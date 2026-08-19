Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгариш
Ўзбекистонда миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентларга максимал балл бериш тартиби 2026 йилги қабул натижаларидан сўнг қайта кўриб чиқилиши мумкин. 2026 йилда барча фанлардан имтиҳондан озод этилиб, 100 фоиз максимал балл олганлар сони 13 000 нафарга етиб, 2025 йилдаги 678 нафарга нисбатан 20 баробар ошди, ўртача ўтиш баллари эса давлат гранти бўйича 121,8 баллдан 134,6 баллга, тўлов-контракт бўйича 84,9 баллдан 93,7 баллга кўтарилди.
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентларга максимал балл бериш тартиби келгусида қайта кўриб чиқилиши мумкин. 2026 йилги қабул мавсумида 13 минг нафар ёшнинг имтиҳонсиз тўлиқ максимал балл олиши ва ўтиш балларининг кескин сакраши ортидан вазирлик ушбу тизим бўйича янги механизмларни ишлаб чиқишга киришди. Абитуриентларни олдинда қандай ўзгаришлар кутмоқда?
13 минг «автомат» грант ва баллнинг кескин кўтарилиши
Жорий йилда давлат олийгоҳларига ҳужжат топширган 678 минг абитуриентдан 193 минг нафарида умумтаълим, 125 минг нафарида эса чет тили сертификатлари мавжуд бўлган. Энг ҳайратланарлиси, барча фанлардан сертификат тўплаб, тестлардан тўлиқ озод этилганлар сони 2025 йилдаги 678 нафардан 2026 йилда 13 минг нафарга етди.
Натижада ўқишга кириш баллари мислсиз даражада юқорилади.
ОТМларга қабул: Сўнгги икки йил кўрсаткичлари таққоси
Кўрсаткич
2025 йил
2026 йил (жорий йил)
Жами абитуриентлар сони
—
678 000 нафар
Умумтаълим / Тил сертификати борлар
—
193 000 / 125 000 нафар
Барча фандан озод бўлганлар (100% максимал)
678 нафар
13 000 нафар (20 баробар ўсиш)
Ўртача ўтиш балли (Давлат гранти)
121,8 балл
134,6 балл (сезиларли ошган)
Ўртача ўтиш балли (Тўлов-контракт)
84,9 балл
93,7 балл
Вазир ўринбосари: «Битта жойга кўп абитуриентлар тиқилиб қолмоқда»
Мандат якунларига бағишланган матбуот анжуманида Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Сардор Ражабов Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги билан биргаликда тизим қайта кўриб чиқилаётганини маълум қилди:
"Миллий сертификатда саволлар очиқ бўлиб, билим Раш модели асосида адолатли баҳоланади — бу тестдаги таваккал «лотерея»нинг олдини олади. Бироқ максимал балл бериш тизими туфайли бир жойга ҳаддан ташқари кўп абитуриентлар тиқилиб қолиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бир неча йилдан кейин сертификат билан топширувчилар сони оддий тест топширувчилардан ошиб кетади. Биз буни олдиндан кўра билиб, янги ва адолатли механизмларни ишлаб чиқмоқдамиз.", - деди Сардор Ражабов.
Сертификат билан кирганлар қандай ўқимоқда?
Шунингдек, вазирлик максимал балл билан талаба бўлганларнинг ОТМдаги ўзлаштириш даражасини ҳам таҳлил қилган. Маълум бўлишича, бундай талабаларнинг қарийб 60 фоизи аъло, 40 фоизи яхши баҳоларга ўқимоқда. Шу билан бирга, барча имтиёз эгалари орасида энг юқори академик натижаларни хотин-қизларга берилган имтиёз асосида қабул қилинган талабалар қайд этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, умумтаълим фанлари бўйича сертификатларга мос равишда тест синовларида максимал ёки пропорционал балл бериш тартиби 2021 йилдан бери амал қилиб келмоқда.
Сизнингча, сертификати бор абитуриентларга тўлиқ максимал балл бериш амалиёти бекор қилиниши керакми ёки бу тизим билимли ёшлар учун адолатлими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва абитуриент ҳамда талаба бўлган дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…