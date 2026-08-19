Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўлади
Диёр Имомхўжаев Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси бош директори лавозимида яна тўрт йил ишлайди. Унинг номзоди Лига Ижроия қўмитасининг 19 августдаги йиғилишида 8 нафар аъзо томонидан бир овоздан маъқулланди. Имомхўжаевнинг янги ваколат муддати 2026 йил 19 августдан бошланади. Номзод 17 август куни Ассоциация президенти Баҳодир Қурбонов томонидан Лига раҳбарлиги учун расман тақдим этилган.
Диёр Имомхўжаев Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси бош директори лавозимида ишлашда давом этади. Лига Ижроия қўмитасининг 19 август куни бўлиб ўтган йиғилишида унинг номзоди барча аъзолар томонидан бир овоздан маъқулланди.
Шу тариқа, амалдаги раҳбар 2026 йил 19 августдан бошлаб яна тўрт йиллик ваколат муддати учун Лига бош директори сифатида фаолиятини давом эттиради.
Номзод 17 август куни илгари сурилган
Диёр Имомхўжаевнинг номзоди Лига раҳбарлиги учун 17 август куни расман тақдим этилган.
Ассоциация президенти Баҳодир Қурбонов томонидан имзоланган тақдимнома Лига Ижроия қўмитасига юборилган ва унда амалдаги бош директорни навбатдаги ваколат муддатига тасдиқлаш таклиф қилинган.
Ижроия қўмитаси бир овоздан қарор қабул қилди
19 август куни Лига Ижроия қўмитасининг 8 нафар аъзоси мазкур масалани кўриб чиқди.
Йиғилишда барча аъзолар иштирок этди. Айрим аъзолар эса овоз бериш жараёнида масофадан қатнашди:
Одил Аҳмедов — Куала-Лумпурдан;
Алишер Юсупов — Куала-Лумпурдан;
Элбек Саматов — Андижондан.
Масофадан қатнашган аъзолар ҳам ўз овозларини тақдим этди.
Лига Ижроия қўмитасининг барча 8 нафар аъзоси Диёр Имомхўжаев номзодини бир овоздан қўллаб-қувватлади.
Имомхўжаевнинг янги ваколат муддати қачон бошланди?
Қабул қилинган қарорга кўра, Диёр Имомхўжаев 2026 йил 19 август санасидан бошлаб кейинги тўрт йил давомида Лига бош директори лавозимида фаолият юритади.
Кўрсаткич
Маълумот
Номзод
Диёр Имомхўжаев
Лавозим
Лига бош директори
Қарор санаси
19 август 2026 йил
Ижроия қўмитаси аъзолари
8 нафар
Овоз бериш натижаси
Бир овоздан
Янги ваколат муддати
4 йил
Энди Лигада янги босқич бошланади
Имомхўжаевнинг янги муддатга тасдиқланиши Лига раҳбариятида узвийлик сақланишини англатади. Энди у кейинги тўрт йил давомида Ўзбекистон профессионал футболи мусобақаларини ташкил этиш ва Лига фаолиятини бошқаришда давом этади.
Сиз нима деб ўйлайсиз: Диёр Имомхўжаевнинг яна тўрт йилга Лига бош директори этиб тасдиқланиши тўғри қарор бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…