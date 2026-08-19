Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танлади
Американинг машҳур Vogue журнали 2026 йилги энг замонавий итни танлади. Бу йилги Dogue танловида италиялик левретка зотига мансуб Sir Spud лақабли ит ғолиб деб топилди. Бу ҳақда TASS хабар берди.
Танлов учун ит эгалари томонидан минглаб суратлар юборилган. Ҳакамлар ишларни бир нечта мезон асосида баҳолаган: суратнинг ўзига хослиги, унда итнинг характери қанчалик яхши акс этгани ҳамда тасвирнинг мода журнали концепциясига мослиги инобатга олинган.
Sir Spud эса камера қаршисида ўзини эркин тутиши ва ўзига хос таъсирчан нигоҳи билан ҳакамлар эътиборини қозонган.
Ғолибликдан сўнг Sir Spud мода оламида ҳайвонларга бағишланган Dogue журналининг муқовасидан жой олади. Шу тариқа у нафақат танлов ғолиби, балки мода саҳнасининг янги “юлдузи”га ҳам айланади.
…