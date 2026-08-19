Гуглиелмо Викарио Ювентусга ўтганидан хурсандлигини билдирди
Тоттенхем клубидан ижарага олинган Гуглиелмо Викарио Ювентусга сотиб олиш ҳуқуқи билан қўшилди ва бу трансфер болаликдаги орзуси эканини айтди. 1996-йилда туғилган дарвозабон Ювентус шарафини ҳимоя қилишни ўзи учун энг олий амбиция деб билишини таъкидлади. Ювентус мухлиси сифатида улғайган Викарио учун Гиги Буффоннинг фаолияти асосий намуна бўлган.
Goal.com хабар беришига кўра, Тоттенхем клубидан ижарага олинган дарвозабон Гуглиелмо Викарио ўзининг Ювентус сафидаги илк интервюсини берди ва бу трансфер унинг болаликдаги орзуси эканини таъкидлади. 1996-йилда туғилган посбон туринликлар сафига сотиб олиш ҳуқуқи билан келиб қўшилди ва клуб расмий каналларига ўзининг дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Ушбу ўтиш футболчининг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб, унинг амбициялари чўққисини ифодалайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Викарио ўзининг илк баёнотида бу туйғу жуда улкан эканини, чунки болалигидан буён айнан шу лаҳзани орзу қилганини ва умид қилганини яшириб ўтирмади. Ҳар доим ҳам бундай натижага эришиб бўлмаслигини яхши англаган футболчи оиласи ва ўзи учун бу ерда бўлиш катта фахр эканини қайд этди. Ювентус шарафини ҳимоя қилиш инсон ҳаётида амбиция жиҳатидан сўраб бўладиган энг олий мақсад эканини алоҳида таъкидлади.
Жорий тажриба ва келажакдаги вазифаларИталияда Фонтанафредда, Венеция, Перугиа, Каляри ва Эмполи каби жамоалар сафида тўп сурган Викарио А Сериядан ташқари бошқа чемпионатларда ҳам ўзини синаб кўришга улгурди. Унинг фикрича, бошқа лигадаги тажриба нафақат спортчи, балки шахс сифатида ҳам инсонни бойитади. Посбон Турин клубига етарлича тажриба ва тўғри ёшда келиб қўшганини, ўзининг майдондаги маҳоратини ҳамда инсоний фазилатларини жамоа манфаатига хизмат қилдиришга тайёрлигини билдирди.
Дарвозабон ўзининг болаликдаги бути ва илҳом манбаи ҳақида гапирар экан, афсонавий посбонни ҳурмат билан тилга олди. Ювентус мухлиси сифатида улғайган Викарио учун Гиги Буффон эришган муваффақиятлар, сейвлар ва ёрқин лаҳзалар энг катта намуна бўлгани шубҳасиз. Бугунги кунда айнан ўша излардан бориш ва клуб тарихига муносиб муносабатда бўлиш унинг асосий вазифасига айланган.
Викарио жамоага қўшилишдаги асосий мақсади — ёрдам бериш, ҳамкорлик қилиш ва Ювентусни янада муваффақиятли ҳамда ишончли жамоага айлантиришдан иборат эканини қўшимча қилди. Клуб тарихи юклайдиган улкан масъулиятни мамнуният билан зиммасига олган дарвозабон майдонда ўзининг ҳақиқий қиёфасини ва қандай дарвозабон эканини намоён этишга иштиёқи баландлигини кўрсатди.
…