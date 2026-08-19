«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?

·4·Спорт
«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?
Қисқача

Нико Гонсалес трансфер ойнаси ёпилгунига қадар «Манчестер Сити»ни тарк этиши мумкин, унга «Нюкасл» қизиқиш билдирмоқда, бироқ футболчининг ўзи Манчестерда қолишни истаяпти. «Нюкасл» марказий яримҳимояни кучайтириш учун Гонсалесни асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.

«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Нико Гонсалес трансфер ойнаси ёпилгунига қадар жамоани тарк этиши мумкин. 24 ёшли испаниялик футболчига «Нюкасл» қизиқиш билдирган ва клублар ўртасида алоқа ўрнатилгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Бироқ вазиятдаги энг қизиқ жиҳат шундаки, Гонсалеснинг ўзи «Сити»да қолишни истамоқда.

«Нюкасл» Гонсалесни нега хоҳламоқда?

«Нюкасл» марказий яримҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда. Клуб Сандро Тонали ва Бруно Гимараес кетганидан кейин ушбу позицияда тажрибали футболчига эҳтиёж сезмоқда.

Англия клуби Гонсалесни шу позиция учун асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.

«Нюкасл» учун Гонсалеснинг тажрибаси ва Премьер-лигадаги ўйин амалиёти уни жозибадор номзодга айлантирмоқда.

«Сити» нима учун уни сотмоқчи?

Манчестерликлар эса Гонсалес трансферидан тушадиган маблағни таркибни яна кучайтириш учун ишлатиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Хусусан, клуб:

  • «Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес;

  • «Лилл» футболчиси Аюб Буадди

трансферларини молиялаштиришни режалаштираётгани хабар қилинмоқда. «Сити» трансфер бозорида фаоллигини давом эттириши ҳақида бош мураббий Энцо Мареска ҳам маълум қилган.

Гонсалеснинг ўзи кетишни истамаяпти

Вазиятни мураккаблаштираётган асосий жиҳат — футболчининг позицияси.

Гонсалес «Манчестер Сити»да қолиб, Энцо Мареска қўл остида ўзини кўрсатишни хоҳламоқда. Шунинг учун клуб уни сотиш имкониятини кўриб чиқаётган бўлса-да, футболчининг розилиги масаласи ҳам муҳим бўлади.

«Сити» Гонсалес учун қанча тўлаган?

Испаниялик яримҳимоячи 2025 йил февраль ойида «Порту»дан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган. Трансфер қиймати тахминан 60 миллион еврони ташкил қилган.

Гонсалес «Сити» сафида барча турнирларда 59 та учрашувда майдонга тушган ва 4 та гол урган.

Кўрсаткич

Маълумот

Футболчи

Нико Гонсалес

Ёши

24

Позицияси

Марказий яримҳимоячи

Амалдаги клуби

«Манчестер Сити»

Аввалги клуби

«Порту»

«Сити»га трансфери

2025 йил

Трансфер қиймати

€60 млн атрофида

«Сити»даги ўйинлари

59 та

Голлари

4 та

Энди барчаси трансфер ойнасига боғлиқ

«Манчестер Сити»нинг Гонсалесни сотишга тайёрлиги ва «Нюкасл»нинг қизиқиши ҳақидаги хабарлар трансфер ойнаси якунига яқин вазиятни янада қизитмоқда.

Бир томонда — таркибни кучайтириш учун маблағ керак бўлган «Сити», иккинчи томонда — марказий яримҳимоячисини излаётган «Нюкасл». Аммо футболчининг ўзи Манчестерда қолишни истаяпти.

Шу сабабли энди асосий савол: Гонсалес «Сити»да қолиб, янги мураббий қўл остида асосий таркиб учун курашадими ёки «Нюкасл» таклифи унинг тақдирини ўзгартирадими?

Сизнингча, «Сити» Гонсалесни сотиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиДиёр Имомхўжаев яна тўрт йил Лига бош директори бўладиБугун, 16:09Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиБугун, 15:53Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди