«Сен шунчаки борлигинг учун муҳимсан»: Ўзини қадрлашнинг 10 та олтин қоидаси!
Ўзини қадрлаш худбинлик эмас, балки соғлом руҳият, бахтли муносабатлар ва барқарор ҳаёт сифатининг мустаҳкам пойдеворидир. Бунинг учун инсон ўз қадрини тан олиши, ички суҳбатини меҳр ва ҳурматга тўлдириши, ўзини тинимсиз танқид қилмаслиги ҳамда соғлом чегаралар ўрнатиб, «йўқ» дейишни ўрганиши керак. Шунингдек, танани парваришлаш, айбдорлик ҳиссисиз дам олиш, кичик ғалабаларни нишонлаш ва ўтмишдаги хатолар учун ўзини кечириш муҳим.
Замонавий дунёнинг шиддатли суръати, ижтимоий тармоқлар яратган сунъий стандартлар ва кундалик ташвишлар кўпинча инсонни энг муҳим нарсадан — ўзлигини қадрлаш ва асрашдан узоқлаштиради.
Кўпчилик ўзини севишни худбинлик (эгоизм) билан адаштиради. Аслида эса шахсий қадриятни англаш — бу соғлом руҳият, бахтли муносабатлар ва барқарор ҳаёт сифатининг мустаҳкам пойдеворидир.
1. Ўз қадрингни тан ол
Сиз дунёга келганлигингизнинг ўзи улкан мўъжиза ва қадриятдир. Сиз бирор ютуқ, бойлик ёки бошқаларнинг мақтовига қараб эмас, шунчаки борлигингиз учун ҳам муҳимсиз. Ўз баҳоингизни ташқи омилларга боғлаб қўйишдан тўхтанг.
2. Ички суҳбатни меҳрга тўлдир
Инсон энг кўп суҳбатлашадиган шахс — бу унинг ўзи. Ички монологларингизни кузатинг: ўзингизга энг яқин дўстингизга гапиргандек меҳр, ҳурмат ва илиқлик билан муомала қилинг.
3. Ўзингни тинимсиз танқид қилишдан воз кеч
Ички суриштирув ва бешафқат танқид ҳеч қачон ривожланишга хизмат қилмайди. Ҳар гал ўзингизни айблаш фикри келганда, уни қўллаб-қувватлаш ва тушуниш билан алмаштиринг.
4. Соғлом чегаралар ўрнат: «Йўқ» дейишни ўрган
Бошқаларнинг кўнглига қараш, рад этишдан қўрқиш кўпинча шахсий энергиянинг тугашига олиб келади. Сизнинг хоҳишларингизга тўғри келмайдиган, ресурсларингизни сўриб оладиган таклифларга хотиржамлик билан «йўқ» дейишни ўрганинг.
5. Танангни чин дилдан парваришла
Тана — руҳингизнинг ягона уйидир. Етарлича дам олиш, фаол жисмоний ҳаракат ва меҳр билан тўғри овқатланиш орқали организмингизга ҳурмат кўрсатинг.
6. Айбдорлик ҳиссисиз дам олишга рухсат бер
Дам олиш — бу меҳнатни мукофотлаш эмас, балки ҳаёт фаолиятининг ажралмас биологик эҳтиёжидир. Ҳеч нима қилмаслик, чалғиш ва руҳий қайта юкланиш пайтида ўзингизни айбдор ҳис қилишдан халос бўлинг.
7. Энг кичик ғалабаларингни ҳам нишонла
Катта марралар кичик қадамлардан бошланади. Кунлик бажарилган кичик ишларни, ҳатто вақтида уйғониш ёки фойдали китоб ўқишни ҳам шахсий ютуқ сифатида қадрланг ва ўзингизни рағбатлантиринг.
8. Ўтмишдаги хатоларинг учун ўзингни кечир
Хатолар — бу умрбод жазо ёки ҳукм эмас. Улар қайси йўл тўғри эмаслигини кўрсатган қимматли тажриба ва сабоқдир. Ўтмишдаги афсусларни қўйиб юборинг.
9. Бошқалар билан солиштирма, фақат ўзлигингча қол
Ҳар бир инсоннинг ҳаёт йўли, имконияти ва темпи мутлақо бетакрор. Ижтимоий тармоқлардаги «мукаммал ҳаётлар» билан ўзингизни солиштиришни тўхтатинг. Сизнинг ягона рақобатчингиз — кечаги ўзингиздир.
10. Қалбинг танловига қулоқ тут ва бахтингни танла
Ҳаётни бошқаларнинг талаб ва стандартлари бўйича эмас, сизни ҳақиқатан ҳам хурсанд қиладиган машғулотлар, инсонлар ва қадриятлар билан тўлдиринг. Юрагингиз ортидан эргашишдан қўрқманг.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…