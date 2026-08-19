Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?

Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг майдондаги ўрни ва самарадорлигини ошириш борасида катта синов билан юзлашмоқда. Англия терма жамоаси юлдузи ўз вақтида Жозе Моуринью қўл остида дунёнинг энг яхши тўпурар яримҳимоячисига айланган Френк Лемпард йўлини такрорлай оладими деган савол ҳозирда футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда клубнинг собиқ афсонаси Стив МакМанаман ГОАЛ нашрига берган интервюсида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Орқага назар ташласак, 2004-йилда ўзини «Махсус» деб таништирган Жозе Моуринью Лондоннинг Челси клуби бошқарувини қўлга олганди. Ўшанда португалиялик мутахассис таркибдаги тайёр футболчилар билан бирга миллиардер хўжайин маблағлари эвазига келган янги ўйинчилар билан иш бошлаган эди. Ана шундай иқтидорлардан бири Френк Лемпард эди. Моуринью келган илк мавсумдаёқ инглиз яримҳимоячиси 19 та гол уришга муваффақ бўлди. Кейинчалик у 20 талик маррани забт этиб, кетма-кет беш мавсум давомида юқори натижани сақлаб қолди ва Челси сафида жами 648 та учрашувда 211 та голга муаллифлик қилди.

Жуд Беллингемнинг Реал Мадриддаги фаолияти

Бирмингҳам академияси тарбияланувчиси бўлган Жуд Беллингем 2023-йилда Сантиаго Бернабеу стадионига кўчиб ўтгач, дарҳол порлаб чиқди ва дебют мавсумидаёқ 23 та гол киритди. Унинг бу ҳаракатлари жамоага Ла Лига ва Чемпионлар лигаси титулини келтирди. Бироқ шундан сўнг футболчининг самарадорлигида пас кузатилди. Жароҳатлар билан кечган ўтган мавсумда у атиги саккизта гол уришга эришди, аммо 2026-йилги жаҳон чемпионатида еттита гол муаллифи бўлди. Ҳозирда эса у тажрибали мураббий Жозе Моуринью қўл остида фаолият юритмоқда.

ГОАЛ хабар беришича, Disney+ орқали намойиш этиладиган ва Моуринью учун Ла Лигадаги илк ўйин бўладиган Эспанёлга қарши сафар учрашуви олдидан Стив МакМанаман қуйидаги фикрларни билдирган: «Ўйлайманки, у ўзининг биринчи йилида буни уддалади. Бироқ вақт кўрсатади, чунки ундан олдинги мавсумда у бироз пастроққа тушганди ва ўтган йили голлар борасида қийналди».

Таркибдаги рақобат ва келажак истиқболлари

Экспертнинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг келиши Жуд Беллингемнинг вазифаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. «Килианнинг келиши билан унинг роли ўзгарди. Жосе бу йил қандай рол ўйнашни хоҳлашини вақт кўрсатади. Кўринишидан, у Килиан, Вини Жуниор ва Ян Диомандени майдонда кўришни истамоқда ва Жуде олдинги тўртликка қўшилиб, бўш зоналардан фойдалана оладими, асосий масала шунда», — дейди МакМанаман.

Шунга қарамай, мутахассис Ла Лиганинг айрим ўйинларида бу ҳужумкор квартет ўзини оқлашига ва Жуде ўзига хос хусусияти бўлган рақиб жарима майдончасига кеч келиб, гол уриш имкониятларини яна намоён этишига ишонч билдирмоқда. Энди барча мухлислар ва мутахассислар Жозе Моуринью бошчилигидаги Реал Мадрид ва Жуд Беллингемнинг кейинги ҳаракатларини катта қизиқиш билан кузатмоқда.

Реал МадридЖуде БеллингэмЖозе МоуриньюЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиБугун, 16:15Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди