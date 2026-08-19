Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўлади

·0·Спорт
Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўлади
Қисқача

Диёр Имомхўжаев Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси бош директори лавозимида яна тўрт йил ишлайди. Унинг номзоди Лига Ижроия қўмитасининг 19 августдаги йиғилишида 8 нафар аъзо томонидан бир овоздан маъқулланди. Имомхўжаевнинг янги ваколат муддати 2026 йил 19 августдан бошланади. Номзод 17 август куни Ассоциация президенти Баҳодир Қурбонов томонидан Лига раҳбарлиги учун расман тақдим этилган.

Диёр Имомхўжаев Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси бош директори лавозимида ишлашда давом этади. Лига Ижроия қўмитасининг 19 август куни бўлиб ўтган йиғилишида унинг номзоди барча аъзолар томонидан бир овоздан маъқулланди.

Шу тариқа, амалдаги раҳбар 2026 йил 19 августдан бошлаб яна тўрт йиллик ваколат муддати учун Лига бош директори сифатида фаолиятини давом эттиради.

Номзод 17 август куни илгари сурилган

Диёр Имомхўжаевнинг номзоди Лига раҳбарлиги учун 17 август куни расман тақдим этилган.

Ассоциация президенти Баҳодир Қурбонов томонидан имзоланган тақдимнома Лига Ижроия қўмитасига юборилган ва унда амалдаги бош директорни навбатдаги ваколат муддатига тасдиқлаш таклиф қилинган.

Ижроия қўмитаси бир овоздан қарор қабул қилди

19 август куни Лига Ижроия қўмитасининг 8 нафар аъзоси мазкур масалани кўриб чиқди.

Йиғилишда барча аъзолар иштирок этди. Айрим аъзолар эса овоз бериш жараёнида масофадан қатнашди:

  • Одил Аҳмедов — Куала-Лумпурдан;

  • Алишер Юсупов — Куала-Лумпурдан;

  • Элбек Саматов — Андижондан.

Масофадан қатнашган аъзолар ҳам ўз овозларини тақдим этди.

Лига Ижроия қўмитасининг барча 8 нафар аъзоси Диёр Имомхўжаев номзодини бир овоздан қўллаб-қувватлади.

Имомхўжаевнинг янги ваколат муддати қачон бошланди?

Қабул қилинган қарорга кўра, Диёр Имомхўжаев 2026 йил 19 август санасидан бошлаб кейинги тўрт йил давомида Лига бош директори лавозимида фаолият юритади.

Кўрсаткич

Маълумот

Номзод

Диёр Имомхўжаев

Лавозим

Лига бош директори

Қарор санаси

19 август 2026 йил

Ижроия қўмитаси аъзолари

8 нафар

Овоз бериш натижаси

Бир овоздан

Янги ваколат муддати

4 йил

Энди Лигада янги босқич бошланади

Имомхўжаевнинг янги муддатга тасдиқланиши Лига раҳбариятида узвийлик сақланишини англатади. Энди у кейинги тўрт йил давомида Ўзбекистон профессионал футболи мусобақаларини ташкил этиш ва Лига фаолиятини бошқаришда давом этади.

Сиз нима деб ўйлайсиз: Диёр Имомхўжаевнинг яна тўрт йилга Лига бош директори этиб тасдиқланиши тўғри қарор бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди