Эмполи каби жамоалар сафида тўп сурган Викарио А Сериядан ташқари бошқа чемпионатларда ҳам ўзини синаб кўришга улгурди. Унинг фикрича, бошқа лигадаги тажриба нафақат спортчи, балки шахс сифатида ҳам инсонни бойитади. Посбон Турин клубига етарлича тажриба ва тўғри ёшда келиб қўшганини, ўзининг майдондаги маҳоратини ҳамда инсоний фазилатларини жамоа манфаатига хизмат қилдиришга тайёрлигини билдирди.

Дарвозабон ўзининг болаликдаги бути ва илҳом манбаи ҳақида гапирар экан, афсонавий посбонни ҳурмат билан тилга олди. Ювентус мухлиси сифатида улғайган Викарио учун Гиги Буффон эришган муваффақиятлар, сейвлар ва ёрқин лаҳзалар энг катта намуна бўлгани шубҳасиз. Бугунги кунда айнан ўша излардан бориш ва клуб тарихига муносиб муносабатда бўлиш унинг асосий вазифасига айланган.

Викарио жамоага қўшилишдаги асосий мақсади — ёрдам бериш, ҳамкорлик қилиш ва Ювентусни янада муваффақиятли ҳамда ишончли жамоага айлантиришдан иборат эканини қўшимча қилди. Клуб тарихи юклайдиган улкан масъулиятни мамнуният билан зиммасига олган дарвозабон майдонда ўзининг ҳақиқий қиёфасини ва қандай дарвозабон эканини намоён этишга иштиёқи баландлигини кўрсатди.

ЮвентусГуглиелмо ВикариоТоттенхемТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?Бугун, 16:16Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди