«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?
Нико Гонсалес трансфер ойнаси ёпилгунига қадар «Манчестер Сити»ни тарк этиши мумкин, унга «Нюкасл» қизиқиш билдирмоқда, бироқ футболчининг ўзи Манчестерда қолишни истаяпти. «Нюкасл» марказий яримҳимояни кучайтириш учун Гонсалесни асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.
«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Нико Гонсалес трансфер ойнаси ёпилгунига қадар жамоани тарк этиши мумкин. 24 ёшли испаниялик футболчига «Нюкасл» қизиқиш билдирган ва клублар ўртасида алоқа ўрнатилгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Бироқ вазиятдаги энг қизиқ жиҳат шундаки, Гонсалеснинг ўзи «Сити»да қолишни истамоқда.
«Нюкасл» Гонсалесни нега хоҳламоқда?
«Нюкасл» марказий яримҳимоя чизиғини кучайтиришни режалаштирмоқда. Клуб Сандро Тонали ва Бруно Гимараес кетганидан кейин ушбу позицияда тажрибали футболчига эҳтиёж сезмоқда.
Англия клуби Гонсалесни шу позиция учун асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда.
«Нюкасл» учун Гонсалеснинг тажрибаси ва Премьер-лигадаги ўйин амалиёти уни жозибадор номзодга айлантирмоқда.
«Сити» нима учун уни сотмоқчи?
Манчестерликлар эса Гонсалес трансферидан тушадиган маблағни таркибни яна кучайтириш учун ишлатиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Хусусан, клуб:
«Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес;
«Лилл» футболчиси Аюб Буадди
трансферларини молиялаштиришни режалаштираётгани хабар қилинмоқда. «Сити» трансфер бозорида фаоллигини давом эттириши ҳақида бош мураббий Энцо Мареска ҳам маълум қилган.
Гонсалеснинг ўзи кетишни истамаяпти
Вазиятни мураккаблаштираётган асосий жиҳат — футболчининг позицияси.
Гонсалес «Манчестер Сити»да қолиб, Энцо Мареска қўл остида ўзини кўрсатишни хоҳламоқда. Шунинг учун клуб уни сотиш имкониятини кўриб чиқаётган бўлса-да, футболчининг розилиги масаласи ҳам муҳим бўлади.
«Сити» Гонсалес учун қанча тўлаган?
Испаниялик яримҳимоячи 2025 йил февраль ойида «Порту»дан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган. Трансфер қиймати тахминан 60 миллион еврони ташкил қилган.
Гонсалес «Сити» сафида барча турнирларда 59 та учрашувда майдонга тушган ва 4 та гол урган.
Кўрсаткич
Маълумот
Футболчи
Нико Гонсалес
Ёши
24
Позицияси
Марказий яримҳимоячи
Амалдаги клуби
«Манчестер Сити»
Аввалги клуби
«Порту»
«Сити»га трансфери
2025 йил
Трансфер қиймати
€60 млн атрофида
«Сити»даги ўйинлари
59 та
Голлари
4 та
Энди барчаси трансфер ойнасига боғлиқ
«Манчестер Сити»нинг Гонсалесни сотишга тайёрлиги ва «Нюкасл»нинг қизиқиши ҳақидаги хабарлар трансфер ойнаси якунига яқин вазиятни янада қизитмоқда.
Бир томонда — таркибни кучайтириш учун маблағ керак бўлган «Сити», иккинчи томонда — марказий яримҳимоячисини излаётган «Нюкасл». Аммо футболчининг ўзи Манчестерда қолишни истаяпти.
Шу сабабли энди асосий савол: Гонсалес «Сити»да қолиб, янги мураббий қўл остида асосий таркиб учун курашадими ёки «Нюкасл» таклифи унинг тақдирини ўзгартирадими?
Сизнингча, «Сити» Гонсалесни сотиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…