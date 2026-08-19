Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолди
Футбол оламида шахсий ҳаёт билан боғлиқ навбатдаги шов-шувли ва аянчли воқеа юз берди: «Челси»га тегишли бўлиб, ҳозирда «Астон Вилла» сафида тўп сураётган Алехандро Гарначо собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия ва ундан туғилган 3 ёшли ўғли Энцони яшаб турган хонадонидан чиқариб юборди. Жамоатчилик ғазабини қўзғаган ушбу ҳолат ортида қандай драматик тафсилотлар ётибди?
Дарвоза олдидаги болакай: Тармоқни ларзага солган сурат
Испаниялик Ева Гарсия ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қулфланган улкан темир дарвоза қаршисида ёлғиз турган 3 яшар ўғлининг қора-оқ фотосуратини эълон қилиб, кўнгилларни титратувчи сўзларни ёзиб қолдирди:
"Бир куни ўғлим билан ҳаётимизни қайта қуришни бошлаган уйимиз билан хайрлашишга тўғри келишини хаёлимга ҳам келтирмагандим. Ҳамма нарса ўзгарганидан кейин биз айнан шу ерда икки кишилик оила сифатида илк қадамларимизни қўйгандик. Энди эса буюмларимизни йиғиб кетишга мажбурмиз. Бу бизнинг хоҳишимиз эмас, балки бошқалар қабул қилган шафқатсиз қарорлар натижасидир.", - деди футболчининг собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия.
Жанжал марказидаги футболчи ва вазият тафсилотлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар ва маълумотлар
Футболчи
Алехандро Гарначо (22 ёш, вингер)
Ҳуқуқий мақоми
«Челси» аъзоси, «Астон Вилла»да ижарада
Жабрланган томон
Собиқ турмуш ўртоғи Ева Гарсия ва 3 ёшли ўғли Энцо
Юз берган ҳолат
Она ва бола яшаб турган уйдан мажбуран чиқариб юборилди
Жамоатчилик реакцияси
Футболчининг ҳаракати тармоқларда кескин қораланмоқда
Шахсий ҳаётдаги инқироз ва карьерага таҳдид
Гарначо ва Ева Гарсия ўртасидаги муносабатлар аввалроқ дарз кетган бўлиб, улар алоҳида яшаб келаётган эди. Бироқ ёш болали онанинг кутилмаганда бошпанасиз қолдирилиши кўплаб футбол мухлислари ва жамоатчилик фаолларининг кескин эътирозига сабаб бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби шов-шувли шахсий можаролар футболчининг клубдаги руҳий ҳолати ва фаолиятига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Сизнингча, футбол юлдузларининг ўз фарзанди ва собиқ оиласига бундай муносабатда бўлиши уларнинг спортдаги обрўсига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги шов-шувли янгиликлардан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!
…