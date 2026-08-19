Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолди

·9·Спорт
Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолди
Қисқача

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг мавсумолди йиғинларига муддатидан олдин қўшилгани ва машғулотлардаги ўта юқори даражадаги маҳоратидан мамнун эканини билдирди. Мбаппе таътилини қисқартириб, 14-август ўрнига 12-куни жамоа сафига қайтди. Моуринью унинг ҳаракатлари стратосферик даражада эканини ва бундай садоқат бутун жамоага ижобий туртки беришини таъкидлади.

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью француз ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг мавсумолди йиғинларига белгиланган муддатдан олдин қўшилганидан мамнун эканини билдирди. Мутахассис юлдуз футболчининг ўта юқори даражадаги истеъдоди ва профессионал ёндашувига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Килиан Мбаппе таътилни қисқартириб, Вальдебебас қароргоҳидаги жамоа сафига муддатидан олдин қайтган ва янги мавсумга тайёргарликни бошлаб юборган. Тажрибали португалиялик мураббий жаҳон даражасидаги ҳужумчининг ҳар кунлик машғулотларини кузатиб бориш имкониятидан мамнун эканини яширмади.

Стратосферик даражадаги маҳорат

Испаниянинг Эл Чирингуито телеканалига берган интервюсида Жозе Моуринью 27 ёшли футболчининг машғулотлардаги ғайриоддий сифатлари ҳақида тўлқинланиб гапирди. Унинг сўзларига кўра, француз ҳужумчисининг майдондаги ҳаракатлари ҳатто табассум уйғотади.

«Мбаппе шунчаки ақл бовар қилмайдиган даражада ўйнайди», — дейди Моуринью. — «У машғулотларда баъзида мени кулдириб юборади, чунки у ҳаддан ташқари яхши. У стратосферик даражада ҳаракат қилмоқда».

Профессионал ёндашув ва масъулият

Мураббий Мбаппенинг таътил муддатини ўз ихтиёри билан қисқартириб, жамоага муддатидан олдин келганини алоҳида эътироф этди. Бу ҳолат бутун жамоа учун ижобий туртки бергани таъкидланди.

Мутахассиснинг фикрича, футболчининг бундай муносабати унинг ўз ишига қанчалик жиддий ёндашишини кўрсатади: «Менга айнан шундай садоқат керак. Аслида 14-августда машғулотларни бошлаши мумкин бўлган йигит 12-нинг ўзидаёқ етиб келди. Бу унинг қандай инсон эканлигидан далолат беради».

Эслатиб ўтамиз, Килиан Мбаппе ўтган 2025–26-йилги мавсумда Реал Мадрид сафида ишончли ўйин намойиш этиб, жамоа ҳужум чизиғининг асосий етакчисига айланган эди. У Лига ўйинларининг 31 тасида майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 25 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Жозе МоуриньюКилиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди