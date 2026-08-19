Жуд Беллингем ва Жозе Моуринью: янги Френк Лемпард яратиладими?
Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг майдондаги ўрни ва самарадорлигини ошириш борасида катта синов билан юзлашмоқда. Англия терма жамоаси юлдузи ўз вақтида Жозе Моуринью қўл остида дунёнинг энг яхши тўпурар яримҳимоячисига айланган Френк Лемпард йўлини такрорлай оладими деган савол ҳозирда футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда клубнинг собиқ афсонаси Стив МакМанаман ГОАЛ нашрига берган интервюсида батафсил тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Орқага назар ташласак, 2004-йилда ўзини «Махсус» деб таништирган Жозе Моуринью Лондоннинг Челси клуби бошқарувини қўлга олганди. Ўшанда португалиялик мутахассис таркибдаги тайёр футболчилар билан бирга миллиардер хўжайин маблағлари эвазига келган янги ўйинчилар билан иш бошлаган эди. Ана шундай иқтидорлардан бири Френк Лемпард эди. Моуринью келган илк мавсумдаёқ инглиз яримҳимоячиси 19 та гол уришга муваффақ бўлди. Кейинчалик у 20 талик маррани забт этиб, кетма-кет беш мавсум давомида юқори натижани сақлаб қолди ва Челси сафида жами 648 та учрашувда 211 та голга муаллифлик қилди.
Жуд Беллингемнинг Реал Мадриддаги фаолиятиБирмингҳам академияси тарбияланувчиси бўлган Жуд Беллингем 2023-йилда Сантиаго Бернабеу стадионига кўчиб ўтгач, дарҳол порлаб чиқди ва дебют мавсумидаёқ 23 та гол киритди. Унинг бу ҳаракатлари жамоага Ла Лига ва Чемпионлар лигаси титулини келтирди. Бироқ шундан сўнг футболчининг самарадорлигида пас кузатилди. Жароҳатлар билан кечган ўтган мавсумда у атиги саккизта гол уришга эришди, аммо 2026-йилги жаҳон чемпионатида еттита гол муаллифи бўлди. Ҳозирда эса у тажрибали мураббий Жозе Моуринью қўл остида фаолият юритмоқда.
ГОАЛ хабар беришича, Disney+ орқали намойиш этиладиган ва Моуринью учун Ла Лигадаги илк ўйин бўладиган Эспанёлга қарши сафар учрашуви олдидан Стив МакМанаман қуйидаги фикрларни билдирган: «Ўйлайманки, у ўзининг биринчи йилида буни уддалади. Бироқ вақт кўрсатади, чунки ундан олдинги мавсумда у бироз пастроққа тушганди ва ўтган йили голлар борасида қийналди».
Таркибдаги рақобат ва келажак истиқболлариЭкспертнинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг келиши Жуд Беллингемнинг вазифаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. «Килианнинг келиши билан унинг роли ўзгарди. Жосе бу йил қандай рол ўйнашни хоҳлашини вақт кўрсатади. Кўринишидан, у Килиан, Вини Жуниор ва Ян Диомандени майдонда кўришни истамоқда ва Жуде олдинги тўртликка қўшилиб, бўш зоналардан фойдалана оладими, асосий масала шунда», — дейди МакМанаман.
Шунга қарамай, мутахассис Ла Лиганинг айрим ўйинларида бу ҳужумкор квартет ўзини оқлашига ва Жуде ўзига хос хусусияти бўлган рақиб жарима майдончасига кеч келиб, гол уриш имкониятларини яна намоён этишига ишонч билдирмоқда. Энди барча мухлислар ва мутахассислар Жозе Моуринью бошчилигидаги Реал Мадрид ва Жуд Беллингемнинг кейинги ҳаракатларини катта қизиқиш билан кузатмоқда.
…