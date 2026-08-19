Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолди

·0·Дунё
Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолди

Футбол оламида шахсий ҳаёт билан боғлиқ навбатдаги шов-шувли ва аянчли воқеа юз берди: «Челси»га тегишли бўлиб, ҳозирда «Астон Вилла» сафида тўп сураётган Алехандро Гарначо собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия ва ундан туғилган 3 ёшли ўғли Энцони яшаб турган хонадонидан чиқариб юборди. Жамоатчилик ғазабини қўзғаган ушбу ҳолат ортида қандай драматик тафсилотлар ётибди?

Дарвоза олдидаги болакай: Тармоқни ларзага солган сурат

Испаниялик Ева Гарсия ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қулфланган улкан темир дарвоза қаршисида ёлғиз турган 3 яшар ўғлининг қора-оқ фотосуратини эълон қилиб, кўнгилларни титратувчи сўзларни ёзиб қолдирди:

"Бир куни ўғлим билан ҳаётимизни қайта қуришни бошлаган уйимиз билан хайрлашишга тўғри келишини хаёлимга ҳам келтирмагандим. Ҳамма нарса ўзгарганидан кейин биз айнан шу ерда икки кишилик оила сифатида илк қадамларимизни қўйгандик. Энди эса буюмларимизни йиғиб кетишга мажбурмиз. Бу бизнинг хоҳишимиз эмас, балки бошқалар қабул қилган шафқатсиз қарорлар натижасидир.", - деди футболчининг собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия.

Жанжал марказидаги футболчи ва вазият тафсилотлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар ва маълумотлар

Футболчи

Алехандро Гарначо (22 ёш, вингер)

Ҳуқуқий мақоми

«Челси» аъзоси, «Астон Вилла»да ижарада

Жабрланган томон

Собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия ва 3 ёшли ўғли Энцо

Юз берган ҳолат

Она ва бола яшаб турган уйдан мажбуран чиқариб юборилди

Жамоатчилик реакцияси

Футболчининг ҳаракати тармоқларда кескин қораланмоқда

Шахсий ҳаётдаги инқироз ва карьерага таҳдид

Гарначо ва Ева Гарсия ўртасидаги муносабатлар аввалроқ дарз кетган бўлиб, улар алоҳида яшаб келаётган эди. Бироқ ёш болали онанинг кутилмаганда бошпанасиз қолдирилиши кўплаб футбол мухлислари ва жамоатчилик фаолларининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби шов-шувли шахсий можаролар футболчининг клубдаги руҳий ҳолати ва фаолиятига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Сизнингча, футбол юлдузларининг ўз фарзанди ва собиқ оиласига бундай муносабатда бўлиши уларнинг спортдаги обрўсига қандай таъсир кўрсатади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги шов-шувли янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиБугун, 15:35Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:13Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиРоберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиБугун, 15:1013 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келдиБугун, 14:51“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортдиБугун, 14:41Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди