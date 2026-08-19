Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг мавсумолди йиғинларига муддатидан олдин қўшилгани ва машғулотлардаги ўта юқори даражадаги маҳоратидан мамнун эканини билдирди. Мбаппе таътилини қисқартириб, 14-август ўрнига 12-куни жамоа сафига қайтди. Моуринью унинг ҳаракатлари стратосферик даражада эканини ва бундай садоқат бутун жамоага ижобий туртки беришини таъкидлади.
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью француз ҳужумчиси Килиан Мбаппенинг мавсумолди йиғинларига белгиланган муддатдан олдин қўшилганидан мамнун эканини билдирди. Мутахассис юлдуз футболчининг ўта юқори даражадаги истеъдоди ва профессионал ёндашувига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Килиан Мбаппе таътилни қисқартириб, Вальдебебас қароргоҳидаги жамоа сафига муддатидан олдин қайтган ва янги мавсумга тайёргарликни бошлаб юборган. Тажрибали португалиялик мураббий жаҳон даражасидаги ҳужумчининг ҳар кунлик машғулотларини кузатиб бориш имкониятидан мамнун эканини яширмади.
Стратосферик даражадаги маҳоратИспаниянинг Эл Чирингуито телеканалига берган интервюсида Жозе Моуринью 27 ёшли футболчининг машғулотлардаги ғайриоддий сифатлари ҳақида тўлқинланиб гапирди. Унинг сўзларига кўра, француз ҳужумчисининг майдондаги ҳаракатлари ҳатто табассум уйғотади.
«Мбаппе шунчаки ақл бовар қилмайдиган даражада ўйнайди», — дейди Моуринью. — «У машғулотларда баъзида мени кулдириб юборади, чунки у ҳаддан ташқари яхши. У стратосферик даражада ҳаракат қилмоқда».
Профессионал ёндашув ва масъулиятМураббий Мбаппенинг таътил муддатини ўз ихтиёри билан қисқартириб, жамоага муддатидан олдин келганини алоҳида эътироф этди. Бу ҳолат бутун жамоа учун ижобий туртки бергани таъкидланди.
Мутахассиснинг фикрича, футболчининг бундай муносабати унинг ўз ишига қанчалик жиддий ёндашишини кўрсатади: «Менга айнан шундай садоқат керак. Аслида 14-августда машғулотларни бошлаши мумкин бўлган йигит 12-нинг ўзидаёқ етиб келди. Бу унинг қандай инсон эканлигидан далолат беради».
Эслатиб ўтамиз, Килиан Мбаппе ўтган 2025–26-йилги мавсумда Реал Мадрид сафида ишончли ўйин намойиш этиб, жамоа ҳужум чизиғининг асосий етакчисига айланган эди. У Лига ўйинларининг 31 тасида майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 25 та гол киритишга муваффақ бўлди.
…