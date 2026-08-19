Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танлади

·0·Дунё
Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танлади

Американинг машҳур Vogue журнали 2026 йилги энг замонавий итни танлади. Бу йилги Dogue танловида италиялик левретка зотига мансуб Sir Spud лақабли ит ғолиб деб топилди. Бу ҳақда TASS хабар берди.

Танлов учун ит эгалари томонидан минглаб суратлар юборилган. Ҳакамлар ишларни бир нечта мезон асосида баҳолаган: суратнинг ўзига хослиги, унда итнинг характери қанчалик яхши акс этгани ҳамда тасвирнинг мода журнали концепциясига мослиги инобатга олинган.

Sir Spud эса камера қаршисида ўзини эркин тутиши ва ўзига хос таъсирчан нигоҳи билан ҳакамлар эътиборини қозонган.

Ғолибликдан сўнг Sir Spud мода оламида ҳайвонларга бағишланган Dogue журналининг муқовасидан жой олади. Шу тариқа у нафақат танлов ғолиби, балки мода саҳнасининг янги “юлдузи”га ҳам айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:13Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиРоберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиБугун, 15:1013 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келдиБугун, 14:51“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортдиБугун, 14:41Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиБугун, 14:35498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!Бугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди