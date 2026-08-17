«Сен шунчаки борлигинг учун муҳимсан»: Ўзини қадрлашнинг 10 та олтин қоидаси!

·5·Фойдали
«Сен шунчаки борлигинг учун муҳимсан»: Ўзини қадрлашнинг 10 та олтин қоидаси!
Қисқача

Ўзини қадрлаш худбинлик эмас, балки соғлом руҳият, бахтли муносабатлар ва барқарор ҳаёт сифатининг мустаҳкам пойдеворидир. Бунинг учун инсон ўз қадрини тан олиши, ички суҳбатини меҳр ва ҳурматга тўлдириши, ўзини тинимсиз танқид қилмаслиги ҳамда соғлом чегаралар ўрнатиб, «йўқ» дейишни ўрганиши керак. Шунингдек, танани парваришлаш, айбдорлик ҳиссисиз дам олиш, кичик ғалабаларни нишонлаш ва ўтмишдаги хатолар учун ўзини кечириш муҳим.

Замонавий дунёнинг шиддатли суръати, ижтимоий тармоқлар яратган сунъий стандартлар ва кундалик ташвишлар кўпинча инсонни энг муҳим нарсадан — ўзлигини қадрлаш ва асрашдан узоқлаштиради.

Кўпчилик ўзини севишни худбинлик (эгоизм) билан адаштиради. Аслида эса шахсий қадриятни англаш — бу соғлом руҳият, бахтли муносабатлар ва барқарор ҳаёт сифатининг мустаҳкам пойдеворидир.

1. Ўз қадрингни тан ол

Сиз дунёга келганлигингизнинг ўзи улкан мўъжиза ва қадриятдир. Сиз бирор ютуқ, бойлик ёки бошқаларнинг мақтовига қараб эмас, шунчаки борлигингиз учун ҳам муҳимсиз. Ўз баҳоингизни ташқи омилларга боғлаб қўйишдан тўхтанг.

2. Ички суҳбатни меҳрга тўлдир

Инсон энг кўп суҳбатлашадиган шахс — бу унинг ўзи. Ички монологларингизни кузатинг: ўзингизга энг яқин дўстингизга гапиргандек меҳр, ҳурмат ва илиқлик билан муомала қилинг.

3. Ўзингни тинимсиз танқид қилишдан воз кеч

Ички суриштирув ва бешафқат танқид ҳеч қачон ривожланишга хизмат қилмайди. Ҳар гал ўзингизни айблаш фикри келганда, уни қўллаб-қувватлаш ва тушуниш билан алмаштиринг.

4. Соғлом чегаралар ўрнат: «Йўқ» дейишни ўрган

Бошқаларнинг кўнглига қараш, рад этишдан қўрқиш кўпинча шахсий энергиянинг тугашига олиб келади. Сизнинг хоҳишларингизга тўғри келмайдиган, ресурсларингизни сўриб оладиган таклифларга хотиржамлик билан «йўқ» дейишни ўрганинг.

5. Танангни чин дилдан парваришла

Тана — руҳингизнинг ягона уйидир. Етарлича дам олиш, фаол жисмоний ҳаракат ва меҳр билан тўғри овқатланиш орқали организмингизга ҳурмат кўрсатинг.

6. Айбдорлик ҳиссисиз дам олишга рухсат бер

Дам олиш — бу меҳнатни мукофотлаш эмас, балки ҳаёт фаолиятининг ажралмас биологик эҳтиёжидир. Ҳеч нима қилмаслик, чалғиш ва руҳий қайта юкланиш пайтида ўзингизни айбдор ҳис қилишдан халос бўлинг.

7. Энг кичик ғалабаларингни ҳам нишонла

Катта марралар кичик қадамлардан бошланади. Кунлик бажарилган кичик ишларни, ҳатто вақтида уйғониш ёки фойдали китоб ўқишни ҳам шахсий ютуқ сифатида қадрланг ва ўзингизни рағбатлантиринг.

8. Ўтмишдаги хатоларинг учун ўзингни кечир

Хатолар — бу умрбод жазо ёки ҳукм эмас. Улар қайси йўл тўғри эмаслигини кўрсатган қимматли тажриба ва сабоқдир. Ўтмишдаги афсусларни қўйиб юборинг.

9. Бошқалар билан солиштирма, фақат ўзлигингча қол

Ҳар бир инсоннинг ҳаёт йўли, имконияти ва темпи мутлақо бетакрор. Ижтимоий тармоқлардаги «мукаммал ҳаётлар» билан ўзингизни солиштиришни тўхтатинг. Сизнинг ягона рақобатчингиз — кечаги ўзингиздир.

10. Қалбинг танловига қулоқ тут ва бахтингни танла

Ҳаётни бошқаларнинг талаб ва стандартлари бўйича эмас, сизни ҳақиқатан ҳам хурсанд қиладиган машғулотлар, инсонлар ва қадриятлар билан тўлдиринг. Юрагингиз ортидан эргашишдан қўрқманг.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий ҳаётдан орзудаги ҳаётга ўтишнинг 5 та "олтин қоида"си!Оддий ҳаётдан орзудаги ҳаётга ўтишнинг 5 та "олтин қоида"си!Бугун, 09:49Ҳар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим фактҲар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим фактБугун, 06:14Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Кеча, 16:59Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...15.08, 23:52Ҳаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сириҲаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сири15.08, 18:51Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!Эркаклар аслида қандай аёлларни севади? Кучли муносабат учун 6 та сир!15.08, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?