Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгариш

·3·Жамият
Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгариш
Қисқача

Ўзбекистонда миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентларга максимал балл бериш тартиби 2026 йилги қабул натижаларидан сўнг қайта кўриб чиқилиши мумкин. 2026 йилда барча фанлардан имтиҳондан озод этилиб, 100 фоиз максимал балл олганлар сони 13 000 нафарга етиб, 2025 йилдаги 678 нафарга нисбатан 20 баробар ошди, ўртача ўтиш баллари эса давлат гранти бўйича 121,8 баллдан 134,6 баллга, тўлов-контракт бўйича 84,9 баллдан 93,7 баллга кўтарилди.

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида миллий ва халқаро сертификатга эга абитуриентларга максимал балл бериш тартиби келгусида қайта кўриб чиқилиши мумкин. 2026 йилги қабул мавсумида 13 минг нафар ёшнинг имтиҳонсиз тўлиқ максимал балл олиши ва ўтиш балларининг кескин сакраши ортидан вазирлик ушбу тизим бўйича янги механизмларни ишлаб чиқишга киришди. Абитуриентларни олдинда қандай ўзгаришлар кутмоқда?

13 минг «автомат» грант ва баллнинг кескин кўтарилиши

Жорий йилда давлат олийгоҳларига ҳужжат топширган 678 минг абитуриентдан 193 минг нафарида умумтаълим, 125 минг нафарида эса чет тили сертификатлари мавжуд бўлган. Энг ҳайратланарлиси, барча фанлардан сертификат тўплаб, тестлардан тўлиқ озод этилганлар сони 2025 йилдаги 678 нафардан 2026 йилда 13 минг нафарга етди.

Натижада ўқишга кириш баллари мислсиз даражада юқорилади.

ОТМларга қабул: Сўнгги икки йил кўрсаткичлари таққоси

Кўрсаткич

2025 йил

2026 йил (жорий йил)

Жами абитуриентлар сони

678 000 нафар

Умумтаълим / Тил сертификати борлар

193 000 / 125 000 нафар

Барча фандан озод бўлганлар (100% максимал)

678 нафар

13 000 нафар (20 баробар ўсиш)

Ўртача ўтиш балли (Давлат гранти)

121,8 балл

134,6 балл (сезиларли ошган)

Ўртача ўтиш балли (Тўлов-контракт)

84,9 балл

93,7 балл

Вазир ўринбосари: «Битта жойга кўп абитуриентлар тиқилиб қолмоқда»

Мандат якунларига бағишланган матбуот анжуманида Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Сардор Ражабов Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги билан биргаликда тизим қайта кўриб чиқилаётганини маълум қилди:

"Миллий сертификатда саволлар очиқ бўлиб, билим Раш модели асосида адолатли баҳоланади — бу тестдаги таваккал «лотерея»нинг олдини олади. Бироқ максимал балл бериш тизими туфайли бир жойга ҳаддан ташқари кўп абитуриентлар тиқилиб қолиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бир неча йилдан кейин сертификат билан топширувчилар сони оддий тест топширувчилардан ошиб кетади. Биз буни олдиндан кўра билиб, янги ва адолатли механизмларни ишлаб чиқмоқдамиз.", - деди Сардор Ражабов.

Сертификат билан кирганлар қандай ўқимоқда?

Шунингдек, вазирлик максимал балл билан талаба бўлганларнинг ОТМдаги ўзлаштириш даражасини ҳам таҳлил қилган. Маълум бўлишича, бундай талабаларнинг қарийб 60 фоизи аъло, 40 фоизи яхши баҳоларга ўқимоқда. Шу билан бирга, барча имтиёз эгалари орасида энг юқори академик натижаларни хотин-қизларга берилган имтиёз асосида қабул қилинган талабалар қайд этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, умумтаълим фанлари бўйича сертификатларга мос равишда тест синовларида максимал ёки пропорционал балл бериш тартиби 2021 йилдан бери амал қилиб келмоқда.

Сизнингча, сертификати бор абитуриентларга тўлиқ максимал балл бериш амалиёти бекор қилиниши керакми ёки бу тизим билимли ёшлар учун адолатлими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва абитуриент ҳамда талаба бўлган дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиТошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиБугун, 15:55Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиБугун, 15:43Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Бугун, 15:04Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди